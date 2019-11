Lo Zoo di 105 – Orologi Fumagazzi feat. Balaklava: audio e testo

Orologi Fumagazzi feat. Balaklava è un singolo de Lo Zoo di 105, rilasciato il 17 novembre 2019. Si tratta dell’evoluzione del brano in chiave rap, uscito una settimana prima (audio) e ispirato al ritornello di “Bella da morire” degli Homo Sapiens (1977). Il testo e l’audio della nuova versione.

Non ho ben capito se questi orologi esistano davvero o si tratti di un burla, sta di fatto che vi è un sito web ufficiale anche se non è possibile acquistarli in maniera diretta.

I bizzarri nomi dei modelli sono: Fumagazzi Lo Scippo, Topolopo, Topalopa Lei, Velox, Ramona, Palombaro, Dittatore, Er Cavaliere Nero, El Pablo, TaaaK, PataaaK, Medioman e il costosissimo CentoCambiali. Anche se Paolo Noise afferma di aver trasformato una cosa comica in qualcosa di concreto, resto dell’idea che si tratti di uno scherzo.

Orologi Fumagazzi testo – Lo Zoo di 105 ft. Balaklava

Topa lopa, ramo de el pablo

taquatac, palombaro

ci so cambiali, lo scippo velox

dittatore medio meno il cavaliere nero (Balaklava)





Signor giudice mi spiace, siamo bravi ragazzi

eravamo sotto in after party

tornavamo a piedi, ho visto un taxi

gli ho scippato solo Fumagazzi

ho organizzato con un paio di ragazzi

con il passamontagna e il lanciarazzi

perché tu guarda dietro a quei terrazzi

c’è uno che ha comprato il Fumagazzi

Orologi Fumagazzi, nanana

solo per bravi ragazzi

solo per bravi ragazzi

Orologi Fumagazzi, nanana

solo per bravi ragazzi

sopra al pozzo Fumagazzi

minc*ia fra, minc*ia fra, minc*ia fra

minc*ia paura.

Fumagazzi no privè no party

siamo a pezzi, siamo tutti pazzi

apertura, poi chiusura

minc*ia paura

(lo so)

trova il posto un papalopa

che mi illumina la sera

mi hanno offerto per averlo

un attico ed un Panamera

ora se giro con uno di quelli c’è un diavolo in pista

il cameriere ha visto il Fumagazzi, ha portato due Cristal





Orologi Fumagazzi, nanana

solo per bravi ragazzi

solo per bravi ragazzi

Orologi Fumagazzi, nanana

solo per bravi ragazzi

sopra al pozzo Fumagazzi

Orologi Fumagazzi, nanana

solo per bravi ragazzi

solo per bravi ragazzi

Orologi Fumagazzi, nanana

solo per bravi ragazzi

sopra al pozzo Fumagazzi

minc*ia fra, minc*ia fra, minc*ia fra

minc*ia paura.





