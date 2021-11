Amici 21: una coppia famosissima nata nel programma presto all’altare

By

All’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi molte sono le coppie che si sono formate in ventuno edizioni. Ma una in particolare è da qualche anno sulla bocca di tutti e i due interessati hanno dichiarato di avere intenzione di convolare a nozze. Ecco di chi stiamo parlando.

Il talent Amici di Maria De Filippi ha visto avvicendarsi molte storie d’amore nate tra i ragazzi in gara ma una in particolare ha suscitato l’attenzione dei media. Stiamo parlando di quella nata tra l’ex allievo e vincitore del programma Andreas Müller e la professoressa e coreografa Veronica Peparini.

Da Amici alla storia d’amore

Andreas e Veronica si sono incontrati durante il talent, quando il ragazzo ha preso parte alla quindicesima edizione del programma ottenendo un banco nella categoria danza.

All’interno di questa edizione, il ballerino si è contraddistinto sin da subito per le sue qualità nella disciplina venendo apprezzato da tutti i docenti e in particolar modo da Veronica Peparini che dopo un balletto su una coreografia di Romeo & Giulietta ammette che per lei Andreas è il Romeo perfetto.

Arrivato alla fase serale, il ragazzo a seguito di un infortunio si trova costretto ad abbandonare il suo percorso tra le lacrime.

Questo episodio crea scompiglio tra i telespettatori che tramite alcune petizioni sul web chiedono alla redazione di reinserire Andreas nell’edizione successiva.

A seguito di ciò, al ballerino viene data la possibilità di tornare tra i banchi della scuola a patto che superi tutte le fasi dei casting come avvenuto l’anno precedente.

Fortemente voluto da Veronica Peparini che si scagli contro Garrison durante le fasi dei casting, Andreas riesce a ottenere un banco nella sedicesima edizione del talent riuscendo anche a vincere l’intera edizione.

Dopo questa esperienza continua a collaborare con Veronica Peparini a tal punto da creare un legame speciale che sfocia in una bellissima storia d’amore.

Il matrimonio annunciato

Inizialmente il loro rapporto era solo professionale, ma col tempo i due sono finiti per ritrovarsi l’uno nella braccia dell’altro nonostante i 25 anni di differenza.

I due nel 2020 hanno pubblicato un libro intitolato L’amore non è un numero, dove raccontano la loro storia d’amore.

Andreas e Veronica, ospiti a Verissimo hanno dichiarato ai microfoni di Silvia Toffanin di avere intenzione di sposarsi.

Sebbene la coreografa sembra essere quella più convinta, il ballerino ha affermato che l’intenzione c’è ma la mole di lavoro non da mai tempo alla coppia di trovare un attimo per pensare al grande passo.