Annalisa, ve la ricordate ad Amici? Totalmente diversa | Non sembra lei

Difficile dimenticare una delle cantanti più brave di Amici. Annalisa, ha avuto successo anche dopo il talent che la ha comunque permesso di avere una notevole visibilità. Forse, se non fosse capitata nell’edizione di Emma Marrone, la cantante avrebbe anche potuto sperare di vincere il talent.

La bella Annalisa Scarrone ha avuto un grande seguito dopo il talent, non solo per la sua voce, ma anche per la sua bellezza un po’ nascosta quando frequentava la nota scuola di Canale 5.

Nali (come i fan amano chiamarli) era più timida e provava a nascondere il suo vero aspetto dietro i capelli lunghissimi e la frangetta che le schiacciava il viso e le copriva gli occhi bellissimi.

Annalisa, quando era ad Amici era diversissima

Le canzoni di Annalisa sono tra le più ascoltate soprattutto d’estate: l’artista ama, infatti, creare delle hit memorabili che sappiano far ballare ma anche fantasticare.

Le sue canzoni più famose nascono da collaborazioni con grandi artisti del campo musicale, rapper o cantanti pop dalla penna buona.

La Scarrone oggi è una delle cantanti più affascinanti della sfera musicale italiana. Anche noti brand di make up, come Avon, l’hanno voluto come testimonial. In passato però la sua bellezza veniva molto nascosta.

Nali e il cambiamento dopo Amici

Dopo Amici, la cantante ha lavorato molto sul suo aspetto e diventando più sicura di se stessa ha cominciato a mostrarsi in tutta la sua bellezza.

In primo luogo ha tagliato i capelli, poi ha lavorato sul viso sfoltendo le sopracciglia e valorizzando le belle labbra naturali con tinte chiare ma scintillanti.

Ha anche cambiato look in modo decisivo: non più abiti coprentissimi, ma gonne, vestitini striminziti, tacchi altissimi e tutto quello che può enfatizzare la sua sensualità d’altri tempi.

Quando era ad Amici era molto diversa. Nello scatto che oggi vi mostreremo stenterete a riconoscerla.

Una foto che mostra la sua incredibile metamorfosi. La voce è sempre stata esplosiva e quella per fortuna non è mai cambiata.