Ascolta la simpaticissima 7080902000 di Max Pezzali e J-AX (testo)

7080902000 (vale a dire 70, 80, 90, 2000) è una simpaticissima canzone frutto della collaborazione tra Max Pezzali e il rapper J-AX, tratta dall’album Qualcosa di Nuovo, atteso quinto progetto di inediti del cantautore, nel quale è stata inserita come terza traccia.

Ascolta e leggi il testo di questo brano pieno di ricordi, scritto a quattro mani dagli interpreti e prodotto da Claudio Cecchetto, Pier Paolo Peroni e Boss Doms.

In 7080902000, questi due grandi artisti ricordano e raccontano infatti esperienze e storie appartenenti al passato, collegandole con il presente, il tutto naturalmente con una giusta dose di ironia e genialità, caratteristiche che di certo non gli mancano.

Ricordo che nel ventesimo album in studio del cantautore pavese, il decimo solista e il quinto di inediti, anticipato da Welcome to Miami (South Beach), In Questa Città, Siamo quel che siamo, Sembro Matto e dalla title track Qualcosa di Nuovo, sono presenti un totale di dodici imperdibili inediti, finalmente ascoltabili dal 30 ottobre, giorno in cui il disco ha visto la luce.

Testo 7080902000 di Max Pezzali con J-AX

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music





[1a Strofa]

Usciti vivi solo per puro caso da un mondo pericoloso ma fighissimo

Giocando con gli amici del condominio in cortile noi ci facevamo malissimo

Ginocchia e gomiti sbucciati dalla bici, scivolati sull’asfalto durissimo

L’ora di cena urlata dalle finestre, tutte le mamma che gridavan fortissimo (“È pronto!”)

Domenica mattina gita in collina, un viaggio che sembrava sempre lunghissimo

Senza cinture, senza airbag, pronti a vomitare tra i tornati e le curve a gomito

I genitori che fumavano con i finestrini semichiusi perché dicevano

Di stare attenti a non prenderci un colpo d’aria che ci ammalavamo tantissimo

[Rit.: Insieme]

70, 80, 90, 2000

Tutto ritorna è una ruota che gira

Il viaggio è lungo e sbagliando si impara

Che anche imparando poi si sbaglia ancora

[2a Strofa]

In moto la miscela al 4% buttava fuori un fumo grigio densissimo

In giro senza casco come dei deficienti perché allora era legalissimo

L’idolo della compagnia era quello che impennava meglio e che frenava per ultimo

Che se ci penso adesso non mi capacito di quanto possa esser stato stupido

Mi viene da pensare, “con questi standard, se siamo sopravvissuti è un miracolo”

Meglio che non lo dica in giro sennò stavolta va a finire che poi mi bannano





[Rit.: Insieme]

70, 80, 90, 2000

Tutto ritorna è una ruota che gira

Il viaggio è lungo e sbagliando si impara

Che anche imparando poi si sbaglia ancora

70, 80, 90, 2000

Ninja invincibili, cintura nera

Di rimonte epiche e danni evitati

Di finali giusti da inizi sbagliati

70, 80, 90, 2000

[3a Strofa: J-Ax]

Io, ho fatto il judo con Steven Seagal

Giocato a pallavolo con Shiro e Mila

Alle medie mi ero innamorato in prima

Pensavo di essere Mirko e lei Licia

Ma poi si è messa con uno con la Vespa

Più che la principessa, era la regina Himika

Sono diventato Jeeg Robot d’acciaio come

La mia saltafoss o le tette di Samantha Fox

Tutta natura, dal parrucchiere

Coi fumetti porno mi sono fatto la cultura

Respiravo fumo al bar giocando ai videogames

Era una giungla, noi eravamo Pigmei

Compravo sigarette e vino per i miei

Mi davan il resto in caramelle all’orzo way

Il principe a Riccione come Willy a Bel-Air

In pensione, mica in hotel

A bere B-52 ci voleva l’esorcista

Perché vomitavo come Linda Blair

Io Uomo Tigre, tu leone da tastiera

Spendo tutti i soldi come Johnson Righeira

Adesso basta con le citazioni, giuro

Faccio sku-sku e ritorno al futuro