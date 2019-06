Zoda – Ufo è l’album d’esordio: info e titoli delle canzoni

Venerdì 14 2019 giugno, esce per Jive Records il primo album in studio dell’emergente rapper Zoda che si intitola Ufo, interessante e atteso disco che sarà negli scaffali dei negozi nel classico CD e nella versione autografata, che include anche il libro illustrato con testo inedito di Daniele Sodano, in arte Zoda. I titoli delle canzoni.

Il primo progetto discografico ufficiale di questo ragazzo classe 1996, è stato anticipato dai singoli “Comete” feat. Side Baby e “​black widow”, mentre il terzo estratto sarà “Luna e sole” e dovrebbe uscire proprio il 14 giugno.

I produttori di quest’album sono Big Fish, Sick Luke, Andry The Hitmaker, Low Kidd e NKO.





Da celebre Youtuber al tuffo nel difficile mondo della musica: dopo i primi tentativi di mettersi seriamente in gioco con i brani “APORIA”, “EGO” e “NO/WAY”, meno di un anno fa arrivò la prima grande soddisfazione con “BALLA”, che ha messo in evidenza il talento di questo rapper. Il resto è storia.

Zoda Ufo tracklist album

Lo trovi su Amazon nei formati: Audio CD – Versione autografata [CD + Libro] – Download – Download su iTunes – Audio delle canzoni

GTA [Prodotta da Big Fish] Luna e sole [Prod. da Low Kidd] ​black widow (Prod. da Sick Luke) [Video Ufficiale] 27 [Prod. da NKO] Yolown (Ft. NASKA) [Prod. da Big Fish] Comete (Ft. Side Baby) [Prod. da Sick Luke] (Video Ufficiale) Paranoia [Prod. da Andry The Hitmaker]

