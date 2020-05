Ansel Elgort – Supernova: il testo e la traduzione della canzone

In Supernova, il dj e cantautore statunitense Ansel Elgort, parla dell’innamoramento di una persona, che a sua volta è innamorata di qualcun altro: il testo e la traduzione in italiano del brano, rilasciato il 12 gennaio 2018.

Ascolta e guarda il video che accompagna questa canzone, scritta e prodotta con la collaborazione di Angel López e Scott Storch.

E’ innamorato ma il fatto che questa persona sia innamorata di un’altra, spezza il cuore del protagonista. Egli paragona quindi il suo cuore spezzato a una supernova, vale a dire una stella che esplode.

L’artista è ossessionato dallo spazio e questo lo si intuisce anche dalla copertina, che mostra il titolo del brano a forma di cuore, due righe prese dal ritornello “I met you in California / My heart’s in the sky”, uno sfondo interamente nero con dei puntini-trattini bianchi, che ricordano le stelle nello spazio, e due aree bianche che simboleggiano appunto la Supernova.

Testo e Traduzione di Supernova – Ansel Elgort

Download su: Amazon – iTunes

Vai alla traduzione in italiano

[Verse 1]

I feel like Atlas, I got my back stressed

You wanna grab this, you don’t understand this

I keep it oppressed, work on my realness

Reading my manifest, I’ll address your request

[Pre-Chorus]

I’ve been waking up drenched in sweat

All my dreams, full of my regret (my regret)

I keep hearing what my mother said

Eyes are open, all I see is red

[Chorus]

I met you in California

You told me you loved him in Georgia

Your heart’s in the ground, frozen over

My heart’s in the sky, supernova

I met you in California

You told me you loved him in Georgia

Your heart’s in the ground, frozen over

My heart’s in the sky, supernova

[Verse 2]

Look overhead at the stars and the ocean

Foggy emotions, moments, erosion

This supernova could cause a commotion

My minds of the notion, you’ll still be my motive

I’ve been, I’ve been so fucked in my head

I’ve been going through phases, I’m just going through phases

Don’t know what this craze is

When’s the last time someone said shit? (ohhh)

Walking through your mazes

When’s the last time someone meant it? (ohhh)

[Pre-Chorus]

I’ve been waking up drenched in sweat

All my dreams, full of my regret (my regret)

I keep hearing what my mother said

Eyes are open, all I see is red

[Chorus]

I met you in California

You told me you loved him in Georgia

Your heart’s in the ground, frozen over

My heart’s in the sky, supernova

I met you in California

You told me you loved him in Georgia

Your heart’s in the ground, frozen over

My heart’s in the sky, supernova

I met you in California

You told me you loved him in Georgia

Your heart’s in the ground, frozen over

My heart’s in the sky, supernova





[Flute Solo]

[Outro]

I met you in California

You told me you loved him in Georgia

Your heart’s in the ground, frozen over

My heart’s in the sky, supernova





Traduzione

Salta al testo

[Strofa 1]

Mi sento come Atlante, ho la schiena stressata

Vuoi portare questo, non lo capisci

Lo mantengo oppresso, lavoro sulla mia autenticità

Leggendo il mio manifesto, risponderò alla tua richiesta

[Pre-Ritornello]

Mi sveglio in un bagno di sudore

Tutti i miei sogni, pieni di rimpianti (di rimpianti)

Continuo a sentire quello che diceva mia madre

Gli occhi sono aperti, vedo solo rosso

[Ritornello] [2x]

Ti ho conosciuta in California

Mi hai detto che lo amavi in Georgia

Il tuo cuore è a terra, ghiacciato

Il mio cuore è nel cielo, supernova





[Strofa 2]

Guardo le stelle e l’oceano dall’alto

Emozioni annebbiate, momenti, erosione

Questa supernova potrebbe causare il finimondo

La nozione della mia mente, sarai sempre il mio movente

Sono stato, sono stato così incasinato nella mia testa

Sto attraversando fasi, sto solo attraversando fasi

Non so cosa sia questa mania

Quando è stata l’ultima volta che qualcuno ha aperto bocca? (Ohhh)

Camminando attraverso i tuoi labirinti

Quando è stata l’ultima volta che qualcuno diceva sul serio? (Ohhh)

[Pre-Ritornello]

Mi sveglio in un bagno di sudore

Tutti i miei sogni, pieni di rimpianti (di rimpianti)

Continuo a sentire quello che diceva mia madre

Gli occhi sono aperti, vedo solo rosso

[Ritornello] [3x]

Ti ho conosciuta in California

Mi hai detto che lo amavi in Georgia

Il tuo cuore è a terra, ghiacciato

Il mio cuore è nel cielo, supernova

[Assolo di flauto]

[Outro]

Ti ho conosciuta in California

Mi hai detto che lo amavi in Georgia

Il tuo cuore è a terra, ghiacciato

Il mio cuore è nel cielo, supernova

Ascolta su: