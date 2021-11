Veronica Peparini: chi c’era prima di Andreas? L’ex è un famoso ballerino

By

Veronica Peparini, insegnante di danza e personaggio noto del programma TV Amici, condotto da Maria De Filippi, oggi è tra i volti più amati del talent show. Tra lei ed il ballerino Andreas Muller scoppia l’amore durante il percorso fatto da entrambi ad Amici e la loro storia d’amore ha fatto sognare tutti i fan della trasmissione generando però anche alcune polemiche.

Tra la Veronica e Andreas c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine durante il programma TV, lui all’epoca era uno studente all’interno della scuola come concorrente e tra i due nasce un sentimento profondo corredato da tanta passione.

La relazione viene resa ufficiale solo quando Andreas termina il percorso ad Amici vincendo il programma ma era già nota ufficiosamente la loro storia.

La Peparini venne travolta dalle critiche in quel periodo per la relazione intrapresa con lo studente, ciò nonostante il loro rapporto è andato avanti. I due sono presi incondizionatamente e non nascondono i loro sentimenti nemmeno sui social.

Chi è l’ex marito di Veronica Peparini?

Oggi Veronica Peparini è felice accanto ad Andreas Muller eppure non tutti sanno che in passato la prof ha avuto un altro uomo molto importante nella sua vita che ha addirittura sposato.

E’ stato proprio il forte sentimento per Andreas a mettere fine al matrimonio precedente della coreografa. Prima di iniziare la relazione con l’ex vincitore del talent Veronica ha lasciato il suo ex marito.

Un altro ballerino nella vita di Veronica prima di Andreas

Dell’insegnante della scuola di Amici, programma in onda su canale5 e condotto da Maria De Filippi, si conosce molto poco della sua vita sentimentale, anche di quella in corso con il ballerino Andreas Muller, i due sono molto riservati e quello che si riesce a sapere della loro love story, è solo grazie ai post che di tanto in tanto pubblicano sui loro profili Instagram.

Prima di Andreas Muller nella vita di Veronica Peparini c’era un altra persona, il suo ex marito, anch’egli un ballerino, il suo nome è: Fabrizio Rolli.

Come si ben intuire dalle sue foto sui social, anche Fabrizio lavora nel mondo della danza. I due avevano diversi progetti artistici insieme che purtroppo sono svaniti nel nulla con la fine del loto matrimonio.

I due ex coniugi comunque restano legati, anche se non più sentimentalmente, infatti sono genitori di due figli Olivia e Daniele.