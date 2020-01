Kesha – Tonight: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

Tonight è il quarto singolo che anticipa High Road, quarto album in studio di Kesha, atteso il 31 gennaio 2020, a due anni e mezzo dall’ultima fatica discografica Rainbow.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della canzone, che arriva dopo “Raising Hell“, “My Own Dance” e “Resentment”, tutte racchiuse nell’atteso disco, che proporrà altre undici tracks inedite.

Scritto dalla cantante con la collaborazione di STINT & Wrabel e prodotto da STINT, questo brano è a parer mio abbastanza gradevole nel solo ritornello. Il resto non mi piace e non mi convince, ma è solo il mio punto di vista e qualcuno la penserà sicuramente in altro modo.

Tonight – Kesha – Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Chorus]

Tonight’s the best night of our lives

Can you feel it? I can feel it

We got it all, if we’re alive

If we’re breathing, we’re still breathing

You and I, we’re flying high

Gonna feel like this forever

Tonight’s the best night of our lives

So take me out tonight

[Post-Chorus]

Bitch, we going out tonight

Bitch, we going out

B-b-b-bitch, we going out tonight

Bitch, pick up your phone (Phone)

Bitch, we going out tonight

Bitch, we going out

B-b-b-bitch, we going out tonight

Bitch, pick up your phone

[Verse 1]

Okay, we’re going out tonight, don’t wanna stay home

I got my girls to call the Uber ’cause I can’t find my phone

I’m getting ready, mani-pedi, fancy shit with the leathers

Now we’re looking for some trouble like we hunting for treasure

[Pre-Chorus 1]

I’m feeling alright, haven’t seen my boyfriend in a few nights

I don’t give a fuck ’cause I am so high

Me and all my girls are lookin’ so fly, yep

[Chorus]

Tonight’s the best night of our lives

Can you feel it? Can you feel it?

We got it all, if we’re alive

If we’re breathing, I’m still breathing

[Verse 2]

Okay, we stayin’ up tonight, there’s no turnin’ back

I got my shorties up so high, bet y’all think I’m runnin’ track

Just found out me and Elton John have the same shoes, that’s a fact

Hey Chelsea, do you mind if I put this wine in your backpack?

[Pre-Chorus 2]

I’m gettin’ so drunk, haven’t seen my boyfriend in a few months

Don’t know if it’s weed or if it’s a skunk

Me and all my girls are fuckin’ on one

[Chorus]

Tonight’s the best night of our lives

Can you feel it? I can feel it

We got it all, If we’re alive

If we’re breathing, we’re still breathing

You and I, we’re flying high

Gonna feel like this forever

Tonight’s the best night of our lives

So take me out tonight





[Post-Chorus]

Bitch, we going out tonight (Yeah, woo)

Bitch, we going out (Ayy)

B-b-b-bitch, we going out tonight (Hey, ayy)

Bitch, pick up your phone (Hey, hey, phone)

Bitch, we going out tonight (Hey, hey)

Bitch, we going out (Hey, hey)

B-b-b-bitch, we going out tonight (Hey, hey)

Bitch, pick up your phone (Hey, hey)

[Outro]

Tonight, tonight, won’t you take me out

Tonight, tonight, won’t you take me out

Tonight, tonight, won’t you take me out

Tonight, tonight, won’t you take me out

Tonight, tonight, won’t you take me out

Tonight, tonight, won’t you take me out

Tonight, tonight, won’t you take me out

Tonight, tonight, won’t you take me out

Tonight





Stasera è la serata più bella della nostra vita

Riuscite a sentirlo? Me lo sento

Abbiamo tutto, se siamo vivi

Se respiriamo, io respiro ancora

Io e voi, voleremo in alto

Mi sentirò così per sempre

Stasera è la serata più bella della nostra vita

Quindi portatemi fuori stasera

(Stron*a, usciamo stasera)

(Stron*a, usciamo)

(S-s-tron*a, usciamo stasera)

(Stron*a, rispondi al telefono)

(Stron*a, usciamo stasera)

(Stron*a, usciamo)

(S-s-tron*a, usciamo stasera)

(Stron*a, rispondi al telefono)

Okay, usciamo stasera, non mi va di rimanere a casa

Ci pensano le mie amiche a chiamare l’Uber perché non trovo il telefono

Mi sto preparando, manicure e pedicure, mer*a di moda i pellami

Adesso stiamo cercando guai come se stessimo cercando il tesoro

Mi sento bene, non vedo il mio ragazzo da qualche sera

Non mi importa perché sono così felice

Io e tutte le mie ragazze siamo così fighe, sì

Stasera è la serata più bella della nostra vita

Puoi sentirlo? Puoi sentirlo?

Abbiamo tutto, se siamo vivi

Se respiriamo, sto ancora respirando





Ok, stanotte restiamo sveglie, indietro non si torna

Ho ho messo i pantaloncini così aderenti, scommetto che penserete che sia in tenuta da pista d’atletica

Ho appena scoperto che io e Elton John abbiamo le stesse scarpe, questo è certo

Ehi Chelsea, è un problema se metto questo vino nel tuo zaino?

Mi sto ubriacando così tanto, non vedo il mio ragazzo da qualche mesi

Non so se è erba normale o la skunk

Io e le mie amiche ci stiamo fo**endo

Stasera è la serata più bella della nostra vita

Riuscite a sentirlo? Me lo sento

Abbiamo tutto, se siamo vivi

Se respiriamo, io respiro ancora

Io e voi, voleremo in alto

Mi sentirò così per sempre

Stasera è la serata più bella della nostra vita

Quindi portatemi fuori stasera

(Stron*a, usciamo stasera)

(Stron*a, usciamo)

(S-s-tron*a, usciamo stasera)

(Stron*a, rispondi al telefono)

(Stron*a, usciamo stasera)

(Stron*a, usciamo)

(S-s-tron*a, usciamo stasera)

(Stron*a, rispondi al telefono)

Stasera, stasera, non mi porterai fuori

Ascolta su: