Bad Bunny & Daddy Yankee – La Santa: audio, testo e traduzione del brano

Leggi testo, la traduzione in italiano e l’audio di La Santa, canzone che vede duettare i portoricani Bad Bunny e Daddy Yankee. Si tratta della quarta traccia dell’album YHLQMDLG, rilasciato il 29 febbraio 2020.

Nella canzone, scritta a quattro mani dagli interpreti e prodotta da Marcos Efraín Masís, in arte Tainy, i due si rivolgono a una donna con la quale hanno recentemente avuto un’avventura, a seguito di un incontro a una festa, mentre ballavano il reggaeton.

Continuando ad ascoltare questo contagioso brano, che segna la seconda collaborazione tra i due artisti, dopo “Vuelve” (2017), si capisce chiaramente che questa ragazza si sia innamorata ma questo sentimento non è corrisposto. Del resto, i protagonisti avevano messo le cose in chiaro sin dall’inizio…

Bad Bunny La Santa Testo

[Intro: Bad Bunny & (Daddy Yankee)]

Tú no ere’ una santa, ni yo soy un santo

Nos conocimo’ pecando

Ahora me está’ buscando

Porque quiere más de mí (¡Bad!)

Y yo te lo doy (¡Bunny!)

Te viene’ y me voy (DY)

Te lo dije que esto era pa’ jugar

Que no te podía’ enamorar (¡Sube, sube, plo!)

[Coro: Bad Bunny & (Daddy Yankee)]

Que ahora me quiere’ cambiar

Sabiendo cómo soy, tú sabe’ lo que doy

No te haga’, tú ere’ igual (¿Qué, qué, qué?)

No te haga’ la santa, el perreo te encanta (You know)

Y ahora me quiere’ cambiar (Yeah-yeah, eh)

Sabiendo cómo soy, tú sabe’ lo que doy

No te haga’, tú ere’ igual (Tú ere’ igual, bebé)

No te haga’ la santa, el perreo te encanta (¡Da-ddy!)

[Verso 1: Daddy Yankee]

Mami, somo’ polo positivo y negativo (¿Qué?)

A la flecha de Cupido siempre me le esquivo (Cucú)

Tenemo’ secreto’ guarda’o en el archivo

No va a haber confianza si contigo convivo, baby

‘Tás calentándote (Wow), yo calentándome (Eh)

Y tú dice’ que tú ere’ brava, pero a vece’ te me quita (Rrr)

Y vuelve’ y me excita’

Pero yo no soy el hombre que necesita’ (Yeh)

[Pre-Coro: Bad Bunny & Daddy Yankee]

Yo no voy con labia, no

Tú sabía’ la que había, baby

El romance no e’ mi área, no (¿Qué?)

No me diga’ que te enamoraste de mí

Yo no voy con labia, no

Tú sabía’ (Tú sabía’), la que había, baby (Baby)

El romance no e’ mi área, no

No me diga’ (No me diga’), que te enamoraste de mí (Mí)

[Coro: Bad Bunny & (Daddy Yankee)]

Y ahora me quiere’ cambiar (Sube)

Sabiendo cómo soy, tú sabe’ lo que doy

No te haga’, tú ere’ igual (Tú ere’ igual, bebé)

No te haga’ la santa, el perreo te encanta

Y ahora me quiere’ cambiar (Me quiere’ cambiar)

Sabiendo cómo soy, tú sabe’ lo que doy

No te haga’, tú ere’ igual (Trr)

No te haga’ la santa, el perreo te encanta (Bad Bunny, come on)

[Verso 2: Bad Bunny & (Daddy Yankee)]

No me diga’ que me quiere’, no me diga’ que me ama’

Tú sabe’ que no te creo

Mucho meno’ en tu cama

Seguimo’ envuelto’ en la bellaquera, ey

Ey, la noche entera

Eso de enamorarse no e’ pa’ cualquiera

Con el corazón dentro ‘e la nevera

Lo tengo frío, frío, sorry, pero en nadie confío

Tú sigue en lo tuyo y yo en lo mío

Buena’ noche’, fue un placer, ey

Pero no me va’ a convencer (Come on)

[Pre-Coro: Bad Bunny & Daddy Yankee]

Yo no voy con labia, no

Tú sabía’ la que había, baby

El romance no e’ mi área, no

No me diga’ que te enamoraste de mí

Yo no voy con labia, no

Tú sabía’ (Tú sabía’), la que había, baby (Eh-eh)

El romance no e’ mi área, no

No me diga’ (No me diga’), que te enamoraste de mí (¿Qué?)





[Coro: Daddy Yankee & Bad Bunny]

Y ahora me quieres cambiar

Sabiendo cómo soy, tú sabe’ lo que doy

No te haga’, tú ere’ igual (Tú ere’ igual, bebé)

No te haga’ la santa, el perreo te encanta

Y ahora me quiere’ cambiar

Sabiendo cómo soy, tú sabe’ lo que doy (Yo’)

No te haga’, tú ere’ igual

No te haga’ la santa, el perreo te encanta, eh

[Outro: Daddy Yankee]

Mucho party, mucho money

Daddy Yankee, Bad Bunny

Mucho party, mucho money

Daddy Yankee, Bad Bunny





La Santa Traduzione

[Introduzione]

Non sei una santa, nemmeno io sono un santo

Ci siamo conosciuti peccando

Adesso mi stai cercando

Perché vuoi di più da me (cattivona!)

E ti accontenterò (Bunny!)

Tu vieni e io vado via (DY)

Te l’avevo detto che era un gioco

Che non ci sarebbe stato amore (Alza il volume, alza il volume, plo!)

[Rit.]

Adesso vuole cambiarmi

Sapendo come sono fatto, sai quello che do

Non far finta di non essere come le altre (cosa, cosa, cosa?)

Non fare la santa, il twerking ti piace (lo sai)

Adesso vuole cambiarmi (Sì-sì, eh)

Sapendo come sono fatto, sai quello che do

Non far finta di non essere come le altre (sei come le altre, piccola)

Non fare la santa, il twerking ti piace (Da-ddy!)

[Str. 1]

Bella, siamo polo positivo e negativo (cosa?)

Schivo sempre la freccia di Cupido (Cucu)

Abbiamo segreti custoditi nell’archivio

Non ci sarà fiducia se convivo con te, piccola

Ti stai eccitando (Wow), mi sto eccitando (Eh)

E dici di essere una combattente, ma a volte ti fermi (Rrr)

E torni e mi ecciti

Ma io non sono l’uomo che fa per te (Yeh)

[Pre-Rit.]

Non vengo per chiacchierare

Sapevi che era un’avventura, piccola

Le relazioni non fanno per me, no (cosa?)

Non dirmi che ti sei innamorata di me

Non vengo per chiacchierare

Sapevi (sapevi), che era un’avventura, piccola (piccola)

Le relazioni non fanno per me, no

Non dirmi (Non dirmi), che ti sei innamorata di me (Me)





[Rit.]

Adesso vuole cambiarmi (Alza il volume)

Sapendo come sono fatto, sai quello che do

Non far finta di non essere come le altre (sei come le altre, piccola)

Non fare la santa, il twerking ti piace (lo sai)

Adesso vuole cambiarmi (vuole cambiarmi)

Sapendo come sono fatto, sai quello che do

Non far finta di non essere come le altre (Trr)

Non fare la santa, il twerking ti piace (Bad Bunny, forza)

[Str. 2]

Don’t tell me that you want me, don’t tell me that you love me

Sai che non ti credo

Molto meno nel tuo letto

Siamo ancora a fare sesso, ehi

Ehi, tutta la notte

Innamorarsi non è per tutti

Con il cuore dentro e il frigo

Ce l’ho freddo, freddo, scusa, ma non mi fido di nessuno

Fatti gli affari tuoi e io i miei

Buona notte, è stato un piacere, ehi

Ma non mi convincerai (Dai)

[Pre-Rit.]

Non vengo per chiacchierare

Sapevi che era un’avventura, piccola

Le relazioni non fanno per me, no

Non dirmi che ti sei innamorata di me

Non vengo per chiacchierare

Sapevi (sapevi), che era un’avventura, piccola (Eh-eh)

Le relazioni non fanno per me, no

Non dirmi (Non dirmi), che ti sei innamorata di me (Perché?)

[Rit.]

Adesso vuole cambiarmi

Sapendo come sono fatto, sai quello che do

Non far finta di non essere come le altre (sei come le altre, piccola)

Non fare la santa, il twerking ti piace

Adesso vuole cambiarmi

Sapendo come sono fatto, sai quello che do

Non far finta di non essere come le altre

Non fare la santa, il twerking ti piace, eh

[Conclusione]

Tante feste, tanti soldi

Daddy Yankee, Bad Bunny

Tante feste, tanti soldi

Daddy Yankee, Bad Bunny

