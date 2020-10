K/DA feat. Madison Beer, (G)I-DLE, Lexie Liu, Jaira Burns, Seraphine – MORE: video, testo e traduzione

Rilasciato il 28 ottobre, MORE è il secondo singolo che anticipa l’EP d’esordio delle K/DA intitolato All Out, atteso il 6 novembre 2020. Il brano arriva dopo The Baddest, uscito a fine agosto.

Il video, il testo e la traduzione in italiano di questa coinvolgente canzone, incisa con la collaborazione di Madison Beer, SOYEON e MIYEON delle (G)I-DLE, Lexie Liu, Jaira Burns e Seraphine, doppiata dalla cantante / rapper cinese Lexie Liu. Seraphine ha anche fatto il suo debutto in League of Legends il 13 ottobre 2020.

K/DA è un super gruppo musicale virtuale composto da quattro personaggi del videogioco League of Legends, vale a dire Ahri, Evelynn, Akali e Kai’Sa. Ahri e Akali sono doppiate da Miyeon e Soyeon delle (G)I-dle, mentre le voci di Evelynn e Kai’Sa sono di Bea Miller e Wolftyla.

Testo e Traduzione di MORE delle KDA

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

[Intro: Soyeon]

K/DA

Should we show ’em how we do it every day?

Yeah, yeah, yeah

Na, na-na-na, na-na-na-na-na-na

Let’s get ’em

K/DA

Dovremmo mostrargli cosa facciamo ogni giorno?

Si, si, si

Na, na-na-na, na-na-na-na-na-na

Facciamolo

[Verse 1: Soyeon & Lexie Liu]

Akali that girl, ‘Kali go grr

‘Kali don’t stop, ‘Kali don’t skrrt

‘Kali got a job, ‘Kali go to work

뜨거워 언제나, don’t get burnt

넘쳐 흘러 more than a buffet

난 죽여 주잖아 like I’m Buffy

누가 감히 on my Huffy

거- 문열지마 that’s a rough day (Woo)

I’m givin’ you more ’cause I’m greater than

필요없는 시험들, 답은 이미

But all of my numbers are talkin’, babe

블루마블 Mrs. 모노폴리 (Ooh)

너는 – 종이 돈이 나는 real money (Hey)

필요 없대 너네들이 많은 돈들

Go get it, go get it, go get it, the mission

눈을못떼 모두 그래 너도 그래 (Oh)

‘Cause I got it different

Akali, che ragazza, ‘Kali inizia a ringhiare

‘Kali non si ferma, ‘Kali non frena

‘Kali ha un lavoro, ‘Kali va a lavorare

Fiamma perenne, non scottarti

Ti sto dando più di un buffet

Sto uccidendo tutto il giorno come se fossi Buffy

Scappo a scuola sul mio Huffy

Te contro di me, è una giornataccia (Woo)

Ti sto dando di più perché sono la migliore

Non faccio calcoli, li odio

Ma i miei numeri parlano chiaro, tesoro

Ho soldi come la signora Monopoli (Ooh)

Ne ho di più come se stessi facendo l’addizione: soldi veri (Hey)

E non ho bisogno che nessuno mi dia il permesso

Prendi, prendi, prendi la missione

Non riesci a guardarmi e a dirmi che mi manca qualcosa (Oh)

Per me è stato diverso

[Pre-Chorus: Madison Beer & Miyeon]

All I’ll ever know is life up on a throne

시 작 하 면 끝을 보는 거야

You want

L’unica cosa che conosco è la vita su un trono

Non mi accontento di nulla di meno

Tu vuoi

[Chorus: All & Miyeon]

More

Know I got it, so here you go (Let’s go)

You look like you could use some more (More)

Know I got it and never runnin’ low (Low)

Yeah, I got more than enough, add it up and away (Ayy, ayy)

You know I got it like bomb-bomb, blow your mind

Never givin’ less and that’s how it’ll stay (Ayy, ayy)

You know I got it like all day, all the time





Di Più

Sai che ce l’ho, quindi tieni (andiamo)

Sembra che tu ne voglia un po’ di più (Di più)

Sai che ce l’ho, non sono mai a corto (a corto)

Sì, ne ho più che a sufficienza, fai 2 più 2 e via (Ayy, ayy)

Sai che ce l’ho come una bomba-bomba, che ti fa esplodere il cervello

Non darò mai di meno ed è rimarrò così (Ayy, ayy)

Sai che ce l’ho tutto il giorno, sempre

[Verse 2: Jaira Burns]

When I go, it’s for gold

Yeah, they cool, but I’m cold

I don’t fit in the mold

I’m a rebel

I don’t do what you say

Makin’ moves, I don’t wait

While I smile in your face

I got different DNA

Punto sempre all’oro

Sì, voi non siete male ma io sono troppo

Sono fuori dagli schemi

Sono una ribelle

Non mi faccio comandare da nessuno

Ballo, non aspetto

Mentre ti rido in faccia

Ho un DNA diverso

[Verse 3: Madison Beer, Jaira Burns & Miyeon]

What’s higher than the top? That’s me (That’s me)

Come take a look before falling at my feet (Oh)

조용히 몸을 숙, 여 봐 (Yeah, yeah, yeah) So take a look, 나를 기억해 a queen (Oh)

Cosa c’è di più alto della vetta? Io (sono io)

Vieni a dare un’occhiata prima di cadere ai miei piedi (Oh)

Fammi l’inchino (Sì, sì, sì) Quindi dai un’occhiata, ricordati di me che sono una regina (Oh)

[Pre-Chorus: Madison Beer & Miyeon]

All I’ll ever know is life up on a throne

시 작 하 면 끝을 보는 거야

You want

L’unica cosa che conosco è la vita su un trono

Non mi accontento di nulla di meno

Tu vuoi

[Chorus: All & Miyeon]

More

Know I got it, so here you go (Let’s go)

You look like you could use some more (More)

Know I got it and never runnin’ low (Low)

Yeah, I got more than enough, add it up and away (Ayy, ayy)

You know I got it like bomb-bomb, blow your mind

Never givin’ less and that’s how it’ll stay (Ayy, ayy)

You know I got it like all day, all the time





Di Più

Sai che ce l’ho, quindi tieni (andiamo)

Sembra che tu ne voglia un po’ di più (Di più)

Sai che ce l’ho, non sono mai a corto (a corto)

Sì, ne ho più che a sufficienza, fai 2 più 2 e via (Ayy, ayy)

Sai che ce l’ho come una bomba-bomba, che ti fa esplodere il cervello

Non darò mai di meno ed è rimarrò così (Ayy, ayy)

Sai che ce l’ho tutto il giorno, sempre

[Bridge: Lexie Liu]

Way out

感觉犹如海浪, on the wave now

不断往前遨游, never weighed down

This is how I do it every day, wow, wow

这一路上的奇迹 都记住了你的

每一个瞬间, 无 比 的 耀 眼

I know, I know, you want some more

准备好就一起走 givin’ it all

Vai

Mi sento come l’oceano, sto sull’onda

Mi sembra di galleggiare senza mai affondare

È così che agisco ogni giorno, wow, wow

Ma lo so, lo so

Ne vuoi ancora un po

So cosa stavi chiedendo

Lo so, lo so, ne vuoi ancora

Se sei pronto dai tutto

[Chorus: All & Miyeon]

More

Know I got it, so here you go (Let’s go, babe)

You look like you could use some more (More)

Know I got it and never runnin’ low (Low)

Yeah, I got more than enough, add it up and away (Ayy, ayy)

You know I got it like bomb-bomb, blow your mind

Never givin’ less and that’s how it’ll stay (Ayy, ayy)

You know I got it like all day, all the time

Di Più

Sai che ce l’ho, quindi tieni (andiamo tesoro)

Sembra che tu ne voglia un po’ di più (Di più)

Sai che ce l’ho, non sono mai a corto (a corto)

Sì, ne ho più che a sufficienza, fai 2 più 2 e via (Ayy, ayy)

Sai che ce l’ho come una bomba-bomba, che ti fa esplodere il cervello

Non darò mai di meno ed è rimarrò così (Ayy, ayy)

Sai che ce l’ho tutto il giorno, sempre