Maluma, dove vive? Ha un’enorme villa in Colombia | Che lusso!

Avete mai visto l’enorme villa del cantante Maluma in Colombia? Un vero e proprio lusso. Ve la mostriamo.

Maluma pseudomino di Juan Luis Londoño Arias è un cantante colombiano di successo amato in tutto il mondo.

Nato a Medellin nel 1994, appassionato di calcio da ragazzo ha praticato l’attività di calciatore per otto anni ricoprendo ruoli inferiori.

Inizia la sua attività di cantante all’età di 15 anni, quando assieme ad un suo parente, compone il suo primo brano intitolato No quiero e dopo un anno suo zio gli regala l’incisione di una canzone in uno studio di registrazione.

Maluma e la villa da sogno

Maluma non aveva alcun intenzione di concentrare la sua vita sulla musica, e suo padre all’inizio della sua carriera si oppose in quanto voleva che suo figlio diventasse un calciatore di successo ma alla fine ha ceduto alla decisione del cantante che all’età di 16 anni comincia a ricevere lezioni di canto lanciandosi nel mondo della musica durante l’ultimo anno delle scuole superiori.

Il suo nome d’arte deriva dalle prime due lettere dei componenti della sua famiglia. MA da sua madre Marlli, LU da suo padre Luis e la MA finale da sua sorella Manuela.

Nel 2010 intraprende la mansione di cuoco ma successivamente al successo del brano Farandurela la Sony decide di far firmare al cantante un contratto per il suo primo album.

Ottenuto il successo sperato, Maluma attualmente è uno dei migliori cantanti latini con all’attivo 18 milioni di copie vendute e un Latin Grammy Award vinto.

Il suo primo album Magia è stato un vero e proprio successo nonostante il debutto e il suo secondo album Pretty Boy, Dirty Boy è entrato a far parte del primo posto degli album latini di Billboard.

Nel 2018 gli viene conferito l’ Extraordinary Evolution Award ai Latin American Music Awards per il successo ottenuto all’inizio della sua carriera, e nel 2019 ASCAP lo premia con il Songwriter of the Year per i suoi contributi nella musica latino-americana.

Maluma ha intrapreso una carriera televisiva come coach e giudice a The Voice sia in Messico che in Colombia e presto lo vedremo per la prima volta al cinema nella pellicola Marry Me – Sposami al fianco di Jennifer Lopez e Owen Wilson.

La villa di lusso del cantante

Maluma possiede un enorme villa a Medellin, in Colombia. Il cantante ha ammesso di aver comprato questa villa perché ama il fatto che sia immersa nel verde.

All’interno dell’immensa dimora ci sono opere d’arte e una collezione di tazze oltre che una palestra personale e una collezione di magliette di calcio dei miglior calciatori dell’America Latina.