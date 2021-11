Che fine ha fatto Shady di Amici 16? Oggi è famosissima all’estero | Irriconoscibile

Shady Cherkaoui è stata una delle concorrenti più in vista della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. La ragazza, ha intrapreso una strepitosa carriera all’estero dove è famosissima sotto un altro nome.

Shady: ecco che fine ha fatto l’ex cantante di Amici

Shady è una cantante che durante la sua carriera non ha mai smesso di credere in quello che faceva. Infatti, la ragazza, prima di diventare allieva nella sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, era già apparsa in televisione nella decima edizione di X Factor.

In quell’occasione, Shady aveva superato tutti i provini per entrare nella squadra di Fedez, ma non aveva superato i bootcamp. Questo però non le ha fatto perdere la voglia di farsi conoscere e quindi, dopo la delusione del talent di Sky, si è presentata alle audizioni della scuola più famosa di Italia ottenendo un banco come titolare nella categoria canto.

All’interno del talent di Canale5, si è fatta riconoscere per il suo stile particolare, elegante e raffinato venendo riconosciuta come una delle allieve più talentuose sia dal punto di vista vocale che da quello compositivo.

I suoi brani sono molto particolari e trattano temi sociali come il bullismo di cui la cantante è stata vittima e che ha voluto tramutare in musica esprimendo i suoi pensieri e le sue sensazioni.

A vincere l’edizione del programma quell’anno fu il ballerino Andreas Muller mentre a vincere la categoria canto fu il cantautore Riki. Tra i suoi compagni c’era anche il cantautore Michele Merlo, in arte Mike Bird, tragicamente scomparso lo scorso giugno.

Il successo all’estero

Shady nonostante abbia avuto un discreto successo con i singoli presentati all’interno del talent, tra cui Louboutin, nel tempo ha fatto perdere traccia nel campo musicale italiano.

Il motivo è dato per via del grandissimo successo che ha ottenuto all’estero. La cantautrice infatti, è molto amata in Francia, dove ottiene milioni di visualizzazioni su Youtube ottenendo anche grandi numeri sugli ascolti in streaming su Spotify e vanta di avere sempre un numero considerevole di spettatori durante i suoi concerti.

Timida nella vita, sul palco diventa una vera e propria bestia da palcoscenico, come si può notare anche dal suo account di Instagram, la ragazza nel tempo è diventata una donna sicura di se e delle proprie capacità.

Crescendo sia anagraficamente che artisticamente, ha cambiato il suo nome in Shanguy venendo designata come una delle artisti più promettenti della musica francese grazie alla sua musica considerata moderna ed elegante.