The Chainsmokers – The Reaper feat. Amy Shark: audio, testo e traduzione della nuova canzone

In The Reaper, traccia d’apertura di World War Joy, terzo album in studio dei Chainsmokers, disponibile dal 6 dicembre 2019, Drew Taggart duetta con Amy Shark, cantante australiana classe 1986.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della nuova travolgente e gradevole canzone, scritta dai Chainsmokers e Amy con la collaborazione di Emily Warren.

Nel brano, Taggart ha a che fare con una persona dalla doppia personalità, una bella e l’altra terrificante, insomma questa ragazza è una psicopatica con manie omicida, ma per ogni evenienza, lui è ovviamente pronto a difendersi.

The Chainsmokers The Reaper testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Intro: Amy Shark]

Ooh

Ooh

[Pre-Chorus: Drew Taggart]

Pretty face with two sides

So what’s it gonna be tonight?

Dark taste, I’m terrified

I know that something isn’t right

You take what you want

Then you leave when you’re done

Pretty face with two sides

So what’s it gonna be tonight?

[Chorus: Amy Shark]

I’m in my house in the hills with The Reaper

And I wonder if he knows what I’ve done

I’ve got the keys and I’m going off the deep end

Doesn’t hurt when you’re doing it for fun

Am I in your way-ay-ay? Ah, ah, ah, ah, ah

Am I in your way-ay-ay? Ah, ah, ah, ah, ah

[Post-Chorus: Amy Shark]

Am I in your—

Ah

[Verse: Drew Taggart]

I pull the trigger just to show her that I need her

But she don’t really trust anyone

Yeah, everybody’s always looking for a feature

No one’s stepping up to be the one

Am I in your way-ay-ay? Ah, ah, ah, ah, ah

Am I in your way-ay-ay? Ah, ah, ah, ah, ah

[Bridge: Amy Shark]

Am I in your way-ay-ay? Ah, ah, ah, ah, ah

Am I in your way-ay-ay? Ah, ah, ah, ah, ah

[Pre-Chorus: Drew Taggart & Amy Shark]

Pretty face with two sides

So what’s it gonna be tonight?

Dark taste, I’m terrified

I know that something isn’t right

You take what you want

Then you leave when you’re done

Pretty face with two sides

So what’s it gonna be tonight?





[Chorus: Amy Shark with Drew Taggart]

I’m in my house in the hills with The Reaper

And I wonder if he knows what I’ve done

I’ve got the keys and I’m going off the deep end

Doesn’t hurt when you’re doing it for fun

Am I in your way-ay-ay? Ah, ah, ah, ah, ah

Am I in your way-ay-ay? Ah, ah, ah, ah, ah

[Post-Chorus: Amy Shark]

Am I in your way-ay-ay? Ah, ah, ah, ah, ah

Am I in your way-ay-ay? Ah, ah, ah, ah, ah

Ooh

Ooh

Ooh

Ooh





Bel faccino a due facce

Quindi come andrà a finire stasera?

Gusto oscuro, sono terrorizzato

So che qualcosa non va

Prendi quello che vuoi

Poi te ne vai quando hai finito

Bel faccino a due facce

Quindi come andrà a finire stasera?

Sono nella mia casa in collina con il mietitore

E mi chiedo se sa cosa ho fatto

Ho le chiavi e sto perdendo la testa

Non fa male quando lo fai per divertimento

Ti disturbo? Ah, ah, ah, ah, ah

Ti sono d’intralcio? Ah, ah, ah, ah, ah

Sono …

ah





Premo il grilletto solo per mostrarle che ho bisogno di lei

Ma non si fida proprio di nessuno

Sì, tutti cercano sempre una caratteristica

Nessuno si fa avanti per essere quello

Ti sono d’intralcio? Ah, ah, ah, ah, ah

Ti sono d’intralcio? sì? Ah, ah, ah, ah, ah

Ti disturbo? Ah, ah, ah, ah, ah

Ti sono d’intralcio? Ah, ah, ah, ah, ah

Bel faccino a due facce

Quindi come andrà a finire stasera?

Gusto oscuro, sono terrorizzato

So che qualcosa non va

Prendi quello che vuoi

Poi te ne vai quando hai finito

Bel faccino a due facce

Quindi come andrà a finire stasera?

Sono nella mia casa in collina con il carnefice

E mi chiedo se sa cosa ho fatto

Ho le chiavi e sto perdendo la testa

Non fa male quando lo fai per divertimento

Ti disturbo? Ah, ah, ah, ah, ah

Ti sono d’intralcio? Ah, ah, ah, ah, ah

Ti disturbo? Ah, ah, ah, ah, ah

Ti sono d’intralcio? Ah, ah, ah, ah, ah

Ooh

Ooh

Ooh

Ooh

