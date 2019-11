Ana Mena & Deorro – Se Te Olvidó: video ufficiale, testo e traduzione della canzone

Disponibile dal 13 novembre 2019 via Sony Music, Se Te Olvidó è un singolo della cantante spagnola Ana Mena con la collaborazione di Deorro, scritto con la collaborazione di Yasmil Marrufo, Mario Cáceres, KingSwifft, Jose Luis de la Peña, Erick Orrosquieta & Antonio Barullo e prodotto da Mario Cáceres, Yasmil Marrufo & Bruno Nicolás Fernández. Il testo, la traduzione e l’audio e il video ufficiale diretto da Pablo H. Smith.

In questa nuova orecchiabile canzone, l’artista spagnola classe 1997, racconta la fine della sua love story, riservando parole tutt’altro che carine nei confronti dell’ormai ex dolce metà, alla quale non le manda di certo a dire. La copertina, con tanto di dito medio, è eloquente.

Tú nunca más besarás mi boca

Tú aquí no vuelves a comer

Nunca más me quitarás la ropa

Ni que lo hicieras también

Tú eres un perro callejero

Un ladrón, un embustero

Todo menos caballero

Un pobre diablo con dinero

El que se fue, se fue

Tú no me dejaste, yo a ti te dejé

Y te recordaré que yo contigo no vuelvo otra vez

Se te olvidó, que ya el tren se te pasó

Tú a mi no me tocas más

Lástima es lo que tú me das

Se te olvidó, fuiste tú el que me perdió

Tú a mi no me tocas más

Lástima es lo que tú me das (cabrón)

Y deja ya tu palabreo

Que se te acabó el recreo

Tú no vas a presumir de mi como si fuera un trofeo

No hay más noches de perreo

Ni besitos, ni meneos

Tú la cagaste y por eso te bateo

Te bateo, te bateo

Nada bueno te deseo

Tú la cagaste y por eso te bateo

El que se fue, se fue

Tú no me dejaste, yo a ti te dejé

Y te recordaré que yo contigo no vuelvo otra vez

Se te olvidó, que ya el tren se te pasó

Tú a mi no me tocas más

Lástima es lo que tú me das

Se te olvidó, fuiste tú el que me perdió

Tú a mi no me tocas más

Lástima es lo que tú me das (cabrón)





Ana Mena, Deorro

Con la lírica de Cáceres

Da-da-dabruk

[?] el maestro





Non mi bacerai mai più in bocca

Tu non tornerai a mangiare qui

Non mi toglierai mai più i vestiti

Né te li toglierai tu

Sei un cane randagio

Un ladro, un bugiardo

Tutto tranne che un gentiluomo

Un povero diavolo con i soldi

Quel che è andato, è andato

Non sei stato tu a lasciarmi ma io

E ti ricordo che con te non tornerò un’altra volta

Ti sei dimenticato che il treno è ormai passato

Non mi sfiorerai più

Dispiacere è quello che ricevo da te

Hai dimenticato che sei stato tu a perdermi

Non mi sfiorerai più

Dispiacere è quello che ricevo da te (stron*o)





E smettila con i tuoi discorsetti

Che la ricreazione è finita

Non mi mostrerai più come se fossi un trofeo

Niente più notti di strusciamenti

Né baci, né sesso

Hai rovinato tutto ed è per questo che ti ho tagliato fuori

Ti tagliato fuori, ti tagliato fuori

Non ti auguro nulla di buono

Hai rovinato tutto ed è per questo che ti ho tagliato fuori

Quel che è andato, è andato

Non sei stato tu a lasciarmi ma io

E ti ricordo che con te non tornerò un’altra volta

Ti sei dimenticato che il treno è ormai passato

Non mi sfiorerai più

Dispiacere è quello che ricevo da te

Hai dimenticato che sei stato tu a perdermi

Non mi sfiorerai più

Dispiacere è quello che ricevo da te (stron*o)

Ana Mena, Deorro

Con il testo di Cáceres

Da-da-dabruk

[?] il maestro

