Marshmello – Tongue Tied: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo con YUNGBLUD e blackbear

Rilasciato il 13 novembre 2019, Tongue Tied è un singolo del produttore Marshmello, con voci Yungblud e blackbear: il testo e la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale diretto da Christian Breslauer.

La nuova produzione di Christopher Comstock, aka Marshmello, è stata scritta dai tre artisti. Se una persona ha la “lingua legata”, probabilmente è a causa della timidezza, ma in questo interessante brano, pare si faccia riferimento al fatto che non si possa dire ciò che si pensa, senza essere giudicato.

Su questa base è stato ideato il filmato, nel quale una forza di polizia militarizzata, che il cantautore e musicista YUNGBLUD definisce “silencers” (silenziatori), ammutolisce tutte le persone che si imbattono nel cammino di queste forze armate. Come? Mettendo sulla bocca dei malcapitati delle placche metalliche. Il video vede anche la partecipazione di Joey King, l’attrice nota per i film “The Act,” “Life in Pieces” e “The Kissing Booth”.

Tongue Tied testo e traduzione | Marshmello • YUNGBLUD • blackbear

Download su: Amazon – iTunes

[Intro: YUNGBLUD]

I feel my life’s been so tongue-tied

I’m trapped outside, inside my mind

If you feel like, that you’re tongue-tied

Then we’re tongue-tied together

[Verse 1: YUNGBLUD]

Every morning I ride on a carousel

To the sides of my mind that I cannot help

Had to die in Heaven just to get to Hell

Fell when the lights went out now

My real friends act like they don’t know me

This headache’s giving me a nosebleed

My silence is killing me slowly

I can’t keep tuning it out and

I been suffering

Been makin’ friends with all my sins

I need savin’, I need savin’

You won’t save me ever again

I’m feeling counterfeit

Been rolling silence ’round my lips

I need savin’, I need savin’

You won’t save me ever again

[Pre-Chorus: YUNGBLUD]

‘Cause I feel my life’s been so tongue-tied

I’m trapped outside, inside my mind

If you feel like, that you’re tongue-tied

Then we’re tongue-tied together

[Chorus: YUNGBLUD]

So can you even hear me now?

Tongue-tied together

Tongue-tied together

Tongue-tied together

Yeah-yeah, uh-uh

[Verse 2: blackbear]

You done changed, you done changed, you done switched up for sure

You ain’t lose me in the summer, you lost me at “Hello”

Anytime you see me smilin’, it was probably for show

All the memories are blurry so I let ’em burn slow

I ain’t seen you in a minute, where did all the time go?

You was outta pocket when you told me “Die slow”

I was going through the shits, I kept it down low

Tongue-tied, tongue-tied, what we had was all lies

People change, people change, people switch up

It’s okay, you can’t save me ever again

People change, people change, people switch up

It’s okay, you can’t save me

[Pre-Chorus: YUNGBLUD, blackbear]

‘Cause I feel my life’s been so tongue-tied

I’m trapped outside, inside my mind (Inside my mind)

If you feel like (You feel like), that you’re tongue-tied (Uh)

Then we’re tongue-tied together





[Chorus: YUNGBLUD]

So can you even hear me now?

Tongue-tied together

Tongue-tied together, so can you even hear me now?

Tongue-tied together

[Outro: YUNGBLUD]

Tongue-tied together

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh oh-oh





Ho vissuto tutta la mia vita imbavagliato

Sono intrappolato, nella mia testa

Se hai voglia di essere senza parole (o “ammutolito, avere la lingua legata”)

Allora siamo senza parole insieme

Ogni mattina sono su una giostra

Ai lati della mia mente e non posso farci niente

Sarei dovuto morire in Paradiso solo per giungere all’inferno

Sono caduto quando le luci si sono spente, ora

I miei veri amici si comportano come se non mi conoscessero

Questo mal di testa mi sta facendo sanguinare il naso

Il mio silenzio mi sta uccidendo lentamente

Non posso continuare a ignorarlo

Ho sofferto

Ho fatto amicizia con tutti i miei peccati

Ho bisogno di essere salvato, devo salvarmi

Non mi salverete un’altra volta

Mi sento un po’ falsificato

Il silenzio ha serrato le mie labbra

Ho bisogno di essere salvato, devo salvarmi

Non mi salverete mai più

Perché ho vissuto tutta la mia vita imbavagliato

Sono intrappolato, nella mia testa

Se hai voglia di essere senza parole

Allora siamo senza parole insieme

Quindi riesci a sentirmi adesso?

Senza parole insieme

Senza parole insieme

Senza parole insieme

Si-si, uh-uh





Sei cambiato, sei cambiato, sei sicuramente cambiato

Non mi hai perso in estate, mi hai perso sin dal primo “Ciao”

Ogni volta che mi vedevi sorridere, probabilmente era un sorriso finto

Tutti i ricordi sono sfocati, quindi li ho fatti bruciare lentamente

Non ti vedo da un minuto, dov’eri finito tutto questo tempo?

Eri senza soldi quando mi hai detto “Muori lentamente”

Stavo attraversando un brutto periodo, l’ho affrontato

Senza parole, senza parole, tra noi erano tutte bugie

Le persone cambiano, le persone cambiano, le persone cambiano

Va bene, non mi puoi salvare un’altra volta

Le persone cambiano, le persone cambiano, le persone cambiano

Va bene, non puoi salvarmi

Perché ho vissuto tutta la mia vita imbavagliato

Sono intrappolato, nella mia testa (nella mia mente)

Se hai voglia (Se hai voglia), di senza parole (Uh)

Allora siamo senza parole insieme

Quindi riesci a sentirmi adesso?

Senza parole insieme

Senza parole insieme, quindi riesci a sentirmi adesso?

Senza parole insieme

Senza parole insieme

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh oh-oh

Ascolta su: