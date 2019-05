ZAYN & Zhavia Ward in duetto per la cover di A Whole New World (End Title) per la colonna sonora di “Aladdin”: video ufficiale, testo e traduzione

Dal 22 maggio 2019 sarà al cinema Alladin, pellicola che trae spunto dal film omonimo del 1992. Lo stesso giorno sarà anche disponibile la colonna sonora composta da ben 37 tracce ed anticipata da A Whole New World (End Title), cover del meraviglioso pezzo scritto da Alan Menken & Tim Rice e prodotto con la collaborazione di Walter Afanasieff. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta l’audio di questa bellissima versione interpretata da Zayn Malik e dalla cantautrice statunitense Zhavia Ward.

In origine, A Whole New World fu interpretata da Brad Kane e Lea Salonga, mentre nella versione in italiano “Il mondo è mio” (scritta da Ernesto Brancucci), da Vincent Thoma e Simona Peron. Il brano vinse il Golden Globe e l’Oscar per la migliore canzone.

A Whole New World è così bella, che è successivamente stata interpretata da altri artisti italiani e non, come Antonino ed Emma, Valerio Scanu e Ivana Spagna, Chord Overstreet e Demi Lovato e Gigi D’Alessio & Anna Tatangelo.

E il primo singolo della colonna sonora dell’attesissimo Alladin 2019, film diretto da Guy Ritchie e interpretato, tra gli altri, da Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith e Marwan Kenzari, non poteva che essere questo brano, ora cantato da questi due artisti che hanno dato vita ad un emozionante duetto, che fa accapponare la pelle. Ascoltare per credere. Per v edere il video diretto da Guy Ritchie cliccate sull’immagine.

A Whole New World (End Title) Testo – ZAYN & Zhavia Ward

Download su: Amazon – iTunes

[ZAYN]

I can show you the world

Shining, shimmering, splendid

Tell me, princess, now when did

You last let your heart decide?

I can open your eyes

Take you wonder by wonder

Over, sideways and under

On a magic carpet ride

[ZAYN]

A whole new world

A new fantastic point of view

No one to tell us, “no”

Or where to go

Or say we’re only dreaming

[Zhavia Ward]

A whole new world

A dazzling place I never knew

But when I’m way up here

It’s crystal clear

That now I’m in a whole new world with you

[ZAYN]

That now I’m in a whole new world with you

[Zhavia Ward]

Unbelievable sights

Indescribable feeling

Soaring, tumbling, freewheeling

Through an endless diamond sky

[Zhavia Ward]

A whole new world

[ZAYN]

(Don’t you dare close your eyes)

[Zhavia Ward]

A hundred thousand things to see

[ZAYN]

(Hold your breath; it gets better)

[Zhavia Ward]

I’m like a shooting star, I’ve come so far

I can’t go back to where I used to be

[ZAYN]

A whole new world

[ZAYN]

With new horizons to pursue

[Both]

I’ll chase them anywhere

There’s time to spare

[ZAYN]

Let me share this whole new world with you

[Zhavia Ward]

A whole new world

[ZAYN]

(A whole new world)

[ZAYN]

A new fantastic point of view

[Zhavia Ward]

No one to tell us, “no”

Or where to go

Or say we’re only dreaming

[ZAYN]

A whole new world

[Zhavia Ward]

(Every turn, a surprise)

[ZAYN]

With new horizons to pursue

[Zhavia Ward]

(Every moment, red-letter)

[Both]

I’ll chase them anywhere, there’s time to spare

[Zhavia Ward]

Anywhere, oh, ooh

[ZAYN]

There’s time to spare

[Both]

Let me share this whole new world with you

[Zhavia Ward]

A whole new world

[ZAYN]

A whole new world

[Zhavia Ward]

That’s where we’ll be

[ZAYN]

That’s where we’ll be

[Zhavia Ward]

A thrilling chase





[ZAYN]

A wondrous place

[Both]

For you and me





Zayn A Whole New World traduzione

Posso mostrarti il mondo

Scintillante, luccicante, splendido

Dimmi, principessa, quando è stata

L’ultima volta che hai fatto decidere il tuo cuore?

Posso aprirti gli occhi

Portarti a vedere molte meraviglie

Sopra, di lato e sotto

Su un tappeto volante

[ZAYN]

Un mondo completamente nuovo

Da un nuova fantastica prospettiva

Nessuno ci dirà “no”

O dove andare

O dire che stiamo solo sognando

[Zhavia Ward]

Un nuovo mondo

Un incantevole luogo che non avrei mai immaginato

Ma quando sono quassù

È chiarissimo

Che ora sono in un mondo completamente nuovo con te

[ZAYN]

Che ora sono in un mondo completamente nuovo con te

[Zhavia Ward]

Una incredibile vista

Indescrivibile sensazione

Volare, fare acrobazie ruzzolare, a ruota libera

Attraverso un infinito cielo di diamanti

[Zhavia Ward]

Un mondo completamente nuovo

[ZAYN]

(Non azzardarti a chiudere gli occhi)

[Zhavia Ward]

Un centinaio di migliaia di cose da vedere

[ZAYN]

(Trattieni il respiro, le cose miglioreranno)

[Zhavia Ward]

Sono come una stella cadente, sono arrivata così lontano

Non posso tornare dove mi trovavo prima

[ZAYN]

Un mondo completamente nuovo

[ZAYN]

Con nuovi orizzonti da inseguire

[Tutti e due]

Li inseguirò ovunque

C’è tempo a disposizione

[ZAYN]

Lasciami condividere questo mondo totalmente nuovo con te

[Zhavia Ward]

Un mondo completamente nuovo

[ZAYN]

(Un nuovo mondo)

[ZAYN]

Un nuovo fantastico punto di vista

[Zhavia Ward]

Nessuno ci dirà “no”

O dove andare

O dire che stiamo solo sognando





[ZAYN]

Un mondo completamente nuovo

[Zhavia Ward]

(Ogni volta, una sorpresa)

[ZAYN]

Con nuovi orizzonti da inseguire

[Zhavia Ward]

(Ogni momento, memorabile)

[Tutti e due]

Li inseguirò ovunque, c’è tempo a disposizione

[Zhavia Ward]

Ovunque, oh, ooh

[ZAYN]

C’è tempo a disposizione

[Tutti e due]

Lascia che condivida con te mondo completamente nuovo

[Zhavia Ward]

Un mondo completamente nuovo

[ZAYN]

Un mondo completamente nuovo

[Zhavia Ward]

Ecco dove saremo

[ZAYN]

Ecco dove saremo

[Zhavia Ward]

Un inseguimento emozionanto

[ZAYN]

Un posto meraviglioso

[Tutti e due]

Per te e me

Ascolta su: