Elton John, il triste motivo della cancellazione dei suoi prossimi concerti

Elton John ha annullato i suoi prossimi concerti. Il motivo è molto triste. Ecco cosa è successo.

Elton Hercules John, nato Reginald Kenneth Dwight nel 1947 a Pinner è un cantautore britannico considerato uno dei maggior artisti del pop contemporaneo.

Negli anni ’70 è stato uno dei pionieri e degli esponenti più in vista del piano rock pur spaziando per altri generi musicali.

Elton John e lo slittamento di date del tour

Attualmente è l’artista britannico più affermato di sempre ed è presente tra i primi cinque artisti mondiali con il maggior numero di vendite in assoluto. Durante la sua carriera ha venduto oltre 300 milioni di dischi.

Fin dai suoi esordi fa coppia con Bernie Taupin, formando una delle coppie di compositori più prolifiche e note della musica contemporanea stando in attività insieme dal 1967.

Il cantante ha ricevuto delle grandi soddisfazioni ottenendo prima l’inserimento nel 1994 nella Rock’n’roll Hall of Fame e successivamente viene eletto prima Commendatore dell’Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico e poi dalla Regina Elisabetta II in persona, come Cavaliere per i servigi alla musica, alla beneficienza e alla cultura inglese.

L’uomo è fondatore dell’Elton John AIDS Foundation una delle principali organizzazioni no profit al mondo che ha raccolto più di 400 milioni di dollari a sostegno di programmi di lotta contro la malattia presenti in ben 55 paesi.

Dopo essere entrato come membro onorario nella Royal Academy Music nel 1997, viene inserito da Rolling Stones come uno dei 100 miglior artisti di tutti i tempi e dalla stessa rivista viene inserito nella classifica delle 100 miglior voci di tutti i tempi classificandolo al 38° posto.

La rivista Billboard invece lo ha piazzato al terzo posto della classifica dei migliori 100 artisti più importanti della Hot 100 facendolo piazzare in vetta alla classifica dei più importanti artisti di sesso maschile solisti.

Elton John nel corso della sua carriera è stato presente molte volte nelle classifiche radiofoniche e di vendita e ha conquistato molti premi tra cui sei Grammy Award e due Premi Oscar alla migliore canzone.

Grande appassionato di calcio, a tal punto da essere stato il proprietario della L.A. Atzecs, ha preso parte anche ad alcune pellicole cinematografiche e serie tv.

La causa del rinvio

Elton John si è trovato costretto a rimandare le date del suo prossimo tour nel 2023 a causa di forti dolori alle gambe causate da una caduta subita durante le sue vacanze estive.

Affetto da un forte dolore all’anca e un grande disagio dopo la caduta, il cantante si è dovuto sottoporre ad un’intervento chirurgico per stare meglio, pertanto il suo tour Farewell Yellow Brick Road sarà posticipato che sarebbe dovuto cominciare a settembre 2022 sarà posticipato al 2023.