Ellie Goulding – Sixteen: lyric video, testo e traduzione del nuovo brano

Rilasciato il 12 aprile 2019 via Polydor Records, Sixteen è un singolo di Ellie Goulding che anticipa l’uscita dell’atteso quarto album in studio, successore di Delirium pubblicato nel novembre 2015.

E’ una canzone bella, intima ma malinconica quella della cantautrice britannica, che ricorda quando aveva sedici anni e in particolare i momenti vissuti insieme ai più cari amici.

Orecchiabile ma nostalgico il nuovo brano della cantante londinese, che recentemente ha annunciato il suo coinvolgimento in “Our Planet”, serie di documentari sulla natura con David Attenborough, trasmesso su Netflix.

Nella copertina e nel lyric video che potete vedere cliccando sull’immagine, sono presenti tante foto sue e dei più cari amici, scatti ovviamente risalenti a quando avevano sedici anni.

Sixteen testo

Do you remember when we moved out?

My mum said, “I love you, but it’s a small house”

So we changed up and saved up

Gave up our town

We were dangerous, couldn’t tame us

What’s missing now?

Time, suddenly we got no time

We’re so busy doing life

That I miss your eyes on mine, mine

If you just focus on me

Like we were sixteen

And planning our lives

Can I wear your t-shirt

And sleep on you

While I dream of all the good times?

When we were sixteen

Like we were sixteen

Like we were sixteen

Do you remember the teacher said

You’re too young, too stupid, don’t lose your head

A year’s gone and we held on with the best intent

Just two kids who kicked it on MSN

Oh, time, suddenly we got no time

We’re so busy doing life

That I miss your eyes on mine, mine

If you just focus on me

Like we were sixteen

And planning our lives (When we were planning our lives)

Can I wear your t-shirt

And sleep on you

While I dream of all the good times?

When we were sixteen

Like we were sixteen

Like we were sixteen





Let’s take the love that we found

Give it back to ourselves

Sometimes these things don’t work out

Sometimes there’ll be no one else

They said we’d never even make it this far

But here we are

We’re still counting stars

Like we were sixteen

Oh, when we were sixteen

We’re still counting stars like we were sixteen

We’re still counting stars like we were sixteen

Autori: Joe Kearns, Fred Gibson, RAYE & Ellie Goulding.





Ellie Goulding – Sixteen traduzione in italiano

Ti ricordi quando ci siamo trasferiti?

Mia madre ha detto: “Ti voglio bene, ma la casa è piccola”

Quindi abbiamo cambiato e risparmiato

Rinunciato alla nostra città

Eravamo pericolosi, indomabili

Cosa manca ora?

Il tempo, improvvisamente non abbiamo tempo

Siamo così impegnati a vivere la vita

Che mi mancano i tuoi occhi nei miei, miei

Se tu pensassi solo a me

Come se avessimo sedici anni

E pianificare la nostra vita

Posso indossare la tua maglietta

E dormire su di te

Mentre sogno tutti i bei tempi?

Quando avevamo sedici anni

Come se avessimo sedici anni

Come se avessimo sedici anni





Ti ricordi l’insegnante quando ha detto

Sei troppo piccola, troppo stupida, non perdere la testa

Passò un anno e andammo avanti con le migliori intenzioni

Solo due ragazzini buttati su MSN

Oh, il tempo, improvvisamente non abbiamo tempo

Siamo così impegnati a vivere la vita

Che mi mancano i tuoi occhi sui miei, miei

Se tu pensassi solo a me

Come se avessimo sedici anni

E pianificare la nostra vita (quando pianificavamo le nsotre vite)

Posso indossare la tua maglietta

E dormire su di te

Mentre sogno tutti i bei tempi?

Quando avevamo sedici anni

Come se avessimo sedici anni

Come se avessimo sedici anni

riprendiamo l’amore che abbiamo trovato

E restituiamolo a noi stesse

A volte le cose non vanno bene

A volte non ci sarà nessun altro

Hanno detto che non saremmo mai arrivate così lontano

Ma eccoci qui

Stiamo ancora contando le stelle

Come se avessimo sedici anni

Oh, quando avevamo sedici anni

Stiamo ancora contando stelle come se avessimo sedici anni

Stiamo ancora contando stelle come se avessimo sedici anni

