Ascolta e leggi il testo di Tatuaggi degli Psicologi & Ariete

Gli Psicologi, duo composto da Drast e Lil Kaneki, hanno sfornato un’altra perla dal titolo Tatuaggi, incisa con la collaborazione di Ariete, emergente cantautrice laziale classe 2002. Il singolo è disponibile da mercoledì 16 settembre 2020 su Bomba Dischi.

Leggi il testo e ascolta questa meravigliosa canzone, scritta dai tre interpreti e prodotta da Drast, che ha avuto modo di collaborare con Arianna Del Giaccio, alias Ariete, nel brano Riposa In Pace, racchiuso nell’EP d’esordio Spazio, pubblicato lo scorso 15 maggio.

Già interpretata dal vivo dal trio qualche settimana prima della release, esattamente il 4 settembre a Galzignano Terme, la traccia parla di un rapporto in crisi con una persona che fa star male i protagonisti, lasciando cicatrici e un vuoto immenso.

Tatuaggi Psicologi Testo

Download su: Amazon – iTunes





[1a Strofa: Drast]

Sei la neve sui Campi Elisi

Io ti sorrido se tu mi sorridi

Mi hai regalato nuove cicatrici

Le coprirò con nuovi vestiti

Vivo da solo da un paio di mesi

Ma era meglio restare bambini

Per giocare senza stare stesi

E litigare rimanendo amici

Questa notte dormo nel letto di un ospedale

Solo per vedere se mi passerai a trovare

Dicono che se non salti non riesci a volare

E salirò più in alto solamente per provare

Ho più sigarette che persone al mio fianco

Ultimamente sto provando a smettere di fumare

Da quando non ci sei passo le mie notti in bianco

E ultimamente sto provando a smettere di respirare

[Rit.: Drast]

Quanto tempo per dimenticarmi delle notti in strada fermi a guardarci

Più che sbagli siamo tatuaggi, più che sbagli siamo tatuaggi

Quanto tempo per dimenticarmi del male che hai fatto in tutti questi anni

Più che sbagli siamo tatuaggi, più che sbagli siamo tatuaggi

[2a Strofa: Lil Kaneki]

Più che sbagli siamo tatuaggi e

Sono così grandi, riesco a confrontarli ma

Con le bugie ho sempre pensato che

Ci sia sempre un fondo di verità

Prendimi per come sono oppure no

Perché mi hanno sempre lasciato giù a metà strada

Se mi guardo indietro vedo resti di un brutto sogno

Mica di una carta prepagata

E sono stanco di cercarti tra i vetri rotti della mia piazzetta

E sono stanco di cercarmi tra i bicchieri bevuti spesso troppo in fretta

E se domani vorrai starmi lontano mi scontrerò con la tua mano

A volte due anime unite fanno più chiasso di tutte ‘ste note suonate col piano

[Rit.: Drast]

Quanto tempo per dimenticarmi delle notti in strada fermi a guardarci

Più che sbagli siamo tatuaggi, più che sbagli siamo tatuaggi

Quanto tempo per dimenticarmi del male che hai fatto in tutti questi anni

Più che sbagli siamo tatuaggi, più che sbagli siamo tatuaggi





[3a Strofa: ARIETE]

E cerco nel letto un ricordo lontano

Come l’anno scorso mi tenevi per mano

E ora non ci chiamiamo e non sei più mio (mio, mio, mio)

Ed il tempo perso a giurarci in eterno

È inciso per sempre sopra la mia pelle

Come tatuaggi che non vanno via (via, via)

Ma ti ricordi?

Quanto tempo per dimenticarmi delle notti in strada fermi a guardarci

Più che sbagli siamo tatuaggi, più che sbagli siamo tatuaggi

[Conclusione: Drast]

Quanto tempo per dimenticarmi del male che hai fatto in tutti questi anni

Più che sbagli siamo tatuaggi, più che sbagli siamo tatuaggi

Quanto tempo per dimenticarmi del male che hai fatto in tutti questi anni

Più che sbagli siamo tatuaggi, più che sbagli siamo tatuaggi