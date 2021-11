Il noto artista si è fatto ispirare dal momento e ha dato vita ad un altro capolavoro di note e parole: John Legend ha regalato ai fan una canzone da ascoltare nei giorni più belli dell’anno in cui si aspetta un regalo, un messaggio, la gioia e la speranza di un futuro migliore.

Questa volta il celebre cantato ha puntato direttamente al cuore dei fan parlando di speranza, di amore e di tutto quello che ispira il Natale. John Legend regala un piccolo messaggio di speranza.

John Legend dà inizio al periodo natalizio con You deserve it all

Una canzone che al primo ascolto viene subito voglia di canticchiare quella di John Legend. L’artista americano ha realizzato un altro piccolo capolavoro che farà da colonna sonora a questo periodo speciale dell’anno.

Il cantante ha scritto e composto da sé “You Deserve It All” avvalendo della collaborazione della cantante e cantautrice vincitrice di un GRAMMY Award Meghan Trainor.

Dopo aver prodotto insieme a “Like I’m Gonna Lose You” nel 2016, i due hanno rinnovato il sodalizio artistico sganciando un’altra piccola perla della musica.



Di seguito potrete leggere il testo di questa bella canzone e anche la traduzione delle parole dall’inglese.

You deserve in All: testo, video e traduzione

Vi darà una ventata di gioia il nuovo singolo di Legend: questa volta il tema è il Natale, con i suoi sentimenti talvolta contrastanti e la malinconia latente che con il Capodanno dovrebbe spazzare finalmente via.

Un pezzo tutto da ballare e canticchiare. Ecco il testo originale della canzone:

You deserve it all – Il testo completo

Ma qual è il significato di questa splendida melodia? Ecco a voi la tradizione.

Te lo meriti tutto

Mi hai dato il mondo con tutto il tuo amore

Quindi ti ho preso qualcosa di speciale solamente perché

Ho trovato un regalo che è perfetto

E tu ne sei più che all’altezza

È tutto ciò che hai sognato

Oh questo è il mio linguaggio d’amore

Quindi andrò avanti e lo dirò

Perché tu sei il regalo che continua a donare

E te lo meriti tutto

Te lo meriti tutto

Sai che sei stata brava tutto l’anno

Vieni qui

E lascia che te lo dimostri

Te lo meriti tutto

Te lo meriti tutto

Ti inonderò con più di quanto ti possa mai servire

Va tutto bene con me

Perché te lo meriti tutto

Tu ti dai in modo così disinteressato

Quindi io, io voglio darti tutte le cose migliori

Ho trovato un regalo che è perfetto

E tu ne sei più che all’altezza

È tutto ciò che hai sognato

Quindi regalati qualcosa di carino

I lussi della vita

Perché tu sei il regalo che continua a donare

E te lo meriti tutto

Te lo meriti tutto

Sai che sei stata brava tutto l’anno

Vieni qui

E lascia che te lo dimostri

Te lo meriti tutto

Te lo meriti tutto

Ti inonderò con più di quanto ti possa mai servire

Va tutto bene con me

Perché te lo meriti tutto

Per tutto quello che significhi per me

Sotto all’albero

Per te da vedere

Oltre ai tuoi sogni più selvaggi

E so che dovrei farlo tutto l’anno

E te lo meriti tutto

Te lo meriti tutto

Sai che sei stata brava tutto l’anno

Vieni qui

E lascia che te lo dimostri

Te lo meriti tutto

Te lo meriti tutto

Ti inonderò con più di quanto ti possa mai servire

Va tutto bene con me

Una canzone che di certo servirà a farci sentire meglio con noi stessi.