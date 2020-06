Dixie D’Amelio – Be Happy: ascolta la nuova bella canzone di debutto (con testo e traduzione)

Testo Be Happy di Dixie D’Amelio

[Rit.]

Sometimes I don’t wanna be happy

Don’t hold it against me

If I’m down just leave me there

Let me be sad

[1a Strofa]

Sun’s up, I already wanna lay down

Friends calling, are you really tryna go out? (No)

Don’t wanna get dressed up to pretend (No)

I can lie and say I’m fine

Maybe you’ll stop calling then

[Pre-Rit.]

I’ve got chips on my shoulder

Only getting older

So I keep to myself

Ain’t tryna complain

Just don’t wanna explain it

[Rit.]

But sometimes I don’t wanna be happy

Don’t hold it against me

If I’m down just leave me there

Let me be sad

Sometimes I just wanna be lonely

Don’t need you to hold me

If I’m low you don’t need to care

Let me be sad

[Post-Rit.]

What’s the matter with that?

What’s the matter with that?

What’s the matter with

[2a Strofa]

Bad days, it’s okay, let me feel it (Uh-huh, uh-huh)

And some days you’ve got to break your heart to heal it (Heal it)

I know I’m gonna feel this way again

I can lie and say I’m fine

But that wouldn’t change anything

[Pre-Rit.]

I’ve got chips on my shoulder

Only getting older

So I keep to myself

Ain’t tryna complain

Just don’t wanna explain it

[Chorus]

But sometimes I don’t wanna be happy

Don’t hold it against me

If I’m down just leave me there

Let me be sad

Sometimes I just wanna be lonely

Don’t need you to hold me

If I’m low you don’t need to care

Let me be sad

[Post-Rit.]

What’s the matter with that?

What’s the matter with that?

[Ponte]

What’s the matter with sadness

Making me feel the way I feel right now

Goodness

Can’t force you when you feel fucked up

It’s the salt that’s on my tongue

It’s the salt that’s on my tongue

[Rit.]

But sometimes I don’t wanna be happy

Don’t hold it against me

If I’m down just leave me there

Let me be sad

Sometimes I just wanna be lonely

Don’t need you to hold me

If I’m low you don’t need to care

Let me be sad

[Post-Rit.]

What’s the matter with that?

What’s the matter with that?

Just let me be sad





Dixie D’Amelio – Be Happy traduzione





[Rit.]

A volte non voglio essere felice

Non prendertela con me

Se mi sento giù, lasciami perdere

Lasciami con la mia tristezza

[1a Strofa]

Il sole è sorto, voglio già coricarmi

Gli amici chiamano, state veramente provando ad uscire con me? (No)

Non voglio vestirmi bene per fingere (No)

Posso mentire e dire che sto bene

Forse allora smetterete di chiamarmi

[Pre-Rit.]

Ce l’ho col mondo intero

Sto solo invecchiando

Quindi me ne sto per i fatti miei

Non sto cercando di lamentarmi

Non voglio proprio dare spiegazioni

[Rit.]

Ma a volte non voglio essere felice

Non prendertela con me

Se mi sento giù, lasciami perdere

Lasciami con la mia tristezza

A volte voglio solamente essere sola

Non ho bisogno che mi abbracci

Se sono depressa non devi preoccuparti

Lasciami con la mia tristezza

[Post-Rit.]

Qual è il problema?

Che c’è di male?

Che problema c’è

[2a Strofa]

Giornatacce, non importa, fammele vivere (Uh-huh, uh-huh)

E certi giorni devi spezzarti il cuore per guarirlo (Guarirlo)

So che mi sentirò nuovamente così

Posso mentire e dire che sto bene

Ma questo non cambierebbe niente

[Pre-Rit.]

Ce l’ho col mondo intero

Sto solo invecchiando

Quindi me ne sto per i fatti miei

Non sto cercando di lamentarmi

Non voglio proprio dare spiegazioni

[Rit.]

Ma a volte non voglio essere felice

Non prendertela con me

Se mi sento giù, lasciami perdere

Lasciami con la mia tristezza

A volte voglio solamente essere sola

Non ho bisogno che mi abbracci

Se sono depressa non devi preoccuparti

Lasciami con la mia tristezza

[Post-Rit.]

Che problema c’è?

Che c’è di male?

[Ponte]

Qual è il problema della tristezza

Farmi sentire come mi sento ora

Santo cielo

Non puoi costringerti a fare le cose quando ti senti di mer*a

È il sale che è sulla mia lingua [Nota: è evidente che parli delle lacrime che sappiamo tutti sono salate]

È il sale che è sulla mia lingua





[Rit.]

Ma a volte non voglio essere felice

Non prendertela con me

Se mi sento giù, lasciami perdere

Lasciami con la mia tristezza

A volte voglio solamente essere sola

Non ho bisogno che mi abbracci

Se sono depressa non devi preoccuparti

Lasciami con la mia tristezza

[Post-Rit.]

Che c’è di male?

Che problema c’è?

Lasciami solo essere triste

Informazioni sulla prima canzone di Dixie D’Amelio, Be Happy

Dixie D’Amelio è una star virale di TikTok e dei social media in generale, ma anche attrice, modella e ora cantante (cosa che tra l’altro le riesce piuttosto bene). Lei vanta oltre 40 milioni di follower su tutte le sue piattaforme, grazie alla sua brillante personalità, estroversa e divertente. Voce orgogliosa della sua generazione, Dixie è una sostenitrice del cyberbullismo e ha collaborato con organizzazioni come l’UNICEF, per sensibilizzare sugli effetti negativi che il cyberbullismo può avere sui giovani. Nonostante tutto il suo successo, la famiglia resta giustamente un elemento importantissimo per Dixie, sorella Charli, anch’essa nota sul web.

Lei non ha mai nascosto la sua passione per il canto così dal 26 giugno 2020, è finalmente disponibile su Dam Fam Records il suo primo singolo Be Happy, che in barba al titolo e nonostante sia molto catchy e contagioso, è caratterizzato da un testo tutt’altro che positivo-allegro.

Dixie si mostra sempre allegra e felice ma nella prima canzone è tutt’altra cosa: in Be Happy, la D’Amelio ha infatti scelto di mostrare il suo lato più vulnerabile, quello che insomma, può piacere meno e che per questo si cerca sempre di nascondere.

Nel brano, scritto da Joseph Kirkland, aka Diamond D, Sam DeRosa, Billy Mann & Christian Medice, con produzione di quest’ultimo, la cantante racconta di essere depressa e infelice, di avercela con tutti e di non aver voglia di uscire, anzi, al contrario, canta la volontà di rimanere da sola con la sua fortissima depressione.

