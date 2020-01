Black Pumas – Colors: testo, traduzione, audio e video ufficiale della canzone

Colors è un singolo dei Black Pumas, duo Funk e Soul statunitense composto da Eric Burton e Adrian Quesada, rilasciato il sedici aprile 2019, anticipando l’album d’esordio omonimo, uscito il successivo 21 giugno.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale diretto da Kristian Mercado. Il brano è stato scritto da Eric Burton e prodotto da Adrian Quesada.

Con un suono inventivo, quasi psichedelico, che ricorda Curtis Mayfield o gli Sly and The Family Stone dei primi anni ’70, Colors, terzo singolo del disco, esplora la diversità naturale e colorata che si trova in ogni momento della nostra vita. Scritta su un tetto del New Mexico in un clima di forte divisione razziale, la canzone parla di mortalità e fratellanza e invita l’ascoltatore a fermarsi e ad ammirare la bellezza, lanciando un invito all’unità.

Black Pumas – Colors Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

I woke up to the morning sky, first

Baby blue, just like we rehearsed

When I get up off this ground, I shake leaves back down

To the brown, brown, brown, brown

‘Til I’m clean

[Verse 2]

Then I walk where I’d be shaded by the trees

By a meadow of green

For about a mile

I’m headed to town, town, town

In style

[Chorus]

With all my favorite colors, yes, sir

All my favorite colors, right on

My sisters and my brothers

See ’em like no other

All my favorite colors

[Post-Chorus]

It’s a good day (To be)

A good day for me (A good day for me)

A good day to see (A good day to see)

My favorite colors, colors

My sisters and my brothers (My sisters and my brothers)

They see ’em like no other (See ’em like no other)

All my favorite colors

[Verse 3]

Now take me to other side

Little bitty blues bird flies

And gray clouds, or white walls, or blue skies

We gon’ fly, feel alright

[Verse 4]

And we gon’

(Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh)

Yeah

It sound like

(Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh)

Yeah

The least I can say, I anticipate

A homecoming parade as we renegade

In the morning, right on

[Chorus]

With all my favorite colors (All my favorite colors) yes, sir

All my favorite colors (All my favorite colors) yes, ma’am

My sisters and my brothers (My sisters and my brothers)

See ’em like no other (See ’em like no other)

All my favorite colors (All my favorite colors)

[Instrumental Break]





[Chorus]

All my favorite colors (All my favorite colors)

Right

All my favorite colors (All my favorite colors) yes, ma’am

My sisters and my brothers (My sisters and my brothers)

See ’em like no other (See ’em like no other)

All my favorite colors (All my favorite colors)

[Post-Chorus]

It’s a good day to be (A good day to be)

A good day for me (A good day for me)

A good day to see my favorite colors (A good day to see my favorite colors)

Colors

My sisters and my brothers

They see ’em like no other

All my favorite colors





Mi sono svegliato per il cielo del mattino

Blu pallido, proprio come nelle prove

Quando mi alzo da questo terreno, faccio cadere le foglie facendole diventare

Marroni, marroni, marroni, marroni

Finché non sarò pulito

Poi arrivo dove gli alberi mi faranno ombra

Da un prato verde

Per circa un chilometro

Sono diretto in città, città, città

Con stile

Con tutti i miei colori preferiti, sì, signore

Tutti i miei colori preferiti, subito

Le mie sorelle e i miei fratelli

Li vedono come nessun altro

Tutti i miei colori preferiti

È una bella giornata (essere)

Una buona giornata per me (Una buona giornata per me)

Una buona giornata per vedere (Una buona giornata per vedere)

I miei colori preferiti, i colori

Le mie sorelle e i miei fratelli (Le mie sorelle e i miei fratelli)

Li vedono come nessun altro (Li vedono come nessun altro)

Tutti i miei colori preferiti





Ora portami dall’altra parte

Un uccellino blu che vola

E nuvole grigie, o pareti bianche o cielo blu

Spiccheremo il volo, staremo bene

E andremo

(Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh)

Si

Suona come

(Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh)

Si

Il minimo che posso dire, prevedo

Una festa di bentornato mentre ci ribelliamo

Al mattino, si

Con tutti i miei colori preferiti (Tutti i miei colori preferiti) sì, signore

Tutti i miei colori preferiti (Tutti i miei colori preferiti) sì, signora

Le mie sorelle e i miei fratelli (Le mie sorelle e i miei fratelli)

Li vedono come nessun altro (Li vedono come nessun altro)

Tutti i miei colori preferiti (Tutti i miei colori preferiti)

Tutti i miei colori preferiti (Tutti i miei colori preferiti)

Giusto

Tutti i miei colori preferiti (Tutti i miei colori preferiti) sì, signora

Le mie sorelle e i miei fratelli (Le mie sorelle e i miei fratelli)

Li vedono come nessun altro (Li vedono come nessun altro)

Tutti i miei colori preferiti (Tutti i miei colori preferiti)

È una buona giornata (una buona giornata)

Una buona giornata per me (Una buona giornata per me)

Una buona giornata per vedere i miei colori preferiti (Una buona giornata per vedere i miei colori preferiti)

Colori

Le mie sorelle e i miei fratelli

Li vedono come nessun altro

Tutti i miei colori preferiti

Ascolta su: