Zoda – Come va: testo e audio del singolo

Rilasciato il 18 gennaio 2020, Come Va è un singolo del rapper trentino Zoda, al secolo Daniele Sodano, scritto di suo pugno e prodotto dal milanese Andrea Moroni, artisticamente conosciuto come Andry The Hitmaker.

Dopo il successo dei precedenti BLACK WIDOW, Comete, Luna e Sole e Eau De Parfum, il rapper ci riprova con questa interessante canzone, pubblicata per Jive / Sony Music Entertainment Italy.

Zoda – Come va testo

Download su: Amazon – iTunes

Oh, Andry

Quando mi vedi mi chiedi “come va?”

Cappuccio in testa, cerco la libertà

Per i problemi, rimedi in quantità

Non mi puoi dire niente

Non mi vuoi dire niente

Cosa chiedi, se sai già come va? (come va)

Cappuccio in testa, cerco la libertà (la libertà)

Non mi puoi dire niente

Non mi vuoi dire niente

Mille le risposte dentro il camouflage

Che cosa credi, che chiedi “come va?”

Cappuccio in testa, cerco la libertà

E non lo vedi che proprio non mi va

Non faccio “skrt skrt” con chi schifo mi fa





Alla fama le importa di me

Più di quanto a me importi di lei

Non voglio dipender da me

Figurati se dipendo da te

Chi cerca il nero nel prossimo

Non vede quanto sole c’è

Chi prima mi chiamava tossico

Ora vuole fumare con me e te

A che cosa miri?

Ad un jeans Amiri?

Perché te la tiri?

Voglio i tuoi scontrini

Butto quello che mi dici

Mentre perdo chili, come prendo chili

Sto tutto un po’ su di giri

Cosa ca**o credi, mica sono si

Quando mi vedi mi chiedi “come va?” (come va)

Cappuccio in testa, cerco la libertà

Per i problemi, rimedi in quantità (in quantità)

Non mi puoi dire niente

Non mi vuoi dire niente

Cosa chiedi, se sai già come va? (come va)

Cappuccio in testa, cerco la libertà (la libertà)

Non mi puoi dire niente

Non mi vuoi dire niente

Mille le risposte dentro il camouflage

E bevo la goccia

La vita che strozza, è sempre di corsa (wuh)

Salite e discese, ma niente, solita giostra

Brindo alla nostra

Parlo di sogni con chi non sogna

E poi soldi con chi non conta

Meglio una vita come la mia

Che dieci vite come la vostra

Ridi alla vita, sennò vivi a metà

Sennò qua la felicità come si fa? Ehi

Devi soltanto volerla per ottenerla

Come toccare col dito una stella

Sai per averla

A volte basta abbassare la cresta, ma alzando la testa





Quando mi vedi mi chiedi “come va?” (come va)

Cappuccio in testa, cerco la libertà

Per i problemi, rimedi in quantità (in quantità)

Non mi puoi dire niente

Non mi vuoi dire niente

Cosa chiedi, se sai già come va? (come va)

Cappuccio in testa, cerco la libertà (la libertà)

Non mi puoi dire niente

Non mi vuoi dire niente

Mille le risposte dentro il camouflage (Non mi puoi dire niente)





