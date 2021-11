Amici 21, chi è Alex: età, altezza, fidanzata e Instagram

By

E’ sicuramente uno dei cantanti più amati di Amici 21, Alex. Oggi vi sveleremo un po’ di più sulla sua personalità. Chi è veramente il cantante della squadra di Lorella Cuccarini? Ecco tutto quello che dovete sapere.

Musicista e cantautore, Alex si sta facendo conoscere per il suo modo di fare musica e di cantare. Rudy Zerbi lo ha messo un po’ in difficoltà negli ultimi giorni sottolineando il suo essere mono espressivo durante le esibizioni.

Proprio per questo lo ha messo alla prova con un mix di canzoni di genere diverso che hanno testato la sua capacità di ‘cambiare registro emotivo’. Il cantante pare abbia superato a pieno la prova, ora Rudy sta già studiando un’altra prova per lui.

Alex, chi è il nuovo talento di Amici 21? Tutto sull’artista

E’ sicuramente uno dei candidati alla vittoria di questa nuova edizione di Amici, Alex, cantante della squadra di Lorella Cuccarini. Ma cosa sappiamo di lui? Il 21enne, all’anagrafe Alessandro Rina, è nato a Como negli anni 2000, per la precisione il 16 giugno.

Il cantante ha frequentato la scuola all’estero. Ha frequentato, infatti, Chesterton Community College a Cambridge e ottiene il diploma nel 2019 alla BIMM di Londra.

Non ha voluto pesare sui suoi genitori, così per mantenersi ha deciso di fare il fattorino (con Deliveroo) e poi, successivamente, il cassiere in più di un pub di Londra e Cambridge. Quest’anno ha deciso di credere nel suo sogno di fare musica ed è riuscito a convincere i prof di Maria De Filippi 2021.

LEGGI ANCHE –> Che fine ha fatto Shady di Amici 16? Oggi è famosissima all’estero | Irriconoscibile

Alex sui social

Anche lui ha un account IG, il suo nome sulla piattaforma social è Alex Wyse e ha un discreto seguito con più di 18mila followers.

L’artista ha un obiettivo: vivere di musica. E’ entrato nella nota scuola di talento grazie ad un suo inedito, Occhi al cielo e ha convinto tutti …o quasi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alex FanPage Amici 2021 (@alex_wyse_official)

LEGGI ANCHE –>Alessandra Celentano: com’era la prof di Amici prima dell’intervento? | FOTO

Ha già proposto un altro inedito, Tra Silenzi. Anche le Radio trovano i suoi pezzi molto belli tant’è che spesso capita di sentirli nelle varie stazioni. Di certo, il pupillo di Lorella ha diverse chance di potersi a giudicare il primo posto che nella edizione scorsa è stato invece conquistato dall’amatissima ballerina Giulia Stabile.