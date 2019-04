Avicii – SOS ft. Aloe Blacc è il singolo postumo: audio, testo e traduzione

Per la gioia dei fan del dj e produttore svedese, dal 10 aprile 2019 è disponibile il nuovo nonché primo singolo postumo del grande Avicii battezzato SOS, che anticipa l’uscita dell’album TIM.

SOS è il primo singolo inedito dalla sua tragica morte, avvenuta il 20 aprile 2018 per suicidio: questo grande artista fu infatti trovato senza vita all’età di 28 anni. Purtroppo si tagliò i polsi tramite i cocci di una bottiglia di vetro.

Questo bel pezzo, viene intrepretato dal cantante e musicista statunitense Aloe Blacc, alla terza collaborazione, dopo dopo “Wake Me Up” e “Liar Liar”.

La traccia descrive alcune delle battaglie di Avicii, tra cui l’uso di droghe e alcool: egli che era molto timodo, faceva infatti uso di queste sostanze, al fine di essere più disinibito nei live.

Testo SOS – Avicii

Can you hear me? S.O.S.

Help me put my mind to rest

Two times clean again, I’m acting low

A pound of weed and a bag of blow

I can feel your love pullin’ me up from the underground, and

I don’t need my drugs, we could be more than just part-time lovers

I can feel your touch pickin’ me up from the underground, and

I don’t need my drugs, we could be more than just part-time lovers

We could be more than just part-time lovers

We could be more than just part-time lovers

I get robbed of all my sleep

As my thoughts begin to bleed

I’d let go, but I don’t know how

Yeah, I don’t know how, but I need to now

I can feel your love pullin’ me up from the underground, and

I don’t need my drugs, we could be more than just part-time lovers

I can feel your touch pickin’ me up from the underground, and

I don’t need my drugs, we could be more than just part-time lovers

I can feel your touch pickin’ me up from the underground, and

I don’t need my drugs, we could be more than just part-time lovers

(We could be) We could be more than just part-time lovers

(Part-time lovers, yeah)

(More than, more than lovers)

We could be more than just part-time lovers





Can you hear me? S.O.S.

Help me put my mind to rest

Autori: BONN, Kandi, Tameka “Tiny” Harris, Aloe Blacc, Kevin Briggs, Albin Nedler & Avicii.





Avicii – SOS traduzione in italiano

Riuscite a sentirmi? Emergenza

Aiutatemi a mettere l’anima in pace

Ripulito due volte, non mi sono comportato bene1

Un chilo d’erba e una bustina di coca

Riesco a sentire il vostro amore tirarmi fuori da sottoterra, e

Non mi serve la droga, potremmo essere più che semplici amanti part-time

Posso sentire le vostre mani tirarmi fuori da sottoterra, e

Non mi serve la droga, potremmo essere più che semplici amanti part-time

Potremmo essere più che semplici amanti part-time

Potremmo essere più che semplici amanti part-time





Mi hanno privato dei miei sogni

Mentre i miei pensieri cominciano a sanguinare

Mi lascerei andare, ma non so come

Sì, non so come, ma ne ho bisogno

Riesco a sentire il vostro amore tirarmi fuori da sottoterra, e

Non mi serve la droga, potremmo essere più che semplici amanti part-time

Posso sentire le vostre mani tirarmi fuori da sottoterra, e

Non mi serve la droga, potremmo essere più che semplici amanti part-time

Posso sentire le vostre mani tirarmi fuori da sottoterra, e

Non mi serve la droga, potremmo essere più che semplici amanti part-time

(Potremmo essere) Potremmo essere più che semplici amanti part-time

(Amanti part-time, sì)

(Più che, più che amanti)

Potremmo essere più che semplici amanti part-time

Riuscite a sentirmi? Emergenza

Aiutatemi a mettere l’anima in pace

1 Avicii è stato ricoverato due volte: la prima volta a fine gennaio 2012, per pancreatite acuta, un effetto collaterale di quello che, per Avicii, era apparentemente esagerare con l’alcool, la seconda perché la cistifellea doveva essere rimossa.

