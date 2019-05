Francesco Gabbani – É Un’altra Cosa: audio e testo del singolo che segna il comeback

É Un’altra Cosa è il singolo che segna il ritorno di Francesco Gabbani, disponibile ovunque dal 10 maggio 2019. Leggi il testo scritto dall’interprete con la collaborazione di Francesco Bianconi (Baustelle), Luca Chiaravalli, Filippo Gabbani & Fabio Ilacqua e ascolta l’audio della nuova canzone.

Dopo un 2017 e un 2018 da fiaba, che l’ha visto vincere la sezione Giovani del Festival con la hit Amen (certificata Platino), il trionfo tra i Big a Sanremo 2018 cpn il tormentone “Occidentali’s Karma” (certificato Platino ben 5 volte) e il successo del terzo album in studio “Magellano” (certificato Platino), il cantautore e polistrumentista toscano torna finalmente alla ribalta con questo simpatico primo assaggio del quarto album in studio, che uscirà quest’anno via BMG.

Francamente non riesco a immaginare quali risultati possa ottenere una canzone del genere, che comunque è a parer mio gradevole e radio friendly.

L’artistica copertina, sembra mostrare una medusa gigante salutata-accolta da due bambini.

Francesco Gabbani – É Un’altra Cosa Testo

Sha-na-na-na-na-na-na-na-na

Uiuiu

Sha-na-na-na-na-na-na-na-na

Uiuiu

Sha-na-na-na-na-na-na-na-na

Uiuiu

Sha-na-na-na-na, sha-na-na-na-na

olè.

La maggiorana da sapore ma non sfama

politica pool party

la marijuana puritana non funziona

promette e poi non fa

io per partito preso non son più partito

ci credi che non credo se non ficco il dito

sia benedetto il giorno in cui sono finito

in your eyes (in your eyes)

sono altrove (war is over).





L’estate dentro ai tuoi occhi

(è un’altra cosa)

il mare dove non tocchi

(è un’altra cosa)

quando di colpo sorridi e ci tieni sospesi sul mondo così

è un’altra cosa si.

Sha-na-na-na-na-na-na-na-na

Uiuiu

Sha-na-na-na-na, sha-na-na-na-na

olè.

Che bel futuro popolare in pol position

economia go kart

è tratto da una storia vera di una fiction

come si fa restart

io per partito preso non ho più capito

se il popolo ha ragione o il popolo è impazzito

finisce tutto il resto e resto all’infinito

in your eyes (in your eyes)

sono altrove (war is over).

L’estate dentro ai tuoi occhi

è un’altra cosa

il mare dove non tocchi

(è un’altra cosa)

quando di colpo sorridi e ci tieni sospesi sul mondo così

è un’altra cosa si

è un’altra cosa

è un’altra cosa si (si, si, si, si, si)

è un’altra cosa.

Io per partito preso non son più partito

ancora non ci credo se non ficco il dito

sia benedetto il giorno in cui sono finito

in your eyes (in your eyes)

sono altrove (war is over).





L’estate dentro i tuoi occhi

(è un’altra cosa)

il mare dove non tocchi

(è un’altra cosa)

quando di colpo sorridi e ci tieni sospesi sul mondo così

è un’altra cosa si

quando mi guardi negli occhi

(è un’altra cosa)

quando hai l’estate negli occhi

(è un’altra cosa)

quando di colpo sorridi e ci tieni sospesi sul mondo così

è un’altra cosa si.

Sha-na-na-na-na-na-na-na-na

Uiuiu

Sha-na-na-na-na-na-na-na-na

Uiuiu

Sha-na-na-na-na-na-na-na-na

Uiuiu

Sha-na-na-na-na, sha-na-na-na-na

olè.





