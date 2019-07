Matranga e Minafò – S’inzuppa il biscottino: video ufficiale e testo del tormentone siciliano

Rilasciato il 17 giugno 2019, S’inzuppa il biscottino è un singolo dei comici di Made In Sud, Matranga e Minafò, un tormentone dell’estate tutto siciliano, che mi rammarico di aver segnalato piuttosto tardivamente. Leggi il testo e ascolta e guarda il video ufficiale diretto da GOd busters.

Di tormentoni, in questo sito ne sono stati segnalati diversi, ma questo pezzo dei due comici siciliani, che in Made In Sud sono “i cugini”, mi era sfuggito. Ma meglio tardi che mai!

Scritto dagli stessi Tony Matranga & Emanuele Minafò e prodotto da Ghost ’N Bass, questo brano virale, il cui successo sta andando ben oltre le aspettative e nel quale viene più volte menzionata un’altra canzone del duo intitolata “Appalermo” (2016), viene già ballato in numerose discoteche e locali siciliani, ma sta riscuotendo notevole successo anche Campania e persino nel nord Italia.

Nato per gioco in uno sketch preparato per Made in Sud e per Sicilia Cabaret, questo divertente e spensierato pezzo ha contagiato un po’ tutti, anche vip come personaggi dello spettacolo e giocatori di calcio (ad esempio Arek Milik, attaccante del Napoli, colto mentre cantava “Stasera s’inzuppa il biscottino”), che lo cantano a gran voce.

Matranga e Minafò – S’inzuppa il biscottino testo

Stasera

S’Inzuppa Il Biscottino

APPALERMO

Cugino, che canzone

Si scatta in me l’ormone

Speriamo che stasera

Si libera il pitone

Ok caro cugino

Tu stammi qui vicino

Un selfie collettivo

Dopo l’aperitivo

Se proprio non ti basta

Facciamo un cicchettino

Ok però stasera

S’Inzuppa il Biscottino





Stasera, Stasera *APPALERMO*

Stasera, Stasera, Stasera, Stasera

S’Inzuppa il Biscottino

APPALERMO

S’Inzuppa Il Biscottino

L’Italia è un carillon

Di Trapper Reggaeton

I selfie nei baretti

Le storie con l’iPhone

Poi sento le persone

Cantare sta canzone

È un super tormentone

Senza una spiegazione

In mezzo a questa festa

Tra una terza e una sesta

Mojito sale in testa

L’estate è proprio questa

Cugino quant’è bello

Non riesco a stare fermo

Nel mio cervello sento solo

APPALERMO

Stasera, Stasera, Stasera

Stasera, Stasera, Stasera

Si schiaccia, Si schiaccia

Si schia-schia-schiaccia





APPALERMO

Si lecca il francobollo

S’impollina il pistillo

S’inforna il polpettone

Si fionda l’anaconda

Si spettina l’anguilla

Si conficca l’ombrellone

Si frigge il cetriolo

Si schiaccia, si schiaccia





