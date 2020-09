Lele Pons & Guaynaa – Se Te Nota: guarda il video e leggi il testo e la traduzione in italiano della canzone

Leggi il testo e la traduzione in italiano di Se Te Nota, singolo della cantante venezuelana Lele Pons con la collaborazione del portoricano Jean Carlos Santiago, in arte Guaynaa, disponibile dal 2 settembre 2020.

La contagiosa canzone (ascoltala e guarda il video) è stata scritta dagli interpreti con la collaborazione di Luis Adolfo Medina, Carolina Colón, Rafael Rodriguez e Nobeat, mentre Nobeat ha curato la produzione. Il video è invece stato diretto da José Emilio Sagaró.

Si tratta di uno spensierato brano latin urban decisamente orecchiabile, nel quale Eleonora Pons Maronese, alias Lele Pons, e l’altro protagonista Guaynaa, cantano la voglia di divertirsi.

Lele Pons Se Te Nota testo

Download su: Amazon – iTunes

[1a Strofa: Lele P.]

Si hay rumba, no quiero más ná’

Yo a lo que vine fue a pasarla bien

Cuál es el plan, que yo me activo

Dime ¿qué lo que?, que tú quieres conmigo

Que suene el dembow, viene agresivo

[Pre-Ritornello: L. Pons]

Pero te advierto que dejé el corazón en la casa

No es la primera vez que esto me pasa

Tu actitud lo he visto muchas veces (Yeah)

Por más que disimule ya lo sé, sé, sé

[Ritornello: Lele P., (Guaynaa)]

Se te nota que quieres de mi boca

Cuida’o que si te toca

No va’ a querer parar-ay-ay

Se te nota (Yo lo sé)

Que estás pasa’o de copas (Ey el Guaynaa Bichi)

Cuida’o que te equivocas (Lele Pons)

Y no te dejo probar-ay-ay

[2a Strofa: Guaynaa]

Lo que tú me diga’, I’m obey (I’m obey)

Pero esta noche yo no ando lonely

Ando con el motherf****** Toby (Motherf******)

De pasajero, que yo conduzco

Comiéndome un vasito de molusco (¡Ay, qué rico!)

Mándame el PIN de tu corazón que yo lo busco (PIN)

Se-se le nota, ma-mamasota

Cómo lo mueve esa muchachota

Menea que se empalaga

Sacude que se empelota (Sacude, sacude)

Y es que yo lo sé (Sacude, sacude)

Bebé, sé

[Ritornello: Guaynaa]

Se me nota que quiero de tu boca

Si es que tú me provoca’ (Un besito)

Y me pones a temblar-ay-ar

Se te nota que bailando te alocas (Yo lo sé)

Yo sé que te sofoca mi manera de perriar-iar-iar (Te sofoqué, jaja)

[Ponte: L. Pons]

Stop ahí, no te pases de la raya

Tranquilito si no quieres que me vaya

Te me puedes pegar

[Pre-Ritornello: Lele Pons]

Pero te advierto que dejé el corazón en la casa

No es la primera vez que esto me pasa

Tu actitud lo he visto muchas veces (Yeah)

Por más que disimule ya lo sé, sé, sé





[Ritornello: Lele Pons, Guaynaa]

Se te nota que quieres de mi boca

Cuida’o que si te toca

No va’ a querer parar-ay-ay

Se te nota que bailando te alocas (Yo lo sé)

Yo sé que te sofoca mi manera de perriar-iar-iar (Te sofoqué, jaja)

[Outro: Guaynaa, Lele Pons]

Nobeat music (Yeah)

Lele Pons

Y tú

Mi chichi

El guaynaabichy





Se Te Nota Lele Pons Traduzione

[1a Strofa]

Se c’è la rumba, non voglio altro

Quello che volevo fare era divertirmi

Qual è il programma che io mi attivo

Dimmi cosa, cosa vuoi da me

Che il dembow suoni in modo aggressivo

[Pre-Ritornello]

Ma ti avviso che il mio cuore l’ho lasciato a casa

Non è la prima volta che mi succede

Il tuo atteggiamento l’ho visto un sacco di volte (Sì)

Anche se lo nascondi, lo conosco già, lo conosco, lo conosco

[Ritornello]

Si nota cosa vuoi dalla mia bocca

Attento che se ti tocca

Non vorrai più smettere

Si vede (lo so)

Che hai bevuto troppo (Ehi, il guaynaabichy)

Attento che stai sbagliando (Lele Pons)

E non ti lascio provare

[2a Strofa]

A quello che mi dici, io obbedisco (obbedisco)

Ma stanotte non vado in giro solo

Esco con quel ca**o di Toby (ca**o)

Sul sedile del passeggero, che guido io

Mangio un piatto di molluschi (Oh, che delizioso!)

Mandami il PIN del tuo cuore che lo troverò (PIN)

Si vede, bellezza

Come lo muove quella ragazzaccia

Lo muove che fino allo sfinimento

Lo scuote fino a farlo restare senza mutande (Lo scuote, lo scuote)

E lo so (scuotilo, agitalo)

Piccola lo so





[Ritornello]

Si vede cosa voglio dalla tua bocca

So che mi provochi (Un bacetto)

E mi metti i brividi

Si vede che quando balli diventi selvaggia (lo so)

So che il mio modo di twerkare ti fa mancare il fiato (ti fa mancare il fiato, haha)

[Ponte]

Fermati qui, non esagerare

Calmati se non vuoi che me ne vada

Puoi prendermi

[Pre-Ritornello]

Ma ti avviso che il mio cuore l’ho lasciato a casa

Non è la prima volta che mi succede

Il tuo atteggiamento l’ho visto un sacco di volte (Sì)

Anche se lo nascondi, lo conosco già, lo conosco, lo conosco

[Ritornello]

Si nota cosa vuoi dalla mia bocca

Attento che se ti tocca

Non vorrai più smettere

Si vede che quando balli diventi selvaggia (lo so)

So che il mio modo di twerkare ti fa mancare il fiato

Ascolta su: