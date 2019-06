Ambjaay – Uno: video, testo e traduzione del nuovo brano

Uno è un singolo del rapper statunitense Ambjaay, disponibile nella versione breve (quella che viene trattata in quest’articolo) e in quella estesa denominata Original. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova canzone scritta dall’interprete e prodotta da Almighty Quise.

In questo esplicito pezzo si parla di festa e sesso: il datore di lavoro lascia le chiavi al giovane rapper di Los Angeles e lui cosa fa? Organizza una bella festa e se la spassa non poco.

Il video è stato diretto da Abraham Recio (Mu$ty BoYz) ed è possibile vederlo cliccando sull’immagine in basso.

Uno testo Ambjaay

[Intro]

Ayy, let’s party, holmes

Invite all the bitches

100’s and 50’s, big old bitties, ey?

Uno, dos, no tres, you heard me?

Ey (Almighty)

Ey, it cost to live like this, you heard me?

[Chorus]

Uno, dos, no tres, she a thot, though

We got bitches shaking ass in the lot, though

Big chop knock a nigga out zapatos

Still getting queso like nachos

Uno, dos, no tres, she a thot, though

We got bitches shaking ass in the lot, though

Big chop knock a nigga out zapatos

Still getting queso like nachos

[Verse 1]

Hit it from the back, then I tell her, “No más”

She a freak, had to tell a bitch, “Hola”

Bend it over, I want your panocha

She call me papi, I hit it with no socks

She like, “Jay, can I get some dick, por favor?”

I’m like “Yeah, check it out, close the door”

Choppa go blocka, yeah, I’m finna up the score

Peel a nigga back like a fuckin’ orange

[Chorus]

Uno, dos, no tres, she a thot, though

We got bitches shaking ass in the lot, though

Big chop knock a nigga out zapatos

Still getting queso like nachos

Uno, dos, no tres, she a thot, though

We got bitches shaking ass in the lot, though

Big chop knock a nigga out zapatos

Still getting queso like nachos

[Verse 2]

I told her pull up on the kid mañana

I beat the pussy up like a piñata

I tell her work that thing like Rihanna

Hit her from the back, she gon’ call me papa

Bend it over, yeah, make it clap quick

Dunk in her pussy, yeah, I’m on that Shaq shit

So fly, post a pic with no caption

My Mexican bitch got an English accent

[Chorus]

Uno, dos, no tres, she a thot, though

We got bitches shaking ass in the lot, though

Big chop knock a nigga out zapatos

Still getting queso like nachos

Uno, dos, no tres, she a thot, though

We got bitches shaking ass in the lot, though

Big chop knock a nigga out zapatos

Still getting queso like nachos

[Chorus]

Uno, dos, no tres, she a thot, though

We got bitches shaking ass in the lot, though

Big chop knock a nigga out zapatos

Still getting queso like nachos

Uno, dos, no tres, she a thot, though

We got bitches shaking ass in the lot, though

Big chop knock a nigga out zapatos

Still getting queso like nachos





[Outro]

Ayy, it cost to live like this, you heard me?





Ambjaay Uno traduzione

Ayy, facciamo festa, amici

Invitate tutte le fi*hette

Pezzi da cento e da cinquanta, grosse poppe, ayy?

Un, due, niente tre, mi hai sentito?

Ayy (onnipotente)

Ayy, vivere così costa, mi hai sentito?

Un, due, niente tre, lei è una facile, però

Abbiamo le fi*hette che scuotono il cu*o nel parcheggio, però

Big Chop, stende un ne*ro con le scarpe

Sto ancora ottenendo formaggio come nachos

Un, due, niente tre, lei è una facile, però

Abbiamo le fi*hette che scuotono il cu*o nel parcheggio, però

Big Chop, stende un ne*ro con le scarpe

Sto ancora ottenendo formaggio come nachos

Le do colpetti da dietro, poi le dico “mai più”

Lei è un po’ stagionata, dovevo dire una pu**ana, “Ciao”

Abbassalo, voglio la tua fi*a

Mi ha chiamato papi, ci ho dato dentro senza calzini

Le piace, “Jay, posso avere un po’ di ca**o, per favore?”

Ed io “Sì, guarda qui, chiudi la porta”

L’arma da fuoco è pronta a sparare, sì, sto sistemando il punteggio

E sbuccia un negro come un fot*uto arancio





Un, due, niente tre, lei è una facile, però

Abbiamo le fi*hette che scuotono il cu*o nel parcheggio, però

Big Chop, stende un ne*ro con le scarpe

Sto ancora ottenendo formaggio come nachos

Un, due, niente tre, lei è una facile, però

Abbiamo le fi*hette che scuotono il cu*o nel parcheggio, però

Big Chop, stende un ne*ro con le scarpe

Sto ancora ottenendo formaggio come nachos

Le ho detto “fermati sul ragazzo” domani

Ho picchiato la fi*a come una pignatta

Le ho detto che ci do dentro come Rihanna

L’ho colpita da dietro, lei mi chiamò papà

Piegalo, sì, fallo battere veloce

Inzuppato nella sua fi*a, sì, sono su quella mer*a Shaq

Quindi vola, posta una foto senza didascalia

La mia tro*a messicana ha un accento inglese

Un, due, niente tre, lei è una facile, però

Abbiamo le fi*hette che scuotono il cu*o nel parcheggio, però

Big Chop, stende un ne*ro con le scarpe

Sto ancora ottenendo formaggio come nachos

Un, due, niente tre, lei è una facile, però

Abbiamo le fi*hette che scuotono il cu*o nel parcheggio, però

Big Chop, stende un ne*ro con le scarpe

Sto ancora ottenendo formaggio come nachos

Un, due, niente tre, lei è una facile, però

Abbiamo le fi*hette che scuotono il cu*o nel parcheggio, però

Big Chop, stende un ne*ro con le scarpe

Sto ancora ottenendo formaggio come nachos

Un, due, niente tre, lei è una facile, però

Abbiamo le fi*hette che scuotono il cu*o nel parcheggio, però

Big Chop, stende un ne*ro con le scarpe

Sto ancora ottenendo formaggio come nachos

Ayy, vivere così costa, mi hai sentito?

