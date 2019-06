Zoda – Luna e sole: audio e testo del nuovo singolo

Leggi il testo e ascolta Luna e Sole, terzo singolo di Zoda estratto da Ufo, primo vero album del rapper, rilasciato il successivo 21 giugno via Jive Records.

La nuova canzone è stata scritta dallo stesso Daniele Sodano, composta da Lorenzo Paolo Spinosa e prodotta da Low Kidd.

Zoda Luna e Sole testo

Ahah

Stasera la luna è fuori, è fuori un po’ come noi

Siamo fuori di testa, diamo il peggio di noi

E so che dici di no anche se pensi di sì

E non facciamoci male, baby.

Stasera la luna è fuori, è fuori un po’ come noi

Siamo fuori di testa, diamo il peggio di noi

E so che dici di no anche se pensi di sì

E non facciamoci male, baby.

Chiudi quelle persiane e facciamo l’amore

Spegni il dolore, riattacca in faccia a tua madre non voglio contare le ore

Ma respiri sul cuore

Ti faccio toccare il mio mood

Ti faccio volare più su, più di come bere RedBull

Se siamo leali, mettiamo le ali e poi ci rivediamo lassù

Dove il mondo è migliore, non ci sono persone

No, non voglio un milione per sentirmi migliore

Mi basti tu, la luna e il sole

La lu, la lu, la luna e il sole.





Stasera la luna è fuori, è fuori un po’ come noi

Siamo fuori di testa, diamo il peggio di noi

E so che dici di no anche se pensi di sì

E non facciamoci male, baby.

Stasera la luna è fuori, è fuori un po’ come noi

Siamo fuori di testa, diamo il peggio di noi

E so che dici di no anche se pensi di sì

E non facciamoci male, baby.

Ti penso da un pezzo e mi manchi

Noi due da soli, semplici e brillanti

Se uniti preziosi diamanti

Ma con i lati non combacianti

Vicini, ma troppo distanti

Come il cervello e il mio cuore

Uniti solo dal dolore

Almeno se fumo trovo le parole

Per colorare la parola “amore”

Almeno una volta, almeno nei testi

La ruota di scorta per me che sto a pezzi

E tu che a quest’ora sicuro diresti:

“Sì, è bella, dai, ma a dormire ci vieni? Dai

Dai, vieni e poi te ne vai, vai

Non resti mai, mi odi e poi mi ami

Sei tutto il contrario di quello che fai, mah”

Tre, due, uno, ci sei? Lei mi incanta, mayday

Sarà che nei tuoi occhi oramai ci vedo i miei

Cosa farei per te? Il mio cuore fa “perché”

La vita con te me la vivrei come se tu fossi regina e io re





Stasera la luna è fuori, è fuori un po’ come noi

Siamo fuori di testa, diamo il peggio di noi

E so che dici di no anche se pensi di sì

E non facciamoci male, baby.

Stasera la luna è fuori, è fuori un po’ come noi

Siamo fuori di testa, diamo il peggio di noi

E so che dici di no anche se pensi di sì

E non facciamoci male, baby.





