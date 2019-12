Stray Kids – 바람 (Levanter): video, testo e traduzione del nuovo singolo

바람 (Levanter) è il primo singolo degli Stray Kids estratto dall’album, o per meglio dire EP, Clé: Levanter, il terzo della serie Clé, inaugurata il 25 maggio 2019 con Miroh, seguito da Yellow Wood uscito il successivo 9 giugno e il disco in questione, disponibile dal 9 dicembre 2019. Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale.

Gli Stray Kids, sono un gruppo sudcoreano nato a Seul nel 2017 e composto da otto membri, quali Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e IN, che ha già rilasciato ben otto EP, contenenti 7 tracce cadauno, più una bonus track presente nelle versioni fisiche.

Prima del progetto in questione, il gruppo aveva rilasciato come singoli promozionali “Double Knot” e “Astronaut”, entrambi accompagnati da video musicali. Dopo questo filmato, sarà la volta di quello che accompagnerà la sesta traccia “You Can STAY”.

Il coinvolgente brano in oggetto, è stato scritto da Herz Analog, J.Y. Park, Changbin (Stray Kids), Bang Chan (Stray Kids), Han (Stray Kids) & 3RACHA. La produzione è opera di Hong Ji Song (홍지상), 3RACHA, Han (Stray Kids), Bang Chan (Stray Kids) & Changbin (Stray Kids).

Stray Kids – Levanter testo e traduzione

[Verse 1: Bang Chan, Lee Know, I.N, and Changbin]

쫓다 보면 닿을 것만 같았어

의심 따윈 해본 적도 없었어

상상한 널 안았지만

두 손 꽉 널 잡았지만

품속엔 공허함만

남은 채 헤매이다

결국 깨닫게 됐어

널 놓아야만 한다는 걸

Pensavo di poter raggiungere qualcosa se avessi continuato a inseguire

Non ho mai dubitato di questo

Ti ho tenuto nella mia immaginazione

Ti ho stretto con entrambe le mani

Tra le mie braccia resta solo il vuoto

Vattene

Finalmente ho capito

Che devo lasciarti andare

[Pre-Chorus 1: Lee Know & Han]

Oh, 스스로 속여가며

Oh, 버텨낸 꿈을 깬 순간

Oh, 쏟아져 내리는 빛이 느껴져

Oh, ho ingannato me stesso

Oh, nel momento in cui ho infranto il mio sogno

Oh, sento la luce che mi avvolge

[Chorus: Seungmin, Han, Bang Chan, and All]

I wanna be myself (I don’t care)

아직 낯설다 해도 (Just don’t care)

널 벗어난 순간 내가 보여

모든 게 다, 눈앞이 다

이제는 알겠어 (Now I know)

내게 필요했던 건 나란 걸

내 두 발이 가는 대로 걸어가

I feel the light, I feel the light

Voglio essere me stesso (non m’importa)

Anche se è ancora strano (non importa)

Ti vedo nel momento in cui ti lascio

Tutto è davanti a me

Ora capisco

Tutto ciò di cui avevo bisogno ero io

Cammino mentre i miei piedi mi conducono

Sento la luce, sento la luce





[Verse 2: Felix & Hyunjin, Changbin, and Hyunjin]

한결같이 너를 향해

달려가다 깨달은 건

내 모든 건 널 향해 있었어

너에게 가까이 갈수록

점점 더 날 잃어갔어

저기 나무 밑에 떨어진 낙엽처럼

결국 눈 속에 묻혀 짓밟힌다 해도

이젠 너를 넘어서 봄을 찾아 떠나가

남겨진 감정은 부는 바람에 휘날려

Correvo da te costantemente

Poi ho capito

Che il mio tutto era verso di te

Più mi sono avvicinato a te

Più mi sono perso

Come le foglie cadute laggiù

Anche se alla fine sei sepolto nella neve

Ora mi alzo su di te in cerca della primavera

Le emozioni lasciate alle spalle vengono soffiate via dal vento

[Pre-Chorus 2: Lee Know & Han]

Oh, 꿈속에 날 가뒀던

Oh, 터널을 벗어난 순간

Oh, 쏟아져 내리는 빛이 느껴져

Oh, il tunnel che mi ha rinchiuso nel sogno

Oh, nel momento in cui ne esco

Oh, sento la luce che mi avvolge

[Chorus: Seungmin, Han, Bang Chan, and All]

I wanna be myself (I don’t care)

아직 낯설다 해도 (Just don’t care)

널 벗어난 순간 내가 보여

모든 게 다, 눈앞이 다

이제는 알겠어 (Now I know)

내게 필요했던 건 나란 걸

내 두 발이 가는 대로 걸어가

I feel the light, I feel the light

Voglio essere me stesso (non m’importa)

Anche se è ancora strano (non importa)

Ti vedo nel momento in cui ti lascio

Tutto è davanti a me

Ora capisco

Tutto ciò di cui avevo bisogno ero io

Cammino mentre i miei piedi mi conducono

Sento la luce, sento la luce





[Bridge: I.N & Bang Chan]

널 놓는다는 게 두려웠었지만

놓을 수밖에 없어 난

It’s all good now

Avevo paura di lasciarti andare

Ma ho dovuto lasciarti andare

Va tutto bene ora

[Chorus: Bang Chan, Han, and All]

I wanna be myself (I don’t care)

아직 낯설다 해도 (Just don’t care)

너를 벗어나고서야 보여

모든 게, 다 눈앞이 다

Voglio essere me stesso (non m’importa)

Anche se è ancora strano (non importa)

Ti vedo nel momento in cui ti lascio

Tutto è davanti a me





