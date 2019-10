Daniele Di Benedetti – Amati Per Amare: audio e testo della nuova canzone

Daniele Di Benedetti è un life coach molto popolare sui social network e Amati Per Amare è un libro uscito il 24 settembre 2019 ma anche una bella canzone scritta di suo pugno e composta da Olsi Arapi & Matteo Maniglio, disponibile dal successivo 27 settembre.

Leggi il testo e ascolta il solare e contagioso singolo, attraverso il quale Daniele invita gli ascoltatori ad amarsi, perché se non si ama se stessi non si può amare il prossimo.

Daniele Di Benedetti – Amati Per Amare testo

Download su: Amazon – iTunes

Amati che sei la cosa più importante

Anche quando al mondo tu sei trasparente

Amati se prima d’ora non l’hai fatto

Si vede dentro gli occhi ogni tuo difetto.

Amati perché è di te che ho bisogno

Fai vedere il meglio che io non conosco

Amati che la tua luce fa sperare

Mi ricorda di sorridere, non più mollare.

Che ti basta uno specchio per vedere chi sei

Che ritratto perfetto appartiene agli Dei

Amati perché sei molto altro, raro, tu sei un unico ritratto.

Amati e brilla, c’è una luce da illuminare

Amati e sogna un mondo che non ti può scordare

Amati per amare

Amati per amare

Amati e ama, hai qualcosa che puoi donare

Amati e sogna un mondo che non ti può tradire

Amati per amare

Amati per amare

Amati per amare.





Questo amore sblocca come una carezza

Ama la tua anima perché è perfetta

Butta via le maschere perché è sleale

Che l’amore vero non sa giudicare.

Che potrai farti male e per strada cadere

Per strappare un sorriso, non sentire il dolore

Amati perché sei molto altro, raro, con una cornice a cielo aperto .

Amati e brilla, c’è una luce da illuminare

Amati e sogna un mondo che non ti può scordare

Amati per amare

Amati per amare

Amati e ama, hai qualcosa che puoi donare

Amati e sogna un mondo che non ti può tradire

Amati per amare

Amati per amare

Amati per amare.

[Parlato]

Amati e brilla, c’è una luce da illuminare

Amati e sogna un mondo che non ti può scordare

Amati per amare





Amati per amare

Amati per amare

Amati per amare

Amati e ama, hai qualcosa che puoi donare

Che per amare devi anche saper morire

Amati per amare

Amati per amare

Amati per amare.





Ascolta su: