Una nota – J. Balvin, Testo e traduzione della nuova canzone | VIDEO

Una nota è sicuramente destinata ad avere successo. L’autore e cantante colombiano, J. Balvin ha scelto una melodia calda e un testo che ovviamente….parla d’amore!

La star del reggaeton ha sfoderato un altro asso nella manica: Una nota. La canzone che sembra quasi avere un titolo in italiano ha una melodia calda e coinvolgente che sicuramente vi inviterà a ballare un lento con il vostro partner.

LEGGI ANCHE –> J Balvin e la cover di “Wherever I May Roam” che anticipa The Metallica Blacklist: video, testo e traduzione

Una Nota, il nuovo successo di J. Balvin – Il video

Il testo di questo nuovo successo targato J. Balvin mette in relazione l’amore con l’amore e come il primo influenzi l’altro. Quando l’amore non c’è – canta l’artista- non ci sono note, sparisce la musica, il divertimento…la vita.

Ovviamente è il ballo che accende la passione, il desiderio tra due corpi che si vogliono ma hanno paura a dirlo con parole ed è per questo che servono le note, per evitare di sciupare un momento magico.

LEGGI ANCHE –> Testo e traduzione di OTRO FILI di J. Balvin e Jay Wheeler

Una Nota, il testo e la traduzione della canzone

L’artista nato a Medellín, in Antioquia, ha incominciato il suo percorso musicale nel rap e quest’influenza non ha mai abbandonato la sua musica. Poi però si è approcciato in maniera più concreta al reggae, alla dancehall ma anche alla champeta e alla bachata.

Non ha disdegnato però mai nemmeno il rock, fondando da adolescente alcune bande. Per dedicarsi totalmente alla musica, Balvin ha anche rinunciato alla continuazione del suo percorso di studi.

Con Una Nota torna a dare prova del suo talento.



Il Testo della della canzone: Una nota – J balvin e Sech

Oh-ah

Baby girl

Oh-ah

El Bloke

Oh-ah (Jajajajaja)

Yah

Oh-ah, quiero que te pegues lento

Oh-ah, quiero que en la pista baile’

Oh-ah, me vuelvo loco si tú no estás

Sin ti la nota se me va (Yeah)

Si se acaba la botella, pide más (Más)

Si quieres fuma’, hay una libra pa’ enrolar (Oh)

Y el chofer afuera por si algo se da, se da (Leggo)

Tú y yo en una nota (Yah) media loca (¡Wuh!)

Así te invito a bailar

Tú y yo en una nota que desenfoca

Calentando a ver si se da (Ah-ah)

Tú y yo en una nota media loca (Ah)

Así te invito a bailar

Tú y yo en una nota (Nota) que desenfoca

Calentando a ver si se da (Ah, eh)

Y yo no fumo, pero contigo me elevo (Wuh)

Los do’ perreando sin tocar el suelo (Ah)

En una nube la nota te sube (Sube, sube)

Tan arriba, que aquí no llega ni Uber

Ella no duerme, siempre está activa

No quema indica, siempre sativa

Mientras’yo le canto, me mira pa’trás

Llegó la hora y de ti quiero más

Pero tranqui, tranquila

Que llegan tus amiga’, que no hacen fila

Tenemos vitamina’ pa’ las pupilas (Tú lo sabe’)

Toda loca pidiendo tequila y esto no termina (Yah, yah, yah)

Pero tranqui, tranquila (Oh-ah)

Que llegan tus amigas que no hacen fila (Oh-ah)

Tenemos vitamina’ pa’ las pupila’ (Oh-ah)

Toda loca pidiendo tequila, pero la mía está

En una nota media loca (Ah; ¡uh!)

Así te invito a bailar

Tú y yo en una nota (Nota) que desenfoca (Desenfoca)

Calentando a ver si se da (Yeah)

Al party llegué bien al garete (¡Sí!)

Las mamis tienen sendo piquete (Ah)

I got it, yo tengo el billete (Shh)

Son mías sin ponerle el grillete (Eh)

Sin preguntar, al maquinón se monta (Uh-uh-uh)

Uh-uh-uh (Uh)

No es récord, pero quiere que la rompan

No es fugitiva, pero quiere que le ponga

No soy terrorista, pero ella quiere bomba

La lu’ ‘tá verde, por favor, no pare’ (Eh-eh)

Como Cristóbal, yo descubro tu’ lunare’

Tú y yo en una nota media loca

Así te invito a bailar

Tú y yo en una nota (Yeah) que desenfoca

Calentando a ver si se da

Oh-ah, quiero que te pegue’ lento

Oh-ah, quiero que en la pista baile’

Oh-ah, me vuelvo loco si tú no está’

Latino gang (Oh-ah)

Sech (Oh-ah)

J Balvin

Dímelo Flow

Rike Music (Oh-ah)

Sky

‘Tamo en El Bloke, bih

Tainy

Rich Music

Mosty

Ecco anche la traduzione del testo che vi permetterà di entrare al meglio nel mood della canzone.

Una Nota

Oh-ah, bambina

Oh-ah, il tipo

oh-ah

Oh-ah, voglio che tu lo colpisca lentamente

Oh-ah, voglio che balli sul pavimento

Oh-ah, impazzisco se non ci sei

Senza di te, la nota va via

Se la bottiglia si esaurisce, chiedi di più

Se vuoi fumare, c’è una sterlina da iscrivere

L’autista fuori nel caso succeda qualcosa, succede

Io e te su una nota di cuore pazza

Quindi vi invito a ballare

Io e te su una nota che si offusca

Riscaldamento per vedere se succede

Io e te su una nota di cuore pazza

Quindi vi invito a ballare

Io e te su una nota che si offusca

Riscaldamento per vedere se succede

E io non fumo, ma con te mi alzo

I due ballano senza toccare terra

In una nuvola, la nota sale

Così in alto, che nemmeno Uber arriva qui

Non dorme, è sempre attiva

Non brucia indica, sempre sativa

Mentre canto per lui, lui mi guarda

È arrivato il momento e ti amo di più

Ma calmati, calmati

Che arrivino i tuoi amici che non fanno la fila

Abbiamo vitamine per gli alunni

Tutti pazzi che chiedono tequila

E questo non finisce

Ma calmati, calmati

Che arrivino i tuoi amici che non fanno la fila

Abbiamo vitamine per gli alunni

Tutti pazzi che chiedono tequila

Ma il mio lo è

Con una nota di cuore pazzesca

Quindi vi invito a ballare

Io e te su una nota che si offusca

Riscaldamento per vedere se succede

Sono arrivato alla festa bene all’inferno

Le mamme hanno un picchetto

Ho capito, ho il biglietto

Sono miei senza mettere il ceppo

Senza chiedere, la macchina è montata

Non è un record, ma vuole che venga battuto

Non è una fuggiasca, ma vuole che metta

Non sono un terrorista, ma lei vuole una bomba

La luce è verde, per favore non fermarti

Come Cristóbal, scopro i tuoi nei

Io e te su una nota di cuore pazza

Quindi vi invito a ballare

Io e te su una nota che si offusca

Riscaldamento per vedere se succede

Oh-ah, voglio che tu lo colpisca lentamente

Oh-ah, voglio che balli sul pavimento

Oh-ah, impazzisco se non ci sei

Latino Gang

Sech

J Balvin

Dimmi flusso

Rike Musica

Cielo

Siamo nel Blocco B

Tainy

Musica ricca

Mosty

Adesso non vi resta che danzare su queste note.