Ascolta e leggi il testo di Lives On The Run di Nadéah

Lives On The Run è una bellissima canzone scritta e interpretata dalla cantautrice australiana Nadéah, per la colonna sonora di Vite in fuga: leggi il testo e la traduzione in italiano del brano.

La canzone è stata prodotta da Nicola Tescari, importante compositore e musicista milanese classe 1972, che ha curato l’intera soundtrack della serie televisiva Rai. A parer mio questo pezzo, che sarà incluso nell’edizione estesa di While the Heart Beats, fuori il 4 dicembre 2020, è veramente incantevole. While the Heart Beats è stato il secondo album solista della cantante, originariamente rilasciato nel 2016.

Nella fiction sono state utilizzate come sigla finale un paio di canzoni facenti parte dell’ultima fatica discografica MilkTeeth, pubblicata nel 2019. Nello specifico le tracce sono “I Remember” e “Get Up”, ma al momento in cui scrivo restano altri 4 episodi e vedremo se verrà utilizzata qualche altra…

Testo Lives On The Run – Nadéah

Amazon – Ascolta su: Apple Music

Strand by strand we come undone

The threads unravel one by one

This puzzle we will never finish

Lost the pieces in a ditch

As it stands I stand alone

Tuning in the radio

Escape? The destination’s known

Lovers glance at what was home

Out from darkness moonlight happens

Can you hear the songbird?

Follow me to the edge of time

To the only place

That’s yours and mine

Come with me to the setting sun

There is no one living here who is not living on the run

Behind these smiles catastrophes

You and I dance cheek to cheek

Staring into outer space

Wearing our best poker faces

Down the corridors I call

Haunted by these perfect walls

That keep us silent dusk till dawn

Open up the storm





Out from darkness moonlight happens

Can you hear the songbird?

Follow me to the edge of time

To the only place

That’s yours and mine

Come with me to the setting sun

There is no one living here who is not living on the run





Nadéah – Lives On The Run Traduzione

Ciocca a ciocca ci sleghiamo

I fili si sciolgono uno per uno

Questo puzzle non lo finiremo mai

Ho perso i pezzi in un fossato

Allo stato attuale sono sola

Sintonizzata alla radio

Scappare? La destinazione è nota

Gli amanti danno un’occhiata a ciò che era casa

Fuori dall’oscurità si manifesta il chiaro di luna

Riesci a sentire l’usignolo?





Seguimi al margine del tempo

Nell’unico posto

Che è tuo e mio

Vieni con me al tramonto

Non c’è nessuno che vive qui che non vive in fuga

Dietro queste catastrofi sorridenti

Io e te balliamo guancia a guancia

Guardando nello spazio

Indossando le nostre migliori facce da poker

Io chiamo nei corridoi

Ossessionata da queste mura perfette

Che ci tengono in silenzio dal tramonto all’alba

Arriva la tempesta

Fuori dall’oscurità si manifesta il chiaro di luna

Riesci a sentire l’usignolo?

Seguimi al margine del tempo

Nell’unico posto

Che è tuo e mio

Vieni con me al tramonto

Non c’è nessuno che vive qui che non vive in fuga