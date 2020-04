Mose – Luna: ascolta e leggi il testo del singolo

Ascolta Luna, singolo del rapper e cantautore milanese Simone Reo, in arte Mose, rilasciato il 10 aprile 2020. Leggi il testo di questa bella canzone, che sta facendo innamorare i suoi fan.

Classe 1996 e gran sognatore, Mose è stato tra gli allievi di Amici 17 e nei suoi brani, scritti di suo pugno sin da quand’era bambino, porta la sua vita e le sue paure.

Mose – Luna testo

Luna piena sui palazzi

Luna sui tuoi passi

L’unica promessa che poi non ci siamo fatti

è stringerci di più-uh-uh

E tutto sembra un déjà vu-uh-uh

Luna viaggia sopra un taxi, parla con i pazzi

Scopre troppo presto come va il mondo dei grandi

È piena di tattoo uh-uh

Che coprono un segreto in più-uh-uh

Luna!

Ándale, ándale, ándale

Tu ti rimbocchi le maniche

E scrivi una storia che parla di te, dove gli incubi sembrano favole

Sopra quei banchi, con i tuoi sogni, disegni Banksy

Ti svegli presto ma fai fatica ad addormentarti.





Il primo amore non si scorda mai (mai)

Curati sola le ferite che hai (che hai)

La luna filtra da queste finestre

E siamo uguali su strade diverse-eh-eh

Luna

Non siamo mai soli a questo mondo, no

Sei una rosa nel deserto cresciuta sul cemento

E luna piena sui palazzi

Luna sui tuoi passi

L’unica promessa che poi non ci siamo fatti

è stringerci di più-uh-uh

E tutto sembra un déjà vu-uh-uh

Luna viaggia sopra un taxi, parla con i pazzi

Scopre troppo presto come va il mondo dei grandi

È piena di tattoo uh-uh

Che coprono un segreto in più-uh-uh

Luna!

Ándale, ándale, ándale!

Anche se poi non è facile

Scrivi una storia che parla di te

scrivile tutte le pagine

Sopra quei banchi ti hanno delusa senza mai chiederti scusa

Non t’importa più nulla, la vita t’insegna di più di quello che si studia.





Il primo amore non si scorda mai (mai)

Curati sola le ferite che hai (che hai)

La luna filtra da queste finestre

E siamo uguali su strade diverse-eh-eh

Luna

Luna piena sui palazzi

Luna sui tuoi passi

L’unica promessa che poi non ci siamo fatti

è stringerci di più-uh-uh

E tutto sembra un déjà vu-uh-uh





