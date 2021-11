Adele, “Easy on me”: testo e traduzione del nuovo singolo

Easy on me, il nuovo singolo di Adele che ha superato ogni record di vendita ha un testo incredibile. Eccolo con la sua traduzione.

Classe 1988, nata nel quartiere di Tottenham, a Londra, Adele è stata cresciuta da sua madre dopo la separazione dal suo compagno avvenuta quando lei aveva soli due anni.

Vissuta prima a Brighton e poi a Brixton, ha sempre avuto un rapporto conflittuare con suo padre, poco presente. Nel 1999 le cose tra loro peggiorarono a seguito di problemi con l’alcool da parte dell’uomo.

Il loro rapporto si è ristabilito solo dopo la fama della ragazza.

Easy On Me: la nuova canzone di Adele

Dopo essersi diplomata alla BRIT School di Croydon, frequentata anche dalla cantante Jessie J, si fa notare su Myspace ottenendo un contratto discografico con la XL Recordings.

Nel 2007 ottiene un grande successo a livello internazionale a tal punto da aggiudicarsi nel 2009 un Grammy come miglior artista esordiente.

Nel 2013 vince l’Oscar per la migliore canzone con il brano Skyfall colonna sonora dell’omonimo film di 007.

Dopo altri successi musicali, nel 2021 pubblica il suo nuovo singolo Easy on me, che fa parte del suo nuovo album 30 in uscita il 19 novembre.

Il testo e la traduzione del brano

There ain′t no gold in this river

That I’ve been washing my hands in forever

I know there is hope in these waters

But I can′t bring myself to swim

When I am drowning in this silence

Baby, let me in

Go easy on me, baby

I was still a child

Didn’t get the chance to

Feel the world around me

I had no time to choose what I chose to do

So go easy on me

There ain’t no room for our things to change

When we are both so deeply stuck in our ways

You can′t deny how hard I′ve tried

I changed who I was to put you both first

But now I give up

Go easy on me, baby

I was still a child

Didn’t get the chance to

Feel the world around me

Had no time to choose what I chose to do

So go easy on me

I had good intentions

And the highest hopes

But I know right now

It probably doesn′t even show

Go easy on me, baby

I was still a child

I didn’t get the chance to

Feel the world around me

I had no time to choose what I chose to do

So go easy on me

Traduzione:

Non c’è oro in questo fiume

Dove da sempre mi lavo le mani

So che c’è speranza in queste acque

Ma non riesco a trovare la forza per nuotare

Mentre sto annegando nel silenzio

Baby, fammi entrare

Vacci piano con me baby

Ero ancora una bambina

Non ho avuto la possibilità di

Sentire il mondo intorno a me

Non ho avuto tempo di scegliere cosa ho scelto di fare

Quindi vacci piano con me

Non c’è spazio perché possa cambiare neanche una cosa

Quando siamo entrambi così fermi sulle nostre idee

Non puoi negare quanto duramente io ci abbia provato

Ho cambiato chi ero per mettervi entrambi al primo posto

Ma ora mi arrendo

Vacci piano con me baby

Ero ancora una bambina

Non ho avuto la possibilità di

Sentire il mondo intorno a me

Non ho avuto tempo di scegliere cosa ho scelto di fare

Quindi vacci piano con me

Avevo buone intenzioni

E le più grandi speranze

Ma adesso lo so

Probabilmente non si vede neanche

Vacci piano con me baby

Ero ancora una bambina

Non ho avuto la possibilità di

Sentire il mondo intorno a me

Non ho avuto tempo di scegliere cosa ho scelto di fare

Quindi vacci piano con me