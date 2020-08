Nicola Siciliano: ascolta e leggi il testo di “Io e te” ft. Clara Soccini

In Io e Te, meravigliosa ottava traccia di Napoli 51: Primo Contatto, debut album di Nicola Siciliano uscito il 14 agosto 2020, il rapper e la modella Clara Soccini hanno dato vita a un duetto che mette i brividi.

I due hanno scritto a quattro mani il testo che parla di una storia d’amore piuttosto tribolata. La produzione è opera di Enrico Brun. Inutile dire che questo brano è tra i più apprezzati della prima era discografica del talentuoso rapper e producer napoletano classe 2002, basta ascoltarlo per capirne il perché.

Anticipato da Mambo, Trip feat. Nayt, MVMA e Sole, l’album racchiude ulteriori 10 inediti, dieci interessanti canzoni che gli amanti del genere non possono di certo non ascoltare. Oltre allo stesso Siciliano, tra i produttori cito Andry The Hitmaker ed i 2nd Roof, duo multi platino composto da Federico Vaccari e Pietro Miano.

Io e te Nicola Siciliano Testo

[N. Sicil.]

Ah

Ammo pruat a dividere e suonn, je e te (je e te)

Ammo redut e c’ammo miso e scuorn, je e te (je e te)

Ammo chiagnut e cercavamo a forz, je e te (je e te)

Bruciammo ‘e paure pe nun ce riconoscere, je e te (je e te, je e te, je e te)

Io e te (je e te, je e te, je e te)

Te diping mentre balli pecché simmo n’art astratt, je e te (je e te, je e te, je e te, je e te)

[N. Sicil.]

Alluccamm ‘o mur si fora ‘a fenestr nun ce sent nisciun

Esigo l’ammore ‘e chi vuleva ‘e vase ma senza da ‘e sciure

Te pierd rind e mani e chill’uommene, co piacere nun è astrignut

Sai chell che pierde e no chello che truove, si dice ti amo ‘e signure

‘A legg sta scritta e nun ce stann triangole rind a 4 mur

Bell si ven che a te nun te n’è mai futtuto

Voglio l’aspetto e na vita spiegata da duje prufissure

E tu dimme pecché c’hanno spiegato diverse a nuje stessi

Ma semp je e te, ah

C’ammo pers, chiedo aiut ca nun teng a cap piglio male a coccduna

Simm n’ammore platonico ma ca nisciun cumbatte pe nisciuno

Ca si me guarde po’ a stiento rifliette

Po ce riflette, nun è corretto

Passano l’anne e nuje ca sempe o stesso ma…

Semp je e te

[N. Sicil.]

Ammo pruat a dividere e suonn, je e te (je e te)

Ammo redut e c’ammo miso e scuorne, je e te (je e te)

Ammo chiagnut e cercavamo a forz, je e te je e te (je e te)

Bruciammo ‘e paure pe nun ce riconoscere, je e te

Io e te (je e te, je e te, je e te)

Te diping mentre balli pecché simmo n’art astratt, je e te (je e te, je e te, je e te, je e te)

[Clara Soccini e Clara e Nicola S.]

Io e te sorretti dalle vetrate

A volte vetrine spezzate

Mi sento bene poi a volte male

A volte muoio senza annegare

A volte ho le pare senza fumare

Togli i miei nodi senza parlare

Risate fino a sera

Fumo la mia atmosfera

Non ricordo chi c’era, ho la mia anima nera

No, no, no che non so dirti quello che penso

Cuore dentro al cemento

Quando sei morta dentro





[Clara, Nic. Sic., Insieme]

Abbiamo provato a dividere i sogni, io e te

Ammo redut e c’ammo miso e scuorne, je e te

Abbiamo pianto e cercato la forza, io e te

Bruciammo e paure pe nun ce riconoscere, je e te

(eieieieh, eieieieh)

Te diping mentre balli pecché simmo n’art astratt, je e te

[Nicola Siciliano (Clara)]

Ammo pruato a dividere e suonne, je e te (io e te)

Ammo reduto e c’ammo miso ‘e scuorne, je e te (io e te)

Ammo chiagnut e cercavamo a forz, je e te (io e te)

Bruciammo ‘e paure pe nun ce riconoscere je e te

(Io e te)

Je e te, je e te, je e te, je e te

Te diping mentre balli pecché simmo n’art astratt, je e te (te, te, te, te, brrr)

Je e te, je e te, je e te, je e te, je e te, je e te, je e te

Te diping mentre balli pecché simmo n’art astratt*, je e te