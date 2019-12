Andrea Sannino – Abbracciame: audio, video, testo e traduzione

Abbracciame è un bellissimo singolo del cantautore Andrea Sannino rilasciato nel 2015 e tratto dal disco d’esordio Uànema!. Nei panni di se stesso, il cantante neomelodico ha cantato il suo successo in una recente puntata della soap opera Un Posto al Sole. Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video.

“Abbracciame” – (Spenillo / Sannino) è una classica, sincera e diretta ballata napoletana, nella quale l’artista si rivolge alla donna che ama, riservandole bellissime parole e chiedendo, come da titolo, il gesto più istintivo dell’amore: l’abbraccio.

Andrea Sannino Abbracciame testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Finalmente stasera sto ‘ccà nzieme a te, e nisciune po’ sentere

So’ nù poco scurnuse e ‘sti ccose tu ossaje, nun sò buono a le ‘ffa’

chi nun tene curaggio ‘int à vita , nù suonne ò po’ sulo perdere

e pirciò si stai ‘ccà l’’e capite, ca o’ suonne mio si tu

me songo ‘nammurate e te, so’ pazzo ‘e te, so’ pazzo ‘e te !

stai redenno e te fai ‘cchiù vicino, me vase primmo tu…

Rit. e allora si, abbracciame cchiù forte,

pecchè po’ chi se ne fotte si tutt’ ‘o tiempo ca è passato è tiempo perzo

o si dimane nun esiste niente cchiù

abbraccieme stanotte, nun me voglio arricurdà

e tutte ‘e vote ca t’aggie sunnate, ca me scetave ma nun stive ‘ccà

Quanti cose se pensano a vote primm’ ‘e putè di, te voglio bene

ce fa’ quasi paura a’penza ca te può ‘nnammura, accussi dint’ a’ n’attimo

comm è bell a’cantà na canzone pe’ tte, mentre ‘e mane se cercano

e si sbaglio ‘e parole nun succede niente, te guarde, e’torno a ‘nventà

me songo ‘nammurate e te, so’ pazzo ‘e te, so’ pazzo ‘e te !

stai redenno e te fai ‘cchiù vicino, me vase primmo tu …

Rit. e allora si, abbracciame cchiù forte,

pecchè po’ chi se ne fotte si tutt ‘o tiempo ca è passato è tiempo perzo

o si dimane nun esiste niente cchiù

abbraccieme stanotte, nun me voglio arricurdà

e tutte ‘e vote ca t’aggie sunnate, ca me scetave ma nun stive ‘ccà





…… abbraccieme stanotte, nun me voglio arricurdà

e tutte ‘e vote ca me so sbagliate, quanne parlavo dà felicità.





Finalmente stasera sto qua insieme a te e nessuno può sentire

Ho un po’ di vergogna e queste cose tu lo sai, non sono capace a farle

chi non ha coraggio nella vita non sogna e può solo perdere

e perciò se stai qua l’hai capito che il sogno mio sei tu

mi sono innamorato di te, sono pazzo di te, sono pazzo di te!

stai ridendo e vieni più vicino, mi baci prima tu

e allora si, abbracciami più forte

perché poi chi se ne frega se tutto il tempo che è passato è tempo perso

o se domani non esiste più nulla

abbracciami stanotte, non mi voglio ricordare

tutte le volte che ti ho sognata, che mi svegliavo ma non eri qua





quante cose a volte si pensano prima di poter dire ti voglio bene

ci fa quasi paura pensare che ti puoi innamorare in un attimo

com’è bello a cantare una canzone per te mentre le mani si cercano

e se sbaglio le parole non succede niente, ti guardo e torno ad inventarle

mi sono innamorato di te, sono pazzo di te, sono pazzo di te!

stai ridendo e vieni più vicino, mi baci prima tu

e allora si, abbracciami più forte

perché poi chi se ne frega se tutto il tempo che è passato è tempo perso

o se domani non esiste più nulla

abbracciami stanotte, non mi voglio ricordare

tutte le volte che ti ho sognata, che mi svegliavo ma non eri qua

abbracciami stanotte, non mi voglio ricordare

tutte le volte le volte che mi sono sbagliato quando parlavo della felicità

