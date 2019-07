XXXTENTACION feat. Vybz Kartel, Stefflon Don & Ky-Mani Marley – Royalty: audio, testo e traduzione

Rilasciato il 19 luglio 2019, Royalty è un singolo di XXXTENTACION, con la collaborazione di Stefflon Don, Vybz Kartel e Ky-Mani Marley. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta il nuovo brano, che anticipa il rilascio del primo album postumo Bad Vibes Forever.

C’è molta Giamaica in questa canzone, in quanto tutti gli artisti coinvolti hanno radici giamaicane: Ky-Mani Marley, uno dei figli del leggendario musicista giamaicano Bob Marley, è nato a Falmouth; anche se nata nel Regno Unito, Stefflon Don è etnicamente giamaicana mentre Vybz Kartel è nato a Kingston, la capitale. Anche il compianto rapper statunitense ha origini giamaicane, essendo nato (a Plantation) da genitori giamaicani.

E anche la copertina, disegnata da Dylan Noir, non è da meno, in quanto mostra una mano con la bandiera giamaicana. Per concludere, la fase di creazione di questo pezzo, prodotto dal giamaicano JonFX, era iniziata già prima della morte del rapper, ma la canzone non venne mai ultimata, quindi non si tratta di unreleased track ma di un’incompiuta, portata a termine solo diversi mesi più tardi la scomparsa di X, avvenuta il 18 giugno 2018.

Royalty testo e traduzione – XXXTENTACION feat. Vybz Kartel, Stefflon Don & Ky-Mani Marley

[Chorus: Ky-Mani Marley]

Royalty, inna mi bloodline

Dem soldiers yell on these front lines

Don’t know why, know why

But demons come to test us sometimes

In my scheme from longtime

Defeat where you’re confined

Royalty, inna mi bloodline

Dem soldiers yell on these front lines

Don’t know why, know why

But demons come to test us sometimes

In my scheme from longtime

Defeat where you’re confined

Re, nella mia stirpe

I loro soldati gridano su queste prime linee

Non so perché, so perché

Ma a volte i demoni vengono a metterci alla prova

Nel mio schema da molto tempo

Sconfiggi dove sei confinato

Re, nella mia linea di sangue

I loro soldati gridano su queste prime linee

Non so perché, so perché

Ma a volte i demoni vengono a metterci alla prova

Nel mio piano da molto tempo

Sconfiggi dove sei confinato

[Verse 1: XXXTENTACION]

Yeah, me haffi, big up, yuh

Big up, yuh, big up, yuh

Buy car and land fi yuh

Use bad man for their bread when the mortgage up

Big up, yuh, big up, yuh, big up, yuh

Gyal dem a Kingston

Haffi whine dem body when they hear me on this one

Man, what’s cool is that the shit change

When you use me for the money and the cars, yeah, the big range

Yeah, it’s funny how shit change

Poor shorty wanna young nigga drawers, that shit stains

In a poor house, Biscayne

Now I’m in the coupe with a crib, niggas Chris Paine

Never can’t forget all the nights it was just pain

Now I’m finna come for the throne, don’t forget, mane

Sì, io ho, grande lode, yuh

Grande lode, yuh, grande lode, yuh

Acquista auto e terreno per yuh

Usa l’uomo cattivo per il loro pane quando il mutuo aumenta

Grande lode, yuh, grande lode, yuh, grande lode, yuh

Le loro ragazze a Kingston

Ballano in modo seducente quando mi sentono in questa canzone

Amico, è bello è che questa roba cambia

Quando mi usano per i soldi e le macchine, sì, ampia gamma

Sì, è strano come questa roba cambia

Poor shorty vuole un giovane in mutande, quella roba macchia

In una casa fatiscente, Biscayne

Ora sono nel coupé e ho una bella casa, Chris Paine

Non dimenticherò mai tutte le notti passate nel dolore

Ora mi sto preparando per salire sul trono, non dimenticare, amico

[Chorus: Ky-Mani Marley]

Royalty, inna mi bloodline

Dem soldiers yell on these front lines

Don’t know why, know why

But demons come to test us sometimes

In my scheme from longtime

Defeat where you’re confined





Re, nella mia stirpe

I loro soldati gridano su queste prime linee

Non so perché, so perché

Ma a volte i demoni vengono a metterci alla prova

Nel mio schema da molto tempo

Sconfiggi dove sei confinato

[Verse 2: Stefflon Don]

Nuff tings a get lock off, iced out rings nah come off

Clean from me born, tell a gyal she fi chuck off

We can’t stall, we a rise, we a take off

(We make the boys do wha’ dem a do)

‘Cause the gyal a set trends, name just a bubble pon the endz

Tic, me a toc pon the sumtin ’til it bend

We no friend badmind, we no ‘fraid of dem (We no ‘fraid)

Win, we a win ’til the end

Molte cose che si bloccano, gli anelli preziosi non si staccano

Pulito da quando sono nato, dillo a una ragazza che si levi di mezzo

Non possiamo temporeggiare, stiamo crescendo, decollando

(Facciamo fare ai ragazzi quel che fanno)

Perchè le ragazze hanno una tendenza, chiamano solo una bolla che è uscita

Tic, io faccio toc su qualcosa finche’ non si piega

Non abbiamo nessun amico invidioso, non abbiamo paura di loro (non abbiamo paura)

Vinciamo, vinciamo fino alla fine

[Chorus: Ky-Mani Marley]

Royalty, inna mi bloodline

Dem soldiers yell on these front lines

Don’t know why, know why

But demons come to test us sometimes

In my scheme from longtime

Defeat where you’re confined

Re, nella mia stirpe

I loro soldati gridano su queste prime linee

Non so perché, so perché

Ma a volte i demoni vengono a metterci alla prova

Nel mio schema da molto tempo

Sconfiggi dove sei confinato

[Verse 3: Vybz Kartel]

His Imperial Majesty, Haile Selassie, so we royal

Triple X crew, so we loyal, big batty, fat pussy, broad gyal

Come here, back it up gyal, buss a whine, mhm hm

Bend up inna 10 and inna 9, mhm-hmm

Miami gyal, Caribbean whine

Yardie say, you a real buddy bruka

Yankie say, you a bad muh fucka

Ky-Mani, who waan fi war?

We can work the army, war like Irani

Man grimy, crimy, can’t style me, parrie

Man Triple X to Tentacion

Pull up on dem endz deh like taxi man

Nah spray cologne, we spray hot metal, cho man!

Real bad man like Sandokan, real hot gyal badman go pon

Anweh we walk, the street govern

No fairytale, no Alice, no Peter Pan

Versace style, Louis V pattern

We strike the street hard, no FIFA

Plan kick you from Mobay, Halfway Tree you land

We born fi get dough, no need no man

We life a sort, ask the reader man

We balls a work, we a the breeder and

Nah laugh with it, badman Riddim

Smoke high grade and fly like pigeon

Real badman, we no haffi have image

Score like scrimmage inna any gyal village

Fuck dem wicked and squeeze out liquid

Sharp shooter like big lip bigot

Haffi live twice fi do things that they did

TJ, tell dem we’re wild and wicked!





Sua maestà imperiale, Haile Selassie, quindi siamo reali

Squadra tripla x, quindi siamo fedeli, grandi chiappe, vagina grassa, ragazza robusta

Vieni qui, torna indietro ragazza, balla in maniera seducente, mhm hm

Piegati nel 10 e nel 9, mhm-hmm

Miami ragazza, ballo caraibico

Yardie dice, che sei una vera amica bruka

Yankie dice, che sei una brutta figlia di pu**ana

Ky-Mani, chi vuole la guerra?

Possiamo lavorare nell’esercito, in guerra come Irani

Uomo sporco, criminale, non può adattarsi a me, amico

Amico tre x alla tentazione

Accostati come un tassista

Non spruzziamo profumo, spruzziamo metallo rovente, dannazione amico!

Gran brutta persona come Sandokan, la vera ragazza calda va avanti

Camminiamo, la strada governa

Nessuna favola, niente Alice, niente Peter Pan

Stile Versace, modello Louis Vuitton

Colpiamo duramente la strada, senza FIFA

Progetto di prenderti a calci da Mobay, e atterri a Halfway Tree

Siamo nati per fare soldi, non ci serve nessuno, amico

Viviamo così, chiediamo al lettore, amico

Facciamo un lavoro, siamo allevatori e

Non ridere, badman Riddim

Fumo di alta qualità e volo come un piccione

Vero cattivo, noi non dobbiamo avere un’immagine

Colpiamo come in partita qualsiasi villaggio di ragazze

Fo**iamo le loro malvagie e le strizziamo

Tiratore scelto come come grandi labbra bigotte

Devo vivere due volte per fare le cose che hanno fatto

TJ, digli che siamo selvaggi e cattivi!

[Chorus: Ky-Mani Marley]

Royalty, inna mi bloodline

Dem soldiers yell on these front lines

Don’t know why, know why

But demons come to test us sometimes

In my scheme from longtime

Defeat where you’re confined

Re, nella mia stirpe

I loro soldati gridano su queste prime linee

Non so perché, so perché

Ma a volte i demoni vengono a metterci alla prova

Nel mio schema da molto tempo

Sconfiggi dove sei confinato





