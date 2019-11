Max Pezzali feat. GionnyScandal “Siamo quel che siamo”: video e testo del duetto per lo spot Ringo

Il testo e il video completo di Siamo quel che siamo, brano di Max Pezzali e del rapper Gionnyscandal, inciso per gli spot Ringo.

Il video postato venerdì 29 novembre 2019 dal cantautore, è stato realizzato con le immagini girate durante la registrazione in studio del pezzo scelto da Ringo per il progetto crossmediale “Insieme si vince“, un format basato sui valori dell’amicizia e del gioco di squadra.

Questa bella e contagiosa canzone, è stata scritta dall’ex 883, ad accezione della parte interpretata da Gionata Ruggieri, aka Gionnyscandal.

Vi ricordo che da pochi giorni è anche disponibile il brano di Raf e il figlio D’Art utilizzato per il citato progetto e intitolato Samurai.

Siamo quel che siamo testo • Max Pezzali & GionnyScandal

[Max Pezzali]

Quante frasi ho scritto sui diari di scuola alla tua età

convintissimo che fossero poesie ma che in realtà

poi non erano bellissime, però almeno per me

eran piene di passione, cuore, sangue e lacrime

prova che se io le leggessi adesso

son sicuro che io mi sotterrerei

però l’energia che avevo addosso

a qualsiasi costo io la rivorrei.





[Insieme]

Siamo quel che siamo

siamo quel che diventiamo

siamo sogni, aspettative e poi realtà

siamo i posti in cui andiamo

siamo quelli che incontriamo

siamo un’emozione che ci resterà.

[Gionnyscandal]

Yeah, yeah

Oh che noia, quando andavo a scuola

scrivevo i testi sul diario già alla prima ora

oh, yeah

ed ora anche la prof d’inglese, sai, mi adora

yeh yeh

l’unione fa la forza

quindi se ti va male, tranquillo, ricorda

che non sei mai da solo, nemmeno una volta, nemmeno una volta

non smettere di crederci alla svolta

hanno ucciso l’uomo ragno, chi sia stato, frate, non si sa

non lo so, so solo che ora sto trappando insieme a Max

ehi, ehi

200 sul d-max

luci colorate su di me da tutta la città

vorrei dirti cose, se fossi senza voce

ti scriverei “ti voglio bene” in alfabeto morse

a volte le persone vogliono stare da sole

ma se stiamo bene insieme sarà bello anche senza sole

yeh yeh ehi.

[Insieme]

Siamo quel che siamo

siamo quel che diventiamo

siamo sogni, aspettative e poi realtà (yeh yeh)

siamo i posti in cui andiamo

siamo quelli che incontriamo

siamo ogni emozione che ci resterà.





[Pezzali]

Siamo la speranza per il lieto fine

siamo i numeri accanto alle candeline

siamo le persone che abbiamo amato

siamo quelle che abbiamo perduto

ma che non se ne andranno mai

siamo tutte le coppie per mano che girano in centro

siamo persi nel vento che ci porta a destra e sinistra sbattendo

siamo i campioni del mondo

[Gionnyscandal]

Siamo per pochi

mille colori addosso che sembriamo in sala giochi

mi vedono di notte come i fuochi

perlo al plurale perché

non mi interessa chi c’è

siamo solo io e te, yeh yeh.

[Insieme – Pezzali]

Siamo quel che siamo

siamo quel che diventiamo

siamo sogni, aspettative e poi realtà (yeh yeh)

siamo i posti in cui andiamo

siamo quelli che incontriamo

siamo ogni emozione che ci resterà

ci resterà.