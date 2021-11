Alessandra Celentano: com’era la prof di Amici prima dell’intervento? | FOTO

Senza Alessandra Celentano Amici di Maria De Filippi non sarebbe più lo stesso. La maestra, con il suo carattere puntiglioso, è sempre stata uno scoglio per molti ballerini che volevano tentare il successo nella nota scuola. Oggi vi mostreremo com’era un tempo la maestra.

La prof di Amici è cambiata molto nel corso degli anni. Alessandra Celentano, infatti, era molto diversa esteticamente da come si presenta oggi nei pomeridiani del programma. Quella che non cambia mai è la sua concezione di danza.

La maestra, pur non rinnegando l’esistenza di altre tipologie di danza, ha sempre sottolineato l’importanza imprescindibile del classico, danza non proprio per tutti.

Amici, com’era Alessandra Celentano in passato? La foto prima dell’intervento

La maestra più temuta di Amici, Alessandra Celentano, ha sempre fatto discutere molto per i suoi modi all’interno della scuola. I suoi studenti sono quelli che devono fare più e meglio degli altri.

La danza classica è sempre e solo per lei la danza per eccellenza, ed è per questo che chi non ha le basi tecniche necessarie non è in grado – almeno per lei – di affrontare al meglio altri stili. Ma ovviamente su questo ci si dibatte nella scuola dalla notte dei tempi.

Prima le battaglie con Steve La Chance, poi con Garrison e la Paparo e infine con Todaro e la Peparini che prova a dimostrarle che un ballerino può anche non avere tecnica ma eccellere nel suo stile.

Com’era in passato la prof di Amici

La carriera del ballo di Alessandra è decisamente degna di nota. La maestra ha collaborato con i grandi della danza, come Carla Fracci, Massimo Murru e Roberto Bolle. Purtroppo la sua carriera da ballerina è stata stroncata da un grave problema di salute, molto conosciuto tra i ballerini: la sindrome dell’alluce rigido.

E’ una patologia, che come lei stessa ha spiegato qualche tempo fa in un’intervista, colpisce le articolazioni del primo dito del piede logorandole pian piano e provocando pertanto grossi problemi alle ossa e dolori atroci.

Alessandra e l’intervento

Purtroppo è una sindrome piuttosto nota e diffusa tra i ballerini. Nel 2017 per risolvere questo problema fisico si è dovuta sottoporre ad un intervento.

Sul web sono molto diffuse alcune immagine che ritraggono Alessandra quando era una ragazzina durante le sue prime apparizioni televisive. Alessandra è irriconoscibile: purtroppo mostra un problema ai denti piuttosto evidente.

A quei tempi, Cele doveva ancora diventare ‘un cigno’ e i denti irregolari non la aiutavano. La sua bellezza però è venuta fuori negli anni soprattutto grazie all’armoniosità della danza.