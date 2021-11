Woman, Doja Cat – Testo, traduzione e video ufficiale

Di seguito il testo Woman di Doja Cat con il relativo video musicale e traduzione.

Doja Cat è una cantante rapper e produttrice discografica statunitense nata a Los Angeles nel 1995.

Doja Cat: il nuovo singolo

Suo padre è un’attore, compositore e produttore cinematografico e sua madre una pittrice. La donna nasce in una famiglia d’arte e il 1 ottobre 2021 ha pubblicato il singolo Woman quarto estratto dal suo album Planet Her.

Il testo, video e traduzione di Woman

Di seguito il testo, la traduzione e il video di Woman:

Hey, woman

Hey, woman

Hey, woman

Let me be your woman

Woman, woman, woman

I can be your woman

Woman, woman, woman

Let me be your woman

Woman, woman, woman

I can be your woman

Woman, woman, woman

What you need?

She give tenfold, come here, papa, plant your seed

She can grow it from her womb, a family

Provide lovin’ overlooked and unappreciated, you see

You can reciprocate

I got delicious taste

You need a woman’s touch in your place

Just protect her and keep her safe

Baby, worship my hips and waist

So feminine with grace

I touch your soul when you hear me say

“Boy, let me be your woman”

Let me be your woman

Woman, woman, woman

I can be your woman

Woman, woman, woman

Let me be your woman

Woman, woman, woman

I can be your woman

Woman, woman, woman

I can be your lady, I’m a woman

I’m a motherfucker but they got a problem

Put some babies in your life and take away the drama

Put that paper in the picture, like a diorama

Gotta face a lot people that are opposite

‘Cause the world told me we ain’t got that common sense

Gotta prove it to myself that I’m on top of shit

And you will never know a God, without a Goddess

As honest as fuckin’ honest get

And I could be on everything

I mean I could be the leader, head of all the states

I could smile and jiggle it ‘til his pockets empty

I could be the CEO, just look at Robyn Fenty

And I’ma be there for you ‘cause you on my team, girl

Don’t ever think you ain’t hella these niggas dream girl

They wanna pit us against each other when we succeedin’ for no reasons

They wanna see us end up like we Regina on Mean Girls

Princess or queen, tomboy or king (yeah)

You’ve heard a lot, you’ve never seen (nah)

Mother Earth, Mother Mary rise to the top

Divine feminine, I’m feminine (why?)

Woman (daddy)

Let me be your woman (let me be your)

Woman, woman, woman (I need to be your) (daddy)

I can be your woman (I know)

Woman, woman, woman (daddy)

Let me be your woman (I know)

Woman, woman, woman (daddy)

I can be your woman (I know)

Woman, woman, woman

Hey, donna

Hey, donnadonna

fammi essere la tua donna

donna, donna, donna (ayy)

posso essere la tua donna

donna, donna, donna (ayy)

fammi essere la tua donna

donna, donna, donna (ayy)



donna, donna, donna (ayy)so di cosa hai bisogno

lei te lo da per dieci, vieni qui paparino, pianta il tuo seme

lei può farlo crescere nel suo grembo, una famiglia

ti offre amore ignorato e non apprezzato, vedrai (sì)

non puoi ricambiare

ho un sapore delizioso, hai bisogno del tocco di una donna nel tuo posto

proteggila e tienila al sicuro

baby, adora i miei fianchi e la mia vita

così femminile con grazia

tocco la tua anima quando mi senti dire “ragazzo”

fammi essere la tua donnadonna

fammi essere la tua donna

donna, donna, donna

posso essere la tua donna

donna, donna, donna posso essere la tua donnadonna, donna, donna (ayy)so di cosa hai bisognolei te lo da per dieci, vieni qui paparino, pianta il tuo semelei può farlo crescere nel suo grembo, una famigliati offre amore ignorato e non apprezzato, vedrai (sì)non puoi ricambiareho un sapore delizioso, hai bisogno del tocco di una donna nel tuo postoproteggila e tienila al sicurobaby, adora i miei fianchi e la mia vitacosì femminile con graziatocco la tua anima quando mi senti dire “ragazzo”fammi essere la tua donnadonnafammi essere la tua donnadonna, donna, donnaposso essere la tua donnadonna, donna, donna