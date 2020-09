Vedo – You Got It: video, testo e traduzione della canzone

You Got It è un coinvolgente e gradevole singolo R&B dell’emergente cantautore statunitense VEDO, rilasciato il 6 marzo 2020, anticipando l’album For You, pubblicato il successivo 23 marzo.

Leggi il testo e la traduzione in italiano di questo contagioso pezzo, scritto dall’interprete e prodotto da Paul Cabbin & Tariq Beats, mentre il video ufficiale è stato diretto da J-Squared, al secolo Jeffery Jackson.

Questo artista ha in carriera preso parte alla quarta stagione di The Voice (2013), dove ha raggiunto la TOP 12. Due anni dopo ha pubblicato il suo primo mixtape “93”, mentre nel 2016 ha rilasciato altri due dischi intitolati “State of Mind” e “As I Am”. Nel 2017 è uscito il vero e proprio album d’esordio “From Now On” e nel 2018 ha scritto insieme ad altri sette autori “Freaky Friday” di Lil Dicky e Chris Brown. Nel 2019 è stata la volta dell’album “VEDO” e infine il citato “For You”, lavoro che contiene questa canzone, inserita come traccia numero 7.

In “You Got It”, l’artista altro non fa che consolare una ragazza che soffre a causa dell’amore, riservandole consigli e tante belle parole di incoraggiamento.

You Got It Vedo Testo

Download su: Amazon – Ascolta su Apple Music

[Intro]

(Oh no, no)

It’s Vedo baby

[Strofa 1]

I can’t lie, I can tell you’re jaded, baby, wipe your eyes

Don’t let him see that he got the best of you

Girl, I’ll take the rest of you

Look, I gotta question for you

Is it worth it? Real love, do you think you deserve it?

Cut him off, go and find your purpose

And get you a nigga that’s solid, personally

I’ll do more than support your dreams

Baby, get you a me

[Pre-Rit.]

It’s time to boss up

Fix yo credit, girl, get at it

Get ya bag up

Hit that gym and get back fine

Go get that degree, go girl

Focus on me

Unlock potential that you didn’t know you had in you

Fuck that nigga (Ay!)

[Rit.]

Oh yeah, it’s time to mix it up and get ya glow, girl

I know that you gon’ get it, you got so much

Don’t let nobody tell you that’s it’s over

I want you to know that, girl

You got it, you got it

Oh yeah, yeah, yeah

You got it, you got it

Oh yeah, yeah, yeah

Yeah, you my lil’ baby

I’m gon’ make it known

Let that nigga hate, girl

What is he gon’ do?

[Strofa 2]

Get back your honor

It’s cool, I know you stayed down

Girl, fuck that drama

If it ain’t ’bout dat money bounce

You know you the shit

I don’t even gotta say-ay

I know you gon’ win, shawty

You just gotta play-ay

Girl, I’m gon’ let you know you got it

Every chance that I get don’t you doubt it

No, I’m not perfect but I, promise I’m worth it

Girl, you know you deserve it, stop playing





[Pre-Rit.]

It’s time to boss up

Fix ya credit, girl, get at it

Get ya bag up

Hit that gym and get back fine

Go get that degree, go girl

Focus on me

Unlock potential that you didn’t know you had in you

Fuck that nigga (Ay!)

[Rit.]

Oh yeah, it’s time to mix it up and get ya glow, girl

I know that you gon’ get it, you got so much

Don’t let nobody tell you that’s it’s over

I want you to know that, girl

You got it, (Yeah) you got it (Oh yeah)

Oh yeah, yeah, yeah

You got it, you got it (Right now)

Oh yeah, yeah, yeah (Talk yo shit)

Yeah, ya my lil’ baby

I’m gon’ make it known (I’m gon’ make it known)

Let that nigga hate, girl

What is he gon’ do?

[Outro]

Oh yeah

It’s time to mix it up

And get ya glow, girl

I know that you gon’ get it

You got so much

Don’t let let nobody tell you that’s it’s over

I want you to know that, girl

You got it





Vedo – La traduzione di You Got It

(Oh no, no)

È Vedo, piccola

Non posso mentire, posso dire che sei stanca, piccola, asciugati gli occhi

Non fargli vedere che ha avuto il meglio di te

Ragazza, prenderò il resto di te

Ascolta, devo farti una domanda

Ne vale la pena? Vero amore, pensi di meritarlo?

Allontanalo, vai e trova il tuo scopo

E trovati un ragazzo con cui potrebbe andare, personalmente

Farò più che sostenere i tuoi sogni

Piccola, prenditi uno come me





È ora di comandare

Rimboccati le maniche, ragazza, vedi di farlo

Prendi la tua borsa

Vai in palestra e torna a vivere

Prenditi quella laurea, vai ragazza

Concentrati su di me

Sblocca il potenziale che non sapevi di avere in te

Vaffan*u*o quel ne*ro (Ay!)

Oh sì, è ora di cambiare e splendere, ragazza

So che lo capirai, hai così tanto

Non permettere a nessuno di dirti che è finita

Voglio che tu lo sappia, ragazza

Hai capito, va bene

Oh sì, sì, sì

Hai capito, ci sei

Oh sì, sì, sì

Sì, sei la mia piccolina

Te lo dirò chiaramente (Te lo dirò chiaramente)

Lascia che quel ne*ro odi, ragazza

Che farà?

Recupera il tuo onore

È tutto a posto, so che sei stata giù

Ragazza, al diavolo i drammi

Se non si tratta di soldi

Sai che non sono importanti

Non devo nemmeno dirlo

So che vincerai, tesoro

Devi solo giocare

Ragazza, ti farò sapere che ce la farai

Ogni volta che ne avrò occasione, non dubitarne

No, non sono perfetto ma prometto che ne valgo la pena

Ragazza, sai che te lo meriti, smettila di giocare

È ora di comandare

Rimboccati le maniche, ragazza, vedi di farlo

Prendi la tua borsa

Vai in palestra e torna a vivere

Prenditi quella laurea, vai ragazza

Concentrati su di me

Sblocca il potenziale che non sapevi di avere in te

Vaffan*u*o quel ne*ro (Ay!)

Oh sì, è ora di cambiare e splendere, ragazza

So che lo capirai, hai così tanto

Non permettere a nessuno di dirti che è finita

Voglio che tu lo sappia, ragazza

Hai capito, (Sì) va bene (Oh sì)

Oh sì, sì, sì

Hai capito, hai capito (adesso)

Oh sì, sì, sì

Sì, sei la mia piccolina

Lo farò sapere (lo farò conoscere)

Lascia che quel negro odi la ragazza

Cosa sta facendo

Oh si

È ora di cambiare

E splendere, ragazza

So che lo capirai

Hai così tanto

Non lasciare che nessuno ti dica che è finita

Voglio che tu lo sappia, ragazza

Hai capito