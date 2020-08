Zoda – Oh Madre Mia: audio e testo della canzone

Oh Madre Mia è un singolo del rapper trentino Daniele Sodano, alias Zoda, rilasciato il 14 agosto 2020: Leggi il testo e ascolta il lento brano, caratterizzato da un finale che contrariamente definirei danzereccio.

La nuova canzone è stata scritta di suo pugno e prodotta da DOD, al secolo Domenico Pipolo, noto per le numerose collaborazioni con KAYLER e Ski & Wok.

Testo Oh Madre Mia di Zoda

DOD make the future





Oh madre mia (Oh madre mia)

Che vuoi che ti dica, ho soltanto una via ma non è colpa mia (non è colpa mia)

Perdonami vida se svuoto pensieri in una farmacia (in una farmacia)

O in una cartina (O in una cartina)

Dimmi che vuoi che ti dica

E’ soltanto la vita (E’ soltanto la vita)

Oh madre mia (Oh madre mia)

Che vuoi che ti dica, ho soltanto una via ma non è colpa mia (non è colpa mia)

Perdonami vida se svuoto pensieri in una farmacia-a-a-a-a-a-ah

O dentro una cartina-a-a-a-a-a-ah

Oh madre mia, dada

Non vivo i trip se mi perdo nei drink come nella movida (come nella movida)

Baila (baila) sopra una tic-tac facendo tip tap, ho perso la via-a-a-a-a-a-ah

Passami una cartina-a-a-a-a-a-ah

E già lo so (lo so) che poi me ne pentirò

Noi le luci di un casinò

Ma tanto lo sai che poi tornerò





O-oh madre mia (Oh madre mia)

Che vuoi che ti dica, ho soltanto una via ma non è colpa mia (non è colpa mia)

Perdonami vida se svuoto pensieri in una farmacia-a-a-a-a-a-ah

O dentro una cartina-a-a-a-a-a-ah (a-ah)

Oh madre mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi

Oh madre mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi

Oh madre mi-mi

Oh madre

Oh madre

Oh madre mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi