Alessandra Amoroso super sensuale a Tu si que vales, la foto

Nell’ultima puntata di Tu si que vales, la cantante Alessandra Amoroso si è mostrata in un outfit molto sensuale. Ecco la foto.

Alessandra Amoroso è una cantante italiana, divenuta nel tempo una delle migliori artisti femminile della musica italiana contemporanea.

Il suo esordio avviene negli ultimi mesi del 2008 quando partecipa all’ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi superando la fase iniziale e riuscendo così a passare alla fase finale vincendo l’intera edizione nel 2009.

La ragazza aveva già provato ad ottenere un banco nella settima edizione del programma ma fu eliminata ad un passo dal diventare titolare.

Alessandra Amoroso e il look sensuale

Dopo la vittoria del talent ottiene un grandissimo successo che già le era arrivato quando era un’allieva della scuola più famosa d’Italia grazie all’inedito Immobile che sin da subito ha conquistato il cuore degli ascoltatori e le vette della classifica dei brani più venduti.

Nel tempo si è fatta conoscere per il suo talento e i suoi brani sono diventate delle vere e proprie hit. Nel 2012 torna in gara ad Amici di Maria De Filippi gareggiando nell’undicesima edizione nel girone dedicato ai Big (ex allievi di vari anni) ottenendo anche questa volta la vittoria finale avendo come premio un concerto all’Arena di Verona che decide di condividere con la sua amica Emma Marrone, seconda classificata nella stessa gara.

Alessandra Amoroso è entrata anche nei Guiness dei primati, durante una sua ospitata al programma di Alessandro Catellan, E poi c’è Cattelan, la cantante ha stabilito il record di maggior numeri di duetti ottenuti in due minuti fatti con 19 persone.

Nonostante sia una cantante di musica leggera italiana, la donna ha più volte affermato di avere come suo genere musicale preferito la musica afroamericana ed ha dichiarato che la sua musica è stata influenzata da artisti come Anastacia, Aretha Franklin e Mina, suoi artisti di riferimento.

L’outfit sfoggiato a Tu si que vales

Alessandra Amoroso nel tempo non è cambiata e rimane sempre quella ragazza umile che si commuove quando si esibisce, quando le si fa un complimento o quando i fan esprimono il loro affetto.

Proprio per questo motivo, la cantante, più volte ringrazia i suoi seguaci per tutto quello che in questi anni le hanno regalato affermando più volte che senza di loro non sarebbe dove è adesso.

Nell’ultima puntata di Tu si que vales, l’Amoroso si è presentata con un outfit molto sexy caratterizzato da uno short e una maglietta con il ventre scoperto e dei tacchi mozzafiato.

