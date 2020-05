Ariete – Pillole: audio e testo della nuova canzone

Pillole è una dolcissima canzone della giovanissima cantautrice capitolina Arianna Del Giaccio, in arte Ariete, disponibile da giovedì 14 maggio 2020 per Bomba dischi. Il testo.

Arianna è nata il 28 marzo 2002 ad Anzio e il suo nome d’arte deriva dal suo segno zodiacale. Nel 2019 ha preso parte ad X Factor, ma non è riuscita a superare il Bootcamp. Subito dopo rilascia nel web le prime canzoni e in breve tempo, il 21 marzo 2020 firma un contratto con Bomba Dischi, con la quale rilascia Amianto, Riposa In Pace, Solo Te, Avrei Voluto Dirti, Insicuri e il gradevole brano in oggetto (ascoltalo), scritto di suo pugno e prodotto da Matteo Montalesi.

In questa coinvolgente canzone, la protagonista dice di assumere pillole per stare bene, perché la mancanza della persona che ama e con la quale non sta più insieme, è veramente distruttiva, massacrante, per lei è proprio difficile se non impossibile metterci una pietra sopra.

Ariete Pillole Testo

Associo Roma a cose brutte ma non posso andarmene

Ho demoni e il volto distrutto e non so liberarmene

Se salgo sulla metro lascio un posto vuoto anche per te

Magari torni e ci incontriamo e tu ti siedi accanto a me

E non ti voglio se non sei convinta di volermi bene

E sai, non serve dirci che ci amiamo per restare insieme

Poi continuo a non capirci proprio un caxxo della vita

E che se fossi qui con me forse non sarebbe in salita

Non sarebbe in salita

Non sarebbe in salita

Ed ora sei sparita





Pillole, pillole, prendo pillole per stare calma

Non mi fido più di nessun’altra

Tengo paranoie nella tasca

E giro Termini aspettando te

Piccole, piccole, siamo piccole dentro la stanza

Sento qualche cosa che mi manca

È da quando tu mi hai detto “basta”

Che giro Termini aspettando te

Cammino in tutti i luoghi in cui noi due spesso andavamo insieme

Vorrei tornare all’anno scorso e chiuderlo in tante catene

Vorrei scappare dal dolore come scappo dalla scuola

E se tu torni qui da me forse mi sento meno sola

E non ti voglio se non sei convinta di volermi bene

Però ti voglio perché senza te io bene non ci sto

Poi continuo a non capirci proprio un caxxo della vita

E che se fossi qui con me forse non sarebbe in salita

Non sarebbe in salita

Non sarebbe in salita

Ed ora sei sparita

Pillole, pillole, prendo pillole per stare calma

Non mi fido più di nessun’altra

Tengo paranoie nella tasca

E giro Termini aspettando te

Piccole, piccole, siamo piccole dentro la stanza

Sento qualche cosa che mi manca

È da quando tu mi hai detto “basta”

Che giro Termini aspettando te

E poi ti cerco ma sono sola

Con le paure sparse fra le lenzuola

E scrivo una strofa

Voglio una storia

Che mi faccia scordar di te

Ma più ti penso e meno ci riesco

E più ti penso e meno penso a me

A come stare bene

A come stare bene… senza di te

Pillole, pillole, prendo pillole per stare calma

Non mi fido più di nessun’altra

Tengo paranoie nella tasca

E giro Termini aspettando te

Piccole, piccole, siamo piccole dentro la stanza

Sento qualche cosa che mi manca

È da quando tu mi hai detto “basta”

Che giro Termini aspettando te





