Tokio Hotel – When It Rains It Pours: video ufficiale, testo e traduzione

Il 5 aprile 2019 i Tokio Hotel hanno rilasciato il nuovo singolo When It Rains It Pours, che fa seguito al precedente Melancholic Paradise, che segnò ufficialmente il ritorno del gruppo tedesco capitanato da Bill Kaulitz, dopo oltre un anno di “silenzio”.

E questa canzone, accompagnata dal semplice video diretto da Barış Aladağ, è a parer mio niente male e potrebbe far togliere qualche soddisfazione alla rock band fondata nel 2001 Magdeburgo. Per vederlo cliccate sull’immagine.

Testo When It Rains It Pours

I don’t know where you go

hard for you to share your home

’cause you don’t want it all

so what we have disposable?

I want more

something beautiful

someone that I can count on and knows

when it rains

it pours

feels like I’m on my own

please don’t try to ignore that oh

baby

baby

I don’t wanna do this alone

baby

baby

I don’t wanna do this alone

I am just a simple man

but I’ve got blood on my hands

wash ’em off, all my sins

help me to remember that

I want more

something beautiful

someone that I can count on and knows

when it rains

it pours

feels like I’m on my own

please don’t try to ignore that oh

baby

baby

I don’t wanna do this alone

baby

baby

I don’t wanna do this alone

baby

baby

I don’t wanna do this alone

baby

baby

I don’t wanna do this alone

I want more

something beautiful

feels like I’m on my own

please don’t try to ignore that oh

baby

baby

I don’t wanna do this alone

baby

baby

I don’t wanna do this alone





I want more

something beautiful

someone that I can count on and knows

when it rains

it pours

feels like I’m on my own

please don’t try to ignore that oh

baby

baby

I don’t wanna do this alone

baby

baby

I don’t wanna do this alone





Tokio Hotel – When It Rains It Pours traduzione

Non so dove vai

difficile per te dividere la tua casa

perché non la vuoi tutta

quindi tutto ciò che abbiamo è usa e getta?

voglio di più

qualcosa di meraviglioso

qualcuno su cui poter contare e che sappia

quando piove

sul bagnato

mi sento solo

per favore non cercare di ignorare questo, oh

Baby

Baby

non voglio fare tutto da solo

Baby

Baby

non voglio fare tutto da solo

Sono solo un uomo semplice

ma ho del sangue sulle mani

lava via, tutti i miei peccati

aiutami a ricordare che

Voglio di più

qualcosa di bello

una persona su cui possa contare e che sappia che

quando piove

sul bagnato

mi fa sentire solo

per favore non cercare di ignorare questo, oh





Baby

Baby

non voglio fare tutto da solo

Baby

Baby

non voglio fare tutto da solo

Baby

Baby

non voglio fare tutto da solo

Baby

Baby

non voglio fare tutto da solo

voglio di più

qualcosa di bello

mi sento solo

per favore non cercare di ignorarlo, oh

Baby

Baby

non voglio fare tutto da solo

Baby

Baby

non voglio fare tutto da solo

voglio di più

qualcosa di meraviglioso

qualcuno su cui possa contare e che sappia che

quando piove

sul bagnato

mi sento come se fossi da solo

per favore non cercare di ignorarlo, oh

Baby

Baby

non voglio fare tutto da solo

Baby

Baby

non voglio fare tutto da solo

