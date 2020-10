Ascolta Fra me e te di Anna Tatangelo in duetto con Gemitaiz (con testo)

La cantante Anna Tatangelo e il rapper Gemitaiz nel ruolo di due amanti sulle note di Fra Me e Te, nuovo singolo disponibile ovunque, anche on air, da venerdì 16 ottobre 2020.

Leggi il il testo e ascolta l’inedito duetto in questa interessante canzone urban, che arriva dopo l’ascoltatissimo successo di Guapo, con la collaborazione di un altro rapper, vale a dire Geolier, che si è rivelato uno dei tormentoni dell’estate 2020.

Scritto dallo stesso Davide De Luca, alias Gemitaiz, con la collaborazione di Martina Poggi, in arte Martina May, stessa co-autrice di Guapo, e del romano Flavio Ranieri, aka Mixer T, che ha anche curato la produzione, il brano conferma il percorso intrapreso dalla cantante laziale, che si misura con un flow del tutto inedito.

Se nella hit Guapo, Anna duettava con uno dei nuovi fenomeni della scena trap, qui collabora con uno di quegli artisti ormai da tempo affermati, con uno dei pesi massimi del rap italiano. Ne vien fuori una canzone decisamente gradevole, caratterizzata da un incisivo e immediato ritornello, che entra facilmente nella testa e che fa venir voglia di essere canticchiato. Sarà il nuovo successo della Tatangelo?

Testo Fra me e te di Anna Tatangelo & Gemitaiz

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music





[1a Strofa]

Il sole tace alla mia schiena

mi sveglio che lui dorme ancora-a

dal vino rossa ieri a cena

a casa sua in meno di un’ora-a

hai preso la mia mano e hai detto:

“fai piano, sveglia il vicino e poi sul divano”

Mi hai stretto i polsi e mi guardavi, lo sapevamo già

che sarebbe finita così (che sarebbe finita così)

mi rivesto e vado via da qui (qui)

Fai conto che tra noi è chiusa qua (chiusa qua)

devo restarti lontana ma

forse già lo pensi pure tu

che io e te non ci vedremo più

(Non dovrà saperlo mai nessuno

cambia le lenzuola che c’è ancora il mio profumo

spero che stanotte non mi abbia visto qualcuno

le foto e i messaggi sull’iPhone cancella tutto)





[Ritornello: Anna, (Gemitaiz)]

Meglio chiuderla qua (qua), no

perché lo so come andrà, lo so

che poi uno di noi due si fa male (si fa male)

pensa alle nostre facce sul giornale

deve restare fra me e te, fra me e te, fra me e te (questa cosa)

fra me e te, fra me e te, fra me e te

(deve restare fra me e te) fra me e te, fra me e te, fra me e te

(deve restare tra me e te, ahia)

[2a Strofa: Gemitaiz]

I get those goosebumps every time

Che mi stai intorno se rimani già lo sai

Che poi non mi viene il sonno

Mi hai visto che sono on line

E cosa fai? Se stai solo dove vai?

Quando esci e non ci sono tu mi dici “torno presto” (ehi)

Però torni all’alba se ti dico dove sono adesso (ehi)

Dimmi cosa cambia (cosa cambia)

Lei ha bisogno di qualcuno che la ama

Fra’, mi sa che ho fatto il passo un po’ più lungo della gamba

È un po’ che ci conosciamo (uh)

Mi dici che sono strano (mmh)

Solo perché non ti amo e non ti chiamo

Sono lupo solitario

C’ho il cuore invano

[Ritornello: Anna, (Gemitaiz)]

Meglio chiuderla qua (qua)

perché lo so come andrà, lo so

che poi uno di noi due si fa male (si fa male)

pensa alle nostre facce sul giornale

deve restare fra me e te, fra me e te, fra me e te (questa cosa)

fra me e te, fra me e te, fra me e te

(deve restare fra me e te) fra me e te, fra me e te, fra me e te

(deve restare tra me e te)

non dovrà saperlo mai nessuno