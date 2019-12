Michael Bublé – White Christmas (versione 2019): audio, video animato, testo e traduzione

La versione 2019 di White Christmas disponibile dal 1° novembre, cover di Michael Bublé della celebre canzone di Natale, già cantata in duetto con Shania Twain (per l’album Christmas), Shy’m (2011) e con Bing Crosby (2012), vale a dire la voce della versione più famosa datata 1942, premiata con l’Oscar alla migliore canzone 1943 ed il Grammy Hall of Fame Award 1974. Ovviamente si trattava di un duetto virtuale, visto che quell’artista scomparve nel lontano 1977. C’è da precisare che l’incisione originale si era danneggiata, così Crosby la incise nuovamente nel 1947 ed è quella più conosciuta nonché la più utilizzata tutt’oggi. Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video animato da Damon Wellner e diretto da Lior Molcho

Scritta da Irving Berlin, White Christmas è sicuramente una delle canzoni natalizie più famose in tutto il mondo e pensate, è il singolo discografico più venduto della storia. A scrivere la versione italiana “Bianco Natale”, ci pensò il milanese Filippo Bellobuono, in arte Filibello, rivelandosi il suo testo più noto, interpretato da Peppino Di Capri (1961), Al Bano (1969), Fred Bongusto (1973), I Cavalieri del Re (1984), Irene Grandi (2008 – album Canzoni per Natale) e Cristina D’Avena l’anno successivo per l’album Magia di Natale.

Ma a cantare la cover di questa canzone ci pensarono davvero tantissimi artisti, decine e decine come Frank Sinatra (1944), Tony Bennett, Elton John, Claudio Villa (1958), Barbra Streisand (1967), Zucchero Fornaciari (1998), Ringo Starr (1999), Andrea Bocelli (2009), The Beach Boys (1964), Christian (1990), Marco Mengoni (2009), Lady Gaga (2011), Alessandra Amoroso (2011 – titolo White Xmas), Il Volo (2013), Enrico Ruggeri e veramente tantissimi altri che non sto qui a menzionare uno per uno.

La prima cover di Michael Bublé risale al 2003, ma quella ufficiale venne inclusa nel citato album natalizio, rilasciato per la prima volta nel 2011 e da allora, stabilmente tra i dischi a tema natalizio più gettonati nella penisola e non solo. Del resto, come detto dall’artista canadese, “Natale non è Natale senza Michael Bublè” e gli italiani sono sicuramente d’accordo.

White Christmas testo e traduzione – Michael Bublé versione 2019

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

I’m dreaming of a white Christmas

Just like the ones I used to know

Where the treetops glisten and children listen

To hear sleigh bells in the snow

[Verse 2]

I’m dreaming of a white Christmas

With every Christmas card I write

“May your days be merry and bright

And may all your Christmases be white”





Sto sognando un bianco natale

Proprio come quelli che conoscevo

Dove le cime degli alberi brillano e i bambini ascoltano

Le campane delle slitte nella neve





Sto sognando un bianco natale

Con ogni biglietti di auguri di Natale in cui scrivo

“Possano i vostri giorni essere felici e luminosi

E tutti i vostri Natali bianchi”

