Juice WRLD & benny blanco – Real Shit: testo e traduzione della nuova canzone

Real Shit è l’ennesimo singolo postumo di Juice WRLD, pubblicato il 2 dicembre 2020, che sarebbe dovuto essere il giorno del suo ventiduesimo compleanno. Si tratta della seconda uscita ufficiale del rapper dopo la release del suo primo album postumo, Legends Never Die.

Dopo Smile (con The Weeknd), uscita lo scorso agosto, è il momento di questa canzone (testo e traduzione in italiano) prodotta da benny blanco, con la collaborazione di Cashmere Cat, Jack Karaszewski, Dylan Brady e Henry Kwapis. Juice e blanco hanno avuto modo di collaborare in diverse occasioni, la prima delle quali è stata “Black & White” (maggio 2018) dal suo album di debutto, Goodbye & Good Riddance. I due hanno anche un paio di singoli pubblicati insieme: “Roses” (dall’album di blanco, “FRIENDS KEEP SECRETS”) e “Graduation” (2019).

In Real Shit, il rapper di Chicago parla della sua fama e della sua ricchezza, mettendo in risalto tutti gli aspetti positivi della sua “bella vita”, alla faccia di chi lo invidiava e odiava per la fama e i tanti soldi conseguiti facendo musica.

Real Shit Testo Juice WRLD

Life’s good, oh

You see I’m livin’ great (Yeah)

Big crib, need a new estate (Yeah)

Money goin’ into real estate (Yeah)

Life’s good, life’s great (Yeah, yeah)

Stomach big, I already ate (Yeah, yeah)

I’m a stingy nigga, won’t pass the plate (Yeah, yeah)

Try to ball while they’re playing keep away (Yeah, yeah)

Try to ball while they’re playing keep away, yeah (Yeah, yeah)

Life’s good

Life’s good, life’s good, life’s good

Life’s good, life’s good, life’s good

Real shit, real shit, never tell a lie

Real shit, never tell a lie (Yeah, ayy, what?)

Real shit, real shit, never tell a lie

Real shit, never tell a lie (Yeah, ayy)

Life’s good so I’m living great (Great)

I hit up my lady, we should take a vacay (‘Cay)

Eatin’ good (Ayy), you can see it on our plate (Yeah)

I know that they hate me (Yeah, yeah, yeah), I see it on their face (Hey)

I’m eatin’ too damn good

Goddamn, tryna gain weight (Uh, ayy)

Working out my demons, they in better shape (Yeah, ayy)

Demons on my back, get them away from me (Uh, ayy)

Cut it like a razor blade, hey (Uh)

Turned on like a light switch

Having black hoes snorting up the white bitch (Uh, ayy)

Main hoe found out ’bout my mistress

Gotta flip the script like a kickflip

I’ma make her bawl her eyes out

While these niggas out of bounds

One, two, three million, had to stop counting

In the club, ballin’ hard

Think I need a bouncer

She look like a trampoline

From the way she bouncin’ (Yeah, uh, yeah)

From the way she bouncin’

Labels want my music, tell the studio to bounce it

That shit isn’t out yet

I’ma need like three M’s, put that shit on my desk (Ha, ayy)

Real shit, real shit, never tell a lie

Real shit, never tell a lie (Yeah, ayy, what?)

Real shit, real shit, never tell a lie

Real shit, never tell a lie (Yeah, ayy)





Life’s good so I’m living great (Great)

I hit up my lady, we should take a vacay

Eatin’ good (Ayy), you can see it on our plate (Yeah)

I know that they’re hate me, I see it on their face

Autori: benny blanco, Dylan Brady, Cashmere Cat, Juice WRLD, Henry Kwapis, Jack Karaszewski.





La traduzione di Real Shit

La vita è bella, oh

Roba tosta, roba tosta, non dico mai bugie

Roba tosta, non dico mai bugie

Roba tosta, roba tosta, non dico mai bugie

Roba tosta, non dico mai bugie

La vita è bella, quindi sto vivendo alla grande (alla grande)

Ho chiamato la mia signora, dovremmo prendere una vacanza

Mangiando bene, puoi vederlo nel nostro piatto (Sì)

So che mi odiano (Sì, sì, sì), lo vedo sulla loro faccia (Ehi)

Vedi che sto vivendo alla grande (Sì)

Grande casa, ho bisogno di una nuova proprietà (Sì)

I soldi vanno nel settore immobiliare (Sì)

La vita è bella, la vita è meravigliosa (Sì, sì)

Stomaco grande, ho già mangiato (Sì, sì)

Sono un taccagno, non passerò il piatto (Sì, sì)

Provo a giocare mentre giocano a nascondino (Sì, sì)

Provo a giocare mentre giocano a nascondino, sì (Sì, sì)





La vita è bella

La vita è bella, la vita è bella, la vita è bella

La vita è bella, la vita è bella, la vita è bella

Roba tosta, roba tosta, non dico mai bugie

Roba tosta, non dico mai bugie

Roba tosta, roba tosta, non dico mai bugie

Roba tosta, non dico mai bugie

La vita è bella, quindi sto vivendo alla grande (alla grande)

Ho chiamato la mia signora, dovremmo prendere una vacanza

Mangiando bene, puoi vederlo nel nostro piatto (Sì)

So che mi odiano (Sì, sì, sì), lo vedo sulla loro faccia (Ehi)

Sto mangiando troppo bene

Dannazione, sto cercando di prendere peso

Allenando i miei demoni, sono in una forma migliore

Demoni sulla mia schiena, li tengo lontani da me

Li taglio come una lama di rasoio, ehi

Acceso come un interruttore della luce

Ho tro*e nere che sniffano cocaina (Uh, ayy)

La tro*a principale ha scoperto la mia amante

Devo ribaltare il copione come un kickflip [Nota: Il kickflip è uno skateboarding trick aereo in cui lo skater dà un calcio alla sua tavola per farle fare un giro completo di 360 gradi lungo il suo asse maggiore. Il kickflip moderno è stato inventato da Rodney Mullen nel 1983. Fonte: Wikipedia]

La farò piangere a dirotto

Mentre questi tizi sono fuori dal campo

Uno, due, tre milioni, ho dovuto smettere di contare

Nel club, mi diverto

Credo di aver bisogno di un buttafuori

Lei sembra un tappeto elastico

Dal modo in cui rimbalza (Sì, uh, sì)

Dal modo in cui rimbalza

Le etichette vogliono la mia musica, dite allo studio di rimbalzarla

Quella roba non è ancora uscita

Ho bisogno di tre milioni di dollari, mettili sulla mia scrivania

Roba tosta, roba tosta, non dico mai bugie

Roba tosta, non dico mai bugie

Roba tosta, roba tosta, non dico mai bugie

Roba tosta, non dico mai bugie

La vita è bella, quindi sto vivendo alla grande (alla grande)

Ho chiamato la mia signora, dovremmo prendere una vacanza

Mangiando bene, puoi vederlo nel nostro piatto (Sì)

So che mi odiano, lo vedo sulla loro faccia